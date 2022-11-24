Это абьюз: 10 подсказок как распознать агрессора в начале отношений

Фото, видео: www.globallookpress.com / Felipe Rodriguez; 5-tv.ru

Распознать жертву домашнего насилия трудно, потому что она часто сама этого не осознает. Как девушке раскрыть замаскированного тирана — абьюзера?

Понятие «абьюзивные отношения» появилось весьма недавно. Но модное слово не меняет сути данного феномена. Он стар как мир и означает насилие в чистом виде: физическое, психологическое, сексуальное. Надо понимать, что тиран и агрессор — это не маньяк из темной подворотни. Абьюзером может оказаться родственник, начальник или коллега на работе.

Насилие в отношении женщин с каждым годом приобретает все больший размах вне зависимости от географических границ, возрастных категорий и расовой принадлежности. Число пострадавших от действий «домашних тиранов» неуклонно растет.

25 ноября в мире отмечается международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В России от домашней агрессии, рукоприкладства мужей и любовников ежегодно умирает свыше 12 тысяч женщин. По сообщениям Консорциума женских неправительственных организаций, за два пандемийных года доля жертв абьюзеров существенно увеличилась. В 2020 году она составила 70,9% от общего числа убитых женщин, а в 2021 году этот показатель составил 71,7%.

Быть жертвой абьюза или нет — это выбор каждого человека, считает психотерапевт Дмитрий Суроткин. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru эксперт пояснил, откуда растут корни насилия в отношении женщин и как вырваться из капкана, умело расставленного абьюзером.

Кто такой абьюзер?

www.globallookpress.com / Frank May

Под абьюзом понимается психологическое расстройство личности. Оно проявляется в осознанном или неосознанном желании подчинить волю другого человека. Давить на психику тиран может как с применением грубой физической силы, энергетически, так и эмоционально. Как правило, абьюзеры делают это весьма изощренно. Они умело маскируются, потому что обладают острым умом, изобретательностью, наделены обаянием, харизмой и умеют очаровывать.

«В душе все абьюзеры — трусы. Из-за страха они ведут себя агрессивно, не имея личных границ для здорового взаимодействия с обществом. Это их способ подсознательной защиты», — подчеркивает Дмитрий Суроткин.

Почему становятся абьюзерами?

Специалисты выделяют несколько причин, почему человек выбирает путь насильника. По большей части эти ситуации, психологические травмы — родом из раннего детства:

между родителями были абьюзивные отношения;

абьюзер сам пережил сексуальное, физическое насилие в детском или подростковом возрасте;

сложившаяся низкая самооценка, которую абьюзер пытается повысить за счет унижения партнера;

психические расстройства и заболевания в анамнезе;

устоявшаяся авторитарность, неумение себя контролировать, эгоистичность в поведении.

Абьюзивные отношения — что это

www.globallookpress.com / Frank May

В основе абьюзивных отношений лежит треугольник Карпмана — это модель взаимоотношений между людьми. Она описывает три привычные социальные роли: «жертва», «тиран» и «спасатель».

«В психологии это обозначается термином «созависимые отношения», в которых нарушены модели поведения и у девушки, и у парня. Они сочетаются, как правило. Потому что и там, и там, есть свои семейные истории, которые позволили к этому привести. Они не осознаются, естественно. Девушка и парень вступают в них «на автомате», — пояснил доктор Суроткин.

Абьюзер унижает, издевается, проявляет жестокость. Его главная цель — низвести до уровня животного, подчинить жертву. А она боится, терпит и скрывает от окружающих свое горе. В таком типе отношений «жертва — тиран» партнеры не меняются местами. Более того, жертва по ряду причин не может самостоятельно прекратить эту связь.

Какие бывают виды абьюза

www.globallookpress.com / Christian Ohde

В современном мире различают несколько видов, так называемого, домашнего насилия:

психологический абьюз — скрытое или прямое насилие над партнером в психологическом плане;

физический абьюз — насилие с применением физической силы. Это может быть унижение без нанесения телесных повреждений (толкнул, порвал одежду, облил водой), так и рукоприкладство.

сексуальный абьюз — любые действия сексуального характера без согласия партнера. К ним относится половой акт или попытка его совершить, а также нежелательные сексуальные замечания, заигрывания.

экономический абьюз — он же финансовый террор. Деньги или другие материальные ценности используются как средство для тотального контроля жертвы.

нарциссический абьюз — люди-нарциссы с помощью абьюза унижают всех вокруг для того, чтобы поднять свою самооценку и возвыситься за счет других.

Маркеры насилия — что должно насторожить в партнере

www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

В превалирующем числе случаев тиранами в отношениях являются мужчины. Это связано с доминирующей ролью сильного пола в истории человечества и с наличием у них высокого уровня гормона тестостерона.

