Поярче или подороже: какую незамерзайку лучше купить на зиму

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Две хитрости перед покупкой точно помогут выбрать хорошую незамерзайку, а не ароматизированную подделку

Треснувший бочок омывателя, грязое лобовое стекло и ремонт на несколько десятков тысяч рублей — и это водителю легковушки еще повезло. Если бы бак стеклоомывателя разорвало на скорости, поездка могла бы закончиться аварией. А виной всему — некачественная незамерзайка. Нарваться на такую зимой проще простого.

Чтобы не нарваться на некачественный или контрафактной товар, лучше покупать стеклоомывающую жидкость в проверенных местах, например, в автомагазинах. Но даже там разброс цен на незамерзайку огромный. Есть по 150 рублей, а есть и за тысячу. Стоит ли тратиться на дорогой стеклоомыватель или можно обойтись и самой дешевой? «Самая полезная программа» протестировала сразу три незамерзайки и узнала.

Почему некачественная незамерзайка может привести к ДТП

«Как мы знаем, вода замерзает. При замерзании она расширяется. Лед расширяет, ломает моторчики насосов, шланги, переходники, Ну и банально бачок стеклоомывающей жидкости может просто лопнуть», — предостерег автомеханик и автоэлектрик Данила Любимов.

Главный и самый дорогой компонент зимнего стекломывателя — это спирт. Именно благодаря ему средство для мытья автостекол не замерзает в мороз. Но недобросовестные производители часто экономят и добавляют в состав меньше спирта, чем положено. В итоге омывайка попросту не выдерживает заявленной температуры.

«Стеклоомывающая жидкость состоит, как мы знаем, из спирта, кондиционера, то есть отдушки, которая придает запах. Ну и омывающих веществ, которые улучшают ее свойства по отмыванию грязи со стекла», — объяснил эксперт.

Какая незамерзайка лучше числит стекло в мороз

Самый дешевый стеклоомыватель стоит 150 рублей за 5 литов (30 рублей за литр). Другая незамерзайка стоит 420 рублей за 4 литра (105 рублей за литр). Дорогой образец обошелся в 880 рублей за четырехлитровую канистру (220 рублей за литр). У всех одинаковая рабочая температура до минус 30 градусов.

Первым делом нужно проверить, как хорошо незамерзайка очистит лобовое стекло в мороз. От этого зависит безопасность вождения. Чтобы создать подходящие условия, пришлось собрать небольшую экспериментальную установку.

«Стекло мы отрабатываем искусственной грязью. Устройство состоит из форсунок, которые мы установили на полипропиленовую трубу. Трубки идут к резервуар, где мы засыпаем сухой лед. Сухой лед замораживает жидкость», — пояснил автоэксперт.

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Производители обещают, что все незамерзайки будут работать в мороз. Первое испытание — очистить стекла при минус 17 градусах. Пол-литра каждого стеклоомывателя залили в колбы и опустили в контейнер с сухим льдом. Худший результат показал стеклоомыватель средней ценовой категории.

«Форсунки брызгали очень плохо, то есть струи не было. Видно было, что что-то забивает систему или не дает нужного напора. Некачественное отмывание происходило из-за того, что жидкость замерзла и, соответственно, не было дальности струи. Она не распределялась по стеклу», — прокомментировал Любимов.

Чуть лучше сработал дорогой стеклоочиститель.

«Он справился с этой задачей. Вроде и не замерз, но струя тоже не такая эффективная, как нам хотелось бы. И моющие свойства, видимо, замерзли, соответственно, упали. Она стала более густоватая. Мы увидели, что жидкость реально поменяла свои свойства» — огорчен автомеханик.

Удивительно, но самое чистое лобовое стекло получилось после дешевой незамерзайки. Стеклоомыватель не загустел, хорошо разбрызгивался и в итоге смыл всю грязь.

При какой температуре на самом деле замерзает незамерзайка

Но почему дорогие средства справились с задачей такой плохо? Наш эксперт уверен: концентрация спирта у них ниже. Три стакана с незамерзайкой поместили в сухой лед на 40 минут.

«Результат показал, что зеленый образец, самый дешевый, превратился в кашу киселеватого состава. У синего образца мы увидели, что появился твердый лед на дне. У розового льда поменьше, но он тоже был твердый и тоже присутствовал на дне и стенках», — отметил автоэлектрик.

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Ради чистоты эксперимента температуру замерзания трех жидкостей проверили с помощью специального прибора — рефрактометра. Первая незамерзайка — минус 26 градусов. Вторая — минус 17,5 градусов. А третья — минус 23. Получается, ни один производитель не указал на этикетке реальную температуру замерзания стеклоомывателя. Ближе всех к заявленной цифре оказался самый дешевый стеклоочиститель.

Есть ли в стеклоомывателе опасные красители

Но даже рабочая незамерзайка может навредить, если в ее составе слишком едкий краситель. Нужно проверить, не оставят ли образцы пятна на лакокрасочном покрытии автомобиля.

«Второй и первый образец оставили следы красителя. Удалить следы нам удалось простой тряпкой. То есть просто протерев, не прибегая ни к каким дополнительным жидкостям», — сказал Любимов.

Испытания наглядно показали: переплачивать за дорогую незамерзайку нет смысла. Часто в цену такого продукта закладывают затраты на красивую упаковку красители или ароматизаторы и рекламу. При этом на главном компоненте, изопропиловом спирте производители экономят. Самым морозоустойчивым оказался бюджетный очиститель.

Главное — покупать стеклоомыватель в проверенном месте, чтобы не нарваться на контрафакт. А перед покупкой обратить внимание на следующие моменты: