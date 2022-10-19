Территориальная оборона: что будут делать мобилизованные в новых формированиях

Фото: © РИА Новости / Иван Родионов

В новых регионах России будут созданы части территориальной обороны, в которые могут вступить мобилизованные граждане.

Владимир Путин 19 октября 2022 объявил о том, что на недавно присоединенных к России территориях вводятся новые меры обеспечения безопасности.

Читайте также Военное положение в регионах РФ: что означает введение особого правового режима

В частности, в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение, будут созданы специальные штабы, в задачу которых войдет контроль за безопасностью важных объектов инфраструктуры, а главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями.

Призванные в ходе частичной мобилизации граждане теперь могут попасть в части территориальной обороны (теробороны), которые войдут в состав организованных структур. 5-tv.ru расскажет, чем будут заниматься военные.

Что такое территориальная оборона

Территориальная оборона — система мер, проводимых во время действия военного положения. Она направлена на обеспечение охраны и обороны объектов гражданской, военной и общественно-значимой инфраструктуры от диверсионных и террористических актов. Об этом говорится в федеральном законе «Об обороне».

Вводиться территориальная оборона может как по всей стране, так и в отдельных регионах России. Ответственность за выполнения задач частей лежит на военных округах, органах государственной власти, командованиях пограничных управлений и округов внутренних войск, региональных центрах по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Для чего в России создают части территориальной обороны 2022

Части территориальной обороны будут разделены на отряды, которые должны будут выполнять ряд задач:

устанавливать и поддерживать режим военного положения; препятствовать возникновению диверсионных и террористических актов; осуществлять охрану важных объектов инфраструктуры военного, государственного, экономического и общественного назначения.

Следить за выполнением поставленных задач обязан координационный штаб. В его задачи будет входит разработка проектов по обеспечиванию безопасности важных объектов, контроль за исполнением мероприятий и организация действий частей для выполнения поставленных задач. Их деятельность будет контролироваться в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими как на территории всей страны, так и в отдельных регионах.

Читайте также Военное положение и не только: главные заявления Путина на заседании Совбеза

Будут ли бойцы территориальной обороны призваны на передовую

Количество человек в отряде должно составлять около 130 тысяч человек, но из-за ведения специальной военной операции (СВО) численность может быть увеличена.

Важно отметить, что на передовую вступившие в части добровольцы отправлены не будут. Однако пользоваться оружием им придется в случае возникновения угрозы. Части могут быть обеспечены стрелковым оружием, гранатометами, огнеметами, минами, гранатами, а при возникновении необходимости артиллерийскими орудиями и ракетами.

Где вводится территориальная оборона 2022

Согласно федеральному закону об обороне вводиться территориальная оборона может только в регионах, где введено военное положение. В России военное положение уже введено на территории Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республиках.

«На территориях субъектов Российской Федерации, названных в пункте 1 настоящего Указа, в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 г. 61-ФЗ „Об обороне“ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы территориальной обороны)», — сообщается в указе, подписанном Владимиром Путиным.

Президент поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.

В четырех регионах будут введены усиленные меры обеспечения безопасности. Также мероприятия территориальной обороны пройду в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и городе Севастополь. Для обеспечения безопасности будут введены следующие меры:

усиление охраны порядка на важных объектах инфраструктуры;

ограничение въезда на территорию региона;

особый режим работы объектов;

временное отселение жителей в безопасные районы с предоставлением санитарных и временных жилых помещений;

ограничение движения транспорта и досмотр его;

введение контроля за работой объектов.

Части территориальной обороны уже начали формировать уже в Санкт-Петербурге. Они будут направлены для выполнения задач охраны объектов инфраструктуры в зонах, где вводится военное положение.