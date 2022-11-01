Гороскоп на ноябрь 2022 года для всех знаков зодиака

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Чего не следует делать Рыбам? в ноябре К чему морально готовиться Девам? О чем следует задуматься Львам?

В ноябре многие люди окажутся перед серьезным выбором. Как действовать поздней осенью 2022 года и чего ждать разным знакам зодиака, 5-tv.ru спросил у астролога Анастасии Широковой.

Анастасия Широкова

Астрология

♈ Гороскоп для Овна на ноябрь 2022

Мартовские Овны

(21 марта — 31 марта)

По гороскопу самые яркие события у Овна в ноябре 2022 пройдут в конце месяца. В этот период вы ощутите поддержку вышестоящих лиц. Это могут быть ваши начальники или статусные знакомые. Будьте начеку — не пропустите идеальный шанс засветиться в том обществе, куда вы так давно стремитесь. Вашему знаку зодиака могут открыться заветные двери. Однако не забывайте, что средства достижения цели не менее важны, чем сами цели. Выбирайте чистые и проверенные методы.

Апрельские Овны

(1 апреля — 20 апреля)

В ноябре 2022 у Овнов появится возможность исправить ошибки прошлого. Самое главное — не пойти по старому пути, хотя он может показаться верным. Только свернув в другую сторону, вы сможете получить другой результат. Он будет более продуктивным и «экологичным» для вас и других участников ситуации.

Полный гороскоп для знака зодиака Овен на 2022-й

♉ Гороскоп для Тельца на ноябрь 2022

Апрельские Тельцы

(21 апреля — 30 апреля)

Гороскоп предупреждает: тайные недоброжелатели Тельца не дремлют и в ноябре 2022 попытаются навредить. Возможно, не напрямую, а чужими руками. Вы не сразу поймете, откуда дует ветер. Хорошая новость в том, что вместе с недоброжелателями у вас появятся и защитники. Судя по гороскопу, временами у вас будет ощущение, будто ангелы и демоны устроили битву за вас.

Майские Тельцы

(1 мая — 20 мая)

Тельцы в середине ноября 2022 ощутят давление со стороны. Представителю этого знака зодиака придется отстаивать свои интересы. Они будут противоречить общественным. В эти моменты опасайтесь своего эго, которое отражает ваши не совсем адекватные моменту амбиции. Гороскоп предупреждает: вас может серьезно занести в темы, которые вы не в состоянии будете осилить и обеспечить.

Полный гороскоп для знака зодиака Телец на 2022-й

♊ Гороскоп для Близнецов на ноябрь 2022

Майские Близнецы

(21 мая — 31 мая)

Гороскоп показывает, что ноябрь 2022 для Близнецов — сложный месяц. Вероятен спад энергии. В таком состоянии брать вершины не только бесполезно, но и опасно. Подождите, когда улягутся бури, а вы наберетесь сил. В конце ноября у представителей этого знака зодиака возрастет финансовая нагрузка, поэтому не планируйте излишеств. Это поможет перекрыть внезапно возникшие финансовые обязательства.

Июньские Близнецы

(1 июня — 21 июня)

У Близнецов по гороскопу ноябрь 2022 выдастся активным. Однако инициатором выступите не вы, а внешние обстоятельства. Они заставят вас действовать против воли. Это не значит, что вам придется делать то, чего вы не хотите. Просто вам предстоит решать нечто не так, как вы того хотите. Гороскоп предупреждает: могут вернуться старые оппоненты, которым придется в очередной раз что-то доказывать.

Полный гороскоп для знака зодиака Близнецы на 2022-й

♋ Гороскоп для Раков на ноябрь 2022

Июньские Раки

(22 июня — 30 июня)

Гороскоп показывает, что Раков в ноябре 2022 ждет множество разных событий. Но их инициируете не вы, а ваше окружение. Знакомые, родственники, коллеги и соседи примутся вовлекать вас в различные ситуации, которые, казалось бы, вас не касаются. Однако это не совсем так. Судя по гороскопу, происходящее должно вам показать нечто скрытое, неявное и преподнести маленький, но урок.

Июльские Раки

(1 июля — 22 июля)

Гороскоп показывает, что Раков в ноябре 2022 ждет много великих дел. Однако рассчитывайте свои силы: их может не хватить. Выделите главные задачи и действуйте! Второстепенное отложите на потом, а что-то из дел на очень далекое будущее. Судя по гороскопу, со временем это может оказаться не таким важным, как вы думали.