«Собственно говоря, как узнать абьюзера? Девушка должна сразу обращать внимание на то, что он при первом личном контакте, переписке, на свидании старается быстро перейти на „ты“, узнать личные факты достаточно грубо. Это первый „тревожный звоночек“, который может позволить понять, что перед вами потенциальный абьюзер», — пояснил психотерапевт Суроткин.

Читайте также На что чаще всего жалуются недовольные мужчины?

Вступив в отношения с мужчиной-абьюзером, девушку должны насторожить следующие признаки:

у избранника разные требования к себе и девушке: то, что не позволительно ей, разрешено ему.

во время конфликта мужчина срывается на крик, общается на повышенных тонах, раздражается по мелочам.

во время конфликта мужчина срывается на крик, общается на повышенных тонах, раздражается по мелочам. манипулирует и высказывает обиды, претензии типа «Ты меня не любишь», «Ты себя неправильно ведешь», «Ты должна быть на связи». Абьюзер намеренно создает у жертвы комплексы, чувство вины, заставляет оправдываться.

постоянно угрожает физической расправой.

оставляет в одиночестве в незнакомом месте.

обвиняет во лжи, никогда не доверяет своей избраннице.

лишает личного пространства. Мужчина «опутывает» тотальным контролем: телефонные разговоры, мессенджеры, социальные сети проверяются безоговорочно.

беспричинная ревность: абьюзер-мужчина ревнует к любому человеку, с которым общается его девушка. Чем лучше общение (дружеское, профессиональное), тем больше ревность.

ограничивает свободу: отделение от друзей, родителей, хобби и профессии. Обычно это выглядит безобидно, но процесс абьюза уже запущен.

пользуется приемом «эмоциональных качелей». То носит избранницу на руках и боготворит, то через несколько дней бросает трубки и демонстрирует холод в общении.

Почему так трудно выйти из абьюзивных отношений

www.globallookpress.com / JONATHAN FORD

Домашнее насилие подрывает доверие, разрушает эмоциональную близость. Более того, действия тирана — абьюзера становятся причиной развития женской деградации. Она проявляется в нежелании женщины дальше стремиться к чему-либо и потере интереса к жизни. Жертва, подвергающаяся ежедневному насилию, находится в постоянном стрессе, но ничего не может с этим поделать.

«Почему девушки не хотят выходить из созависимых, так называемых, „токсичных“ отношений? Это связано с тем, что есть сложившаяся модель поведения, которую девушка уже не осознает. Подобная модель обычно идет от родительских предпосылок, родительских моделей поведения. Просто так она из них не может выйти, не понимает, как это сделать. Как, собственно, не понимает этого домашний тиран — абьюзер. У него точно такая же модель поведения, но сочетанная с ней», — рассказал эксперт.

«Любовь ушла, а я не могу»: как нужно правильно расставаться с бывшими

Специалисты считают, что российские женщины не уходят от абьюзеров, потому что физически не могут этого сделать. И не потому, что с детства всех учат терпеть и слушаться. Жертвы садистов, по сути, загнаны в психологическую ловушку, из которой без посторонней помощи им не выбраться.

Что делать, если девушка оказалась в абьюзивных отношениях?

www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

В случае, если отношения с партнером стали настораживать, то первым делом нужно понять, что абьюз — это опасная ситуация. Оставлять на самотек, мириться с этим, терпеть и молчать нельзя. Насильственные отношения могут длиться годами. Жертва вынуждена жить по правилам, придуманными тираном. К примеру, девушка должна сразу отвечать на все звонки своего мужчины, не пропуская ни одного вызова. Иначе ей грозит «наказание». Степень подобного давления может варьироваться от словесного унижения до побоев.

Читайте также Психолог перечислила «звоночки», говорящие о неизбежном расставании пары

Предотвратить грустный сценарий можно, если вовремя обратиться за профессиональной помощью к психологу, психотерапевту. Потребуется снять «розовые очки» и оценить поведение близкого человека трезво, не рисуя никаких иллюзий относительно его личности. Доктор Суроткин подчеркнул, что выход из непростой ситуации может быть только через психотерапию. Она позволит познать себя, свои «слепые пятна» и сформировать навык выстраивания личных границ. Также протянуть руку помощи могут специалисты кризисных центров для жертв абьюза и домашнего насилия.

Следующий шаг — уйти из нездоровых отношений. Чем раньше, тем лучше. Специалисты советуют пропасть с радаров, отключить телефон и не выходить на связь. Надежды на то, что все изменится, нет. Этого не произойдет — раз за разом все будет только усугубляться и сильнее затягивать в психологический капкан.

Если ситуация обострилась до стадии физического насилия, то нужно обратиться за поддержкой к родным и близким людям. Возможно, дело дойдет до полиции. Такой исход является нормальным и закономерным.

И, наконец, самый важный пункт — любовь к себе. Жизненно необходимо полюбить себя, научиться самоуважению, чтобы защищать и оберегать себя от насилия, давления и унижения. Если девушка не сможет принять себя такой, какая она есть, то отстаивать личные границы будет уже некому.