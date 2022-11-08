Психолог перечислила «звоночки», говорящие о неизбежном расставании пары

Фото: www.globallookpress.com / Bill Bachmann / DanitaDelimont.c

Некоторые отношения просто необходимо завершать, уверена эксперт. Нездоровая любовь может обернуться трагедией.

Некоторые отношения между мужчинами и женщинами не только обречены на несчастье — их просто необходимо прекращать как можно скорее. Об этом, а также о тревожных «звоночках», сигнализирующих об абьюзе в паре, рассказала в интервью изданию Газета.ру психолог Юлия Жукова. Любого рода насильственное поведение партнера, а также игнорирование проблем, уверена эксперт, терпеть нельзя.

Первым нехорошим признаком абьюзивных отношений специалист назвала скрытность. Если вам не хотят говорить о семье, работе и переживаниях, значит, нет доверия. Также плохо, если в паре нет взаимного интереса к делам и чувствам друг друга. Насторожить должны и пустые обещания — обманщик не изменится.

Недопустимо, по мнению Жуковой, сравнение любимого человека с другими. Если вам намекают, мол, соседка и красивее, и женственнее, и готовит лучше, радости в супружеской жизни не ждите. Претензии могут возникать, но говорить о них нужно аккуратно и мягко, без оскорблений. Безосновательную ревность и стремление контролировать партнера эксперт также назвала абсолютным абьюзом.

Секс, который нравится обоим, в отношениях необходим. Несовместимость на этом уровне со временем разрушит союз. Однако сложности в интимной сфере часто можно разрешить, если двое готовы открыто говорить о них. В атмосфере принятия, безопасности и крепкой эмоциональной связи любая задача по плечу.

«Не будут счастливыми и отношения, в которых партнер или оба склонны к эмоциональной раскачке. То внимательность, то холодность — плохой знак. Как и наличие в паре кого-то третьего, влияющего на отношения. Это может быть мама, любовник, друг, брат, сын и кто угодно, кто мешает, и с этим ничего не получается сделать», — подчеркнула эксперт.

Самым очевидным импульсом к расставанию Жукова назвала прямое насилие — физическое или психологическое. Там, где партнера унижают, принуждают, держат в ежовых рукавицах и бьют, нет места любви, заключила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как перестать сравнивать себя с более успешными людьми и вернуть ощущение самодостаточности.