Полный гороскоп для знака зодиака Рак на 2022-й

♌ Гороскоп для Льва на ноябрь 2022

Июльские Львы

(23 июля — 31 июля)

Львам по гороскопу в ноябре 2022 стоит быть готовым к смене статуса. Произойти это должно во второй половине месяца. С новым положением придут новые амбиции и желания. Если ваше финансовое состояние заметно улучшится, не спешите тут же увеличивать расходы. Особенно, если хотите скопить денег на что-то желанное. Судя по гороскопу, это будет трудно, ведь вы привыкли ни в чем себе не отказывать.

Августовские Львы

(1 августа — 22 августа)

В ноябре 2022 для Львов наступит напряженное время. Стоит опасаться любителей залезть в чужие кошельки. В местах скопления людей держите подальше от чужих глаз свои ценности. Также не стоит распространяться, что и где у вас лежит и сколько вы вообще имеете. Судя по гороскопу, шанс стать жертвой мошенников очень велик. Давить они будут на самое больное. А именно: на ваши амбиции, желание иметь только лучшее и демонстрировать свой успех.

Полный гороскоп для знака зодиака Лев на 2022-й

♍ Гороскоп для Дев на ноябрь 2022

Августовские Девы

(23 августа — 31 августа)

Гороскоп указывает, что в ноябре 2022 Девы, наконец-то, обретут свободу, за которую они давно боролись. Вы, безусловно, знаете свое дело и сможете все устроить в лучшем виде. Однако, помните, что сделать абсолютно все в одиночку будет трудно. Привлекайте единомышленников и действуйте без фанатизма. Судя по гороскопу, в конце месяца на вас навалится усталость от излишней ответственности.

Сентябрьские Девы

(1 сентября — 22 сентября)

У Девы во второй половине ноября 2022 наступит ясность в делах. Но легче от этого не будет, потому что работать придется за двоих. А то и за троих. Но не переживайте! Вам не впервые все тянуть на себе. Главное, не стесняйтесь просить достойную оплату за свои труды. А чтобы все получилось, заранее обговорите фронт работ и суммы. Судя по гороскопу, в середине месяца все переговоры, в том числе финансового характера, будут успешны.

Полный гороскоп для знака зодиака Дева на 2022-й

♎ Гороскоп для Весов на ноябрь 2022

Сентябрьские Весы

(23 сентября — 30 сентября)

Гороскоп показывает, что в первой половине ноября 2022 Весы ощутят себя скованно и зажато. Это коснется как любовной, так и финансовой сфер. Вероятно, это будет даже связано между собой. Однако, судя по гороскопу, в конце месяца ситуация выровняется, потому что вы найдете решение. Вместо того, чтобы рубить с плеча, переждите сложившиеся обстоятельства.

Октябрьские Весы

(1 октября — 23 октября)

Гороскоп показывает, что в ноябре 2022 Весов ждет череда серьезных проверок. Вам будет тяжело: пройдет ряд событий, связанных с семейными проблемами. Очень вероятны нешуточные конфликты, желание разорвать давние узы, вырваться на свободу. Но не торопитесь с решениями такого рода. Вы, конечно, вправе решать, что вы готовы терпеть, а что нет. Однако, судя по гороскопу, вам лучше вернутся к этому позже, когда ваше эмоциональное состояние стабилизируется.

Полный гороскоп для знака зодиака Весы на 2022-й

♏ Гороскоп для Скорпиона на ноябрь 2022

Октябрьские Скорпионы

(24 октября — 31 октября)

Гороскоп показывает, что Скорпиона в ноябре 2022 ожидает волшебное время. Сейчас можно загадывать желания. Позже они могут перерасти в цели. Судя по гороскопу, все, о чем вы думаете, может материализоваться. Некоторые ваши мечты осуществятся уже в конце месяца. Но будьте аккуратнее со своими желаниями. Если задумаете недоброе, это выйдет боком.

Ноябрьские Скорпионы

(1 ноября — 22 ноября)

Гороскоп показывает, Скорпионов в ноябре 2022 ждет череда соблазнов. Может показаться, будто вам многое можно. События сами подтолкнут вас сделать нечто такое, за что позже станет стыдно. Судя по гороскопу, вы рискуете разрушить нечто важное в своей жизни. Иллюзия спадет и «похмелье» от вчерашнего веселья будет горьким. Особенно важным это предупреждение становится в контексте Соляра, то есть вашего дня рождения.

