«Любовь ушла, а я не могу»: как нужно правильно расставаться с бывшими

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Женщинам легче найти оправдание, чем уйти из отношений, которые себя изжили. Почему так происходит?

Часто женщины не могут уйти от своих партнеров, даже когда перестали их любить. И на это у них находится много причин и отговорок. Когда вы говорите, что «просто устали» или «у всех пар бывают сложности» — пора уходить. О том, какие еще отговорки используют, когда разлюбили, пишет портал RSUTE.

Зачем женщины занимаются самовнушением

Излишняя чувствительность и сердобольность не дает женщинам уйти из отношений, которые себя изжили. Но как только появляются сомнения в собственном счастье, назад дороги нет, и никакие старания не помогут вернуть былые чувства.

Большинство женщин соглашаются прожить с нелюбимым всю жизнь в память о былых чувствах к нему. Но готовы ли вы всю жизнь терпеть, а не быть счастливой?

Когда пора расстаться: самые популярные отговорки

«Я просто устала»

Это отговорка многих женщин, которые не готовы к интимным отношениям после работы. На самом деле они просто перестали любить партнера, в объятиях которого раньше наполнялись энергией и отдыхали.

«Это все зима (весна, лето, осень)»

Так женщины оправдывают свое плохое настроение рядом с партнером, списывая его на осеннюю депрессию.

«Влюбленность не бывает вечной, но это не повод расставаться»

Эйфория проходит, но влюбленность, а вместе с ней доверие и искренние чувства уходить не должны. Если всего этого нет, то нет и любви.

«У нас просто партнерские отношения»

Хорошо, когда ваш избранник также ваш лучший друг. Но если в большей степени вы друзья, то о каком совместном будущем может идти речь?

«Сложные периоды бывают у всех»

Конечно, иногда пары ссорятся и даже расстаются на время, но никогда не перестают стремиться к перемирию.

«Я уже не так молода, чтобы разбрасываться мужчинами»

Многие женщины считают, что выбрать отца своих детей нужно до определенного возраста, и поэтому соглашаются на брак с нелюбимым человеком, лишь бы «успеть».

«Он хороший и любит меня»

Если вы начинаете убеждать себя в том, что отношения нужно сохранить, скорее всего им уже ничего не поможет. Если женщина любит, она не будет искать причины остаться с человеком.

«Но ведь когда-то нам было так хорошо»

Эту отговорку женщины используют, потому что считают, что за счастливое прошлое теперь обязаны быть рядом с человеком всегда. Если чувств нет, будет честнее признаться в этом и отпустить свое прошлое с благодарностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие «звоночки» говорят о неизбежном расставании пары.