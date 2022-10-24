Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Arendt; 5-tv.ru

Трем знакам зодиака следует быть особенно осторожными в период коридора затмений.

Астрологи предупреждают о надвигающемся с 25 октября по 8 ноября 2022 мощном коридоре затмений.

Хотя бы раз в жизни каждый человек, даже не интересовавшийся гороскопами, слышал о коридоре затмений. Предполагается, что в этот период человек будет особенно сильно ощущать на себе действия небесных светил, однако какое именно влияние оказывают затмения? Поведение и самочувствие может настолько измениться, что особенно чувствительным людям может и впрямь показаться, что они обращаются в оборотней при лунном свете.

И хотя все это домыслы, часть правды в них есть. Что означает фраза «коридор затмений» и куда он ведет? Как вести себя в этот период и чего делать категорически нельзя? О чем стоит особенно позаботиться в 2022 году — об отношениях, здоровье, деньгах, собственных энергетических ресурсах или обо всем сразу? И, наконец, каким знакам зодиака нужно быть особенно осторожными?

На эти вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила астролог Ксения Шахова.

Что такое «коридор затмений» и когда он наступит

Изначально понятие «коридор затмений» связано с двумя космическими явлениями, а конкретно — когда солнечное и лунное затмения следуют друг за другом. Это событие случается один, а иногда два раза в год.

«Коридор затмений — это период от солнечного затмения до лунного. Его можно представить себе, как проход внутри помещения, то есть некую зону, соединяющую два самостоятельные пространства. Он вызывает чувство неопределенности, зависимости, неустойчивости, отсутствие опоры. Когда вы находитесь внутри, трудно отстраненно посмотреть на ситуацию со стороны, свысока или как-то сбоку, чтобы принять какое-то правильное решение», — пояснила астролог.

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В 2022 году действие коридора затмений начнется 25 октября в 13:48 по московскому времени солнечным затмением, а закроет его лунное затмение 8 ноября в 11:00. Своего пика это событие достигнет ближе в 14:00, когда Луна составит комбинацию с планетой Раху. И хотя лунное затмение будет мягче, чем солнечное, долгоиграющих последствий оно не принесет.

«Все крупные проекты, которые требуют крупных затрат, следует перенести и сделать спустя эти две недели. За этот период вы как раз можете все лучше обдумать, глубже посмотреть на какую-то ситуацию, оценить подводные течения, взвесить все за и против, подготовить документы», — порекомендовала эксперт.

Влияние коридора затмений начинается задолго до самого затмения, поэтому с важными жизненными шагами нужно будет повременить или, как вариант, решить раньше 25 числа.

«Солнечное затмение всегда у нас попадает в момент Новолуния, когда светило не видно. Соответственно, энергия на минимуме. В этот раз затмение будет находиться во втором градусе Скорпиона, поэтому геополитическая обстановка в мире накалится до предела. В политике, экономике и социальной сфере, которые влияют на государство, произойдет много важных событий», — отметила специалист.

Чего ни в коем случае нельзя делать в коридор затмений с 25 октября по 8 ноября

Какие-то важные инициативы и масштабные планы лучше отложить на период коридора затмений, поскольку они будут развиваться непредсказуемым образом и иметь долгоиграющий эффект. При этом все попытки изменить ситуацию не будут зависеть от личного желания и сил. Большую роль в исходе дела будет играть окружение, близкие и не очень люди.

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Знакам зодиака в коридор затмений следует:

Позаботиться о своем эмоциональном состоянии и здоровье;

Отложить хирургические операции;

Соблюдать баланс во всем;

Не брать кредиты;

Перенести сделки по крупным бизнес-проектам;

Выбрать другую дату для регистрации брака;

Повременить с подачей важных документов и туристическими путевками;

Быть осторожными, но в то же время открытыми к переменам;

Перестать цепляться за старое, ненужное, отжившее;

Не принимать судьбоносных решений.

«В коридор затмений лучше не инициировать какое-то предприятие, касающееся временных и финансово-материальных ресурсов, потому что оно может иметь неожиданные и часто неприятные последствия. В противном случае вы попадаете в поток — и все, что вы делаете, от вас не зависит. То есть события разворачиваются так, что вы становитесь фигурой, которая не влияет на результат. Сам процесс эмоционально вовлекает вас, из-за чего вы просто теряете ресурсы, которые могли бы сохранить. При этом очень важно, какие люди вокруг вас, какая стихия ведет вас в этом потоке», — подчеркнула Шахова.

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Идеальным вариантом в ноябре-месяце на период коридора затмений станет:

Медитация, фитнес, плаванье и занятие танцами;

Прогулки на свежем воздухе в парке и за городом;

Походы в гости к родственниками и друзьям;

Вышивание, лепка из глины и собрание гербария;

Занятия музыкой, рисованием и другими творческими хобби;

Собирание пазлов и лего в кругу семьи;

Чтение художественной и научно-популярной литературы;

Приготовление пищи по новым рецептам;

Уборка дома и очищение пространства;

Покупка ароматических свечей, очистителей воздуха, нового постельного белья, домашних принадлежностей и растений;

Посещение театра, выставок и галерей.

Прежде всего, следует быть осторожными в денежных вопросах. Есть высокий риск того, что начатый бизнес-проект не выгорит, а с долгами по кредитам придется потом долго расплачиваться. Кроме того, не стоит также скоропалительно оформлять отношения и спешить с трудоустройством.

«Стоит вообще отказаться от различных кредитных историй, подписей на ипотеку, регистрации брака, трудоустройства или подачи документов в какой-то крупный проект. Все это в итоге может обернуться какими-то неожиданными ситуациями, внезапным обрывом. Поэтому следует несколько раз подумать, действительно ли сейчас нужно начинать какие-то дела или еще можно подождать две недели», — считает специалист.

На какие знаки зодиака коридор затмений окажет сильное воздействие

Наибольшее влияние коридора затмений скажется на судьбе трех фиксированных знаках зодиака — Тельца, Близнецов и Скорпиона. Причем последние почувствуют влияние небесных светил сильнее всего.

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Солнечное затмение, попадающее на Новолуние, будет находиться во втором градусе Скорпиона, что означает не только обострение проблем в мире, но и сложности в вопросах финансах и здоровья.

«Рекомендуется перенести хирургические операции, потому что организму придется тратить очень много энергии на восстановление и заживление ран», — объяснила астролог.

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Лунное затмение придется на полнолуние в 16-м градусе Тельца. При этом Марс, который является диспозитором этих солнечных-лунных событий, находится в Близнецам. Таким образом, на эти три знака зодиака повлияют различные серьезные события, которые потребуют существенных материальных вложений.

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«Если Близнецы смогут правильно аккумулировать свою энергию, направить ее в нужное русло, сосредоточиться, стать более сдержанными, рациональными, рассудочными, то многих потерь и нежелательных последствий удастся избежать», — обнадежила астролог.

При это лунное затмение, которое будет в первой декаде ноября, само по себе выдастся напряженным и противоречивым.

«Влияние Сатурна будет подавлять другие светила. В то же время Уран, планета неожиданностей, соединится с Луной и добавит импульсивности, какой-то даже неотвратимости. События будут происходить, как гром среди ясного неба», — аргументировала астролог Шахова.

В целом, ноябрь-месяц станет одним из самых тяжелых в 2022 году, поэтому всем знакам зодиака понадобится терпение и мудрость, чтобы не застрять в этом потоке, поэтому все вопросы, связанные с официальными подтверждениями и подписями, лучше решить уже после 8 ноября.