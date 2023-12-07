Как быстро прогреть машину в мороз

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich; 5-tv.ru

Компактный прибор поможет ускорит прогрев автомобильных стекол почти втрое. Главное, выбрать безопасную и мощную модель.

Полчаса — столько в среднем приходится тратить автомобилистам зимой, чтобы очистить машину от снега и наледи.

Самый верный способ избавиться от корки льда на стеклах — это включить в печку. Вот только эффективно работать она начинает только после того, как прогреется мотор. Приходится ждать минут 15, не меньше. Но что делать, если времени нет на этот случай? Ответ узнала «Самая полезная программа».

Какие бывают автомобильные обогреватели

Автоэлектрик Максим Фокин советует использовать компактный автомобильный обогреватель. Он работает от прикуривателя.

«Кому-то необходимо побыстрее прогреть стекло, чтобы побыстрее двинуться на работу. Кому-то необходимо обыграть зону, где сидит ребенок, либо обогреть багажник — печка туда достает в самый последний момент», — объяснил он.

Но не все обогреватели подойдут для работы в машине.

Спиральные обогреватели сильно сушат воздух в салоне и считаются пожароопасными.

Инфракрасные обогреватели покупать непрактично. Они дорого стоят, а прогреть могут только небольшой участок.

Керамические тепловентиляторы считаются самыми подходящими для автомобиля.

«В своей конструкции имеют керамический нагреватель, который не сушит воздух и не нагревается до большой температуры, что является пожаробезопасным», — прокомментировал эксперт.

Что обязательно должно быть у хорошего тепловентилятора

Тестирование будут проходить самые популярные модели тепловентиляторов разной ценовой категории — за 700, 1000 и 2000 рублей. У всех образцов одинаковая мощность в 150 ватт. Брать больше не рекомендуется, поскольку бортовая сеть автомобиля может не выдержать.

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А вот шнур питания лучше взять с запасом. У бюджетного варианта он слишком короткий — всего метр. До задних стекол дотянется с трудом. Есть у дешевой модели и еще один минус.

«Здесь мы не видим дополнительного предохранителя на общем проводе. Только саму вилку классическую. Достаточно жесткая у нас вилка», — осмотрел покупку мастер.

А вот у обогреватели средней ценовой категории предохранитель на месте. И это большой плюс.

«Если произойдет замыкание, проводка именно прибора рассчитана на ток, который потребляет сам прибор. Некоторые прикуриватели автомобиля имеют предохранители своей цепи на 25 Ампер, что в два раза превышает номинал этого предохранителя (показывает на обогреватель — Прим.ред.). Может произойти пожар», — предостерег Фокин.

А вот дорогой тепловентилятор порядком разочаровал. Дополнительной защиты от перегрева у модели нет.

«Разница между двумя этими образцами в тысячу рублей вызывает много вопросов на самом деле. Хотя вариант более дорогой, но менее защищенный», — удивился эксперт.

Насколько бесшумным может быть обогреватель для машины

В поездке пассажирам и водителю должно быть комфортно. Чем тише будет работать обогреватель, тем лучше. Поэтому первым делом нужно протестировать образцы на уровень издаваемого шума. Для этого понадобится специальный прибор-шумомер.

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Для чистоты эксперимента все три обогревателя поставили на автомобильный коврик. Он должен поглотить лишние вибрации стола, ведь чаще всего тепловентиляторы в машине ставят на мягкую поверхность — те же коврики или кресла.

Самым громким оказался дешевый тепловенилятор. Прибор зафиксировал 70 дБ. Если долго находиться рядом с таким источником шума, человек может быстро устать. Дорогой обогреватель работает потише. Уровень шума в пределах нормы. Еще ниже значения у образца за тысячу рублей.

За сколько минут прибор способен отогреть стекла в машне

Но главное, как тепловентиляторы справляются с основной задачей. Производители обещают, что все три типа тепловентиляторов отогревают автомобильное стекло за 10 минут. Для эксперимента заранее заморозили боковое стекло автомобиля. Теперь оно выглядит так, будто машина простояла целую ночь на морозе.

«Прошло буквально четыре минуты. Мы можем наблюдать, как большая часть стекла снизу уже расстаяла. Я даже вижу потоки льда. Это говорит о хорошем результате нашего обогреватели. В принципе, уже можно ехать», — прокомментировал специалист работу бюджетной модели.

Спустя 6 минут от наледи на стекле не осталось и следа. Дешевый образец справился даже быстрее, чем обещал производитель. А вот тепловентилятору средней ценовой категории до полной заморозки стекла потребовались все 10 минут.

«Данный образец обдувает достаточно маленький объем, маленькую площадь на лобовом стекле. Но он оборудован подвижной ножкой, что позволяет нам с легкостью перемещать нашу воздушную струю в разную часть стекла, что ускоряет время обогрева стекла», — пояснил Фокин.

Осталось проверить дорогой аппарат. Изменения видны уже с первых секунд. Наледь тает моментально.

«Мы наблюдаем уже капли воды на стекле и 50% площади из стекла у нас оттаяла», — доволен автомастер.

За 5 минут стекло полностью оттаяло. Это лучший результат.

Насколько безопасны тепловентиляторы

Что будет, если по невнимательности водитель забудет выключить тепловентилятор? Еще хуже, если прибор случайно упадет, или его придавит вещами. В этом случае оборудование может перегреться, а так и до пожара недалеко.

«Для данного эксперимента мы заготовили такую тряпочку, благодаря которой мы закроем полностью наш образец. Тем самым перекроем подачу воздуха и выход теплого воздуха наружу. Чуть-чуть пахнет пластиком. Видимо, нагревается. Корпус явно пахнет классиком, но пока ничего не происходит», — объяснил эксперт, добавив, что такую проверку нельзя повторять самостоятельно.

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Спустя 10 минут наиболее дешевый тепловентилятор сильно нагрелся.

«Визуально кажется, что все в порядке, но приглядевшись к зоне выхода горячего воздуха, мы можем наблюдать оплавившися пластик, то есть его, повело, и он чуть врогнулся вниз. Температура была достаточно большая в зоне выхода», — отметил он.

Эксперт уверен: если пройдет чуть больше времени, от высокой температуры ткань может начать тлеть и в конце концов вспыхнет. Второй образец оказался более стойким. Материал не плавится, да и неприятного запаха совсем нет. Сработала дополнительная защита от перегрева.

«То есть температура достаточно большая, но повреждений корпуса я не наблюдаю. В принципе, ничего страшного, если его закроют вещами», — решил специалист.

Но самым опасным на удивление стал дорогой тепловентилятор. Пластик оплавился очень сильно и буквально за считанные минуты.

«Я вижу, повреждения пластика. С этой стороны как раз у нас здесь и корпус, и пластик вовнутрь. Видимо, повреждение, пластик поплыл», — разочарован Фокин.

Тесты показали: высокая цена — не всегда гарантия качества. Наиболее безопасным оказался обогреватель с дополнительной защитой от перегрева — терморегулятором. В остальном все образцы со своей задачей справились.