Полный гороскоп для знака зодиака Скорпион на 2022-й

♐ Гороскоп для Стрельцов на ноябрь 2022

Ноябрьские Стрельцы

(23 ноября — 30 ноября)

Гороскоп показывает, что первая часть ноября 2022 для Стрельцов пройдет тревожно и напряженно. Даже появится ощущение, будто сами высшие силы противостоят вашим начинаниям. Но не переживайте! Сейчас вам точно не нужно продолжать то, что не получается. В последней декаде, судя по гороскопу, ожидает череда интересных событий, полезных знакомств и продуктивных встреч. Однако помните, что ваши слабости — это большие и не всегда оправданные амбиции.

Декабрьские Стрельцы

(1 декабря — 21 декабря)

Гороскоп показывает, что Стрельцов в ноябре 2022 ожидают трудности. Вы можете почувствовать, будто дела застопорились. Нечто или некто примется противостоять вам в доведении дела до завершения. Судя по гороскопу, на вас навалятся незавершенные дела, хотя еще вчера казалось, что они уже не потревожат. Самое большое напряжение обещает быть в конце месяца, оно может вылиться в серьезный стресс. Берегите себя и свою нервную систему.

Полный гороскоп для знака зодиака Стрелец на 2022-й

♑ Гороскоп для Козерогов на ноябрь 2022

Декабрьские Козероги

(22 декабря — 31 декабря)

Гороскоп показывает, Козерогов в ноябре 2022 ждет затишье. С одной стороны, отсутствие событий — это отсутствие проблем, но с другой — это скука и ощущение невостребованности. А для вас это важная тема. Не навязывайте людям свой авторитет. Судя по гороскопу, время проявить себя придет позже.

Январские Козероги

(1 января — 20 января)

Гороскоп показывает, что у Козерогов в ноябре 2022 продолжится напряженная ситуация. Вместе с тем появятся некоторые подвижки в делах и даже везение. У вас может возникнуть ощущение, что происходит что-то смутное. В вас закрадется ожидание подвоха и подставы. Судя по гороскопу, в конце месяца вас втянут в скрытый конфликт с подковерными играми. Может возникнуть выбор: подставляться под удар или идти против своих интересов.

Полный гороскоп для знака зодиака Козерог на 2022-й

♒ Гороскоп для Водолеев на ноябрь 2022

Январские Водолеи

(21 января — 31 января)

Гороскоп показывает, что Водолеи в ноябре 2022 окажутся в подвешенном состоянии. Вы сделаете два шага вперед, но потом — два назад. А все из-за того, что у вас накопилось много долгов. И речь не о деньгах! Судя по гороскопу, вас не отпускают старые темы. Новых поводов для беспокойства создадут ваши партнеры. В общем, дышите. Вдох — выдох, вдох — выдох. Все это закончится, скоро будет передышка. Уже в конце месяца вы почувствуете некоторое облегчение.

Февральские Водолеи

(1 февраля — 18 февраля)

Гороскоп показывает, что ноябрь 2022 для Водолеев будет схож с прошлым месяцем. Однако, если вы позволили себе лишнего, вам придется за это расплатиться уже в середине этого месяца. За необдуманные поступки вас могут наказать, в том числе и рублем. Гороскоп предупреждает: вы можете вызвать недовольство вышестоящих лиц. Будьте бдительны, не говорите лишнего, контролируйте свои излияния души и ума.

Полный гороскоп для знака зодиака Водолей на 2022-й

♊ Гороскоп для Рыб на ноябрь 2022

Февральские Рыбы

(19 февраля — 28 февраля)

Гороскоп показывает, что ноябрь 2022 для Рыб по большей части окажется удачным. Вы даже ощутите некоторое волшебство происходящего. Но вторая часть месяца будет не очень комфортной. По гороскопу возникнут конфликты на почве недопонимания информационного характера. Внимательно проверяйте документацию и правильно ли вас понял собеседник.

Мартовские Рыбы

(1 февраля — 20 марта)

Рыбам в ноябре 2022 захочется перемен, но перемены откладываются на неопределенный срок. Вы ограничены в действиях и вынуждены плясать под чужую дудку. Что ж, значит, пока не время. Действуйте по принципу «Делай что должен, и будь что будет». Гороскоп предупреждает: в 20-х числах месяца вам покажется, что настал самый темный час. Однако скоро подоспеет помощь.

Полный гороскоп для знака зодиака Рыбы на 2022-й