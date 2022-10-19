Военное положение в регионах РФ: что означает введение особого правового режима

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Особый правовой режим в ряде субъектов России позволит эффективнее реагировать на угрозы для безопасности местного населения и страны в целом.

Президент России Владимир Путин принял решение о введении военного положения в четырех новых субъектах страны — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях.

Об этом он заявил 19 октября на заседании Совета безопасности России.

Что это означает? Как изменится жизнь в регионах, где вводится военное положение? Какие изменения произойдут в жизни граждан? На эти и другие вопросы отвечаем в материале 5-tv.ru.

Зачем вводят военное положение в России 2022

Под военным положением подразумевают особый правовой режим, который вводится на всей территории России или в отдельных ее субъектах в соответствии с Конституцией РФ. Правом его объявления наделен президент в случаях агрессии или непосредственной угрозы агрессии по отношению к стране.

Владимир Путин заявил о введении военного положения в четырех новых регионах РФ в ходе заседания Совбеза.

«Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации (Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — Прим.ред.). Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума», — пояснил глава государства.

Он также подчеркнул, что киевский режим отказался признать сделанный населением выбор и отвергает любые предложения о переговорах.

«Неонацисты используют откровенно террористические методы: диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти», — добавил Путин.

Правовые нормы данной меры определяются Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении».

Военное положение вводится с 00.00 20 октября 2022 года. До какого числа будет действовать особый правовой режим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, пока неизвестно. Это будет зависеть от ситуации на границах страны.

Какие меры предполагает военное положение в России 2022

В указе президента указано требование к Правительству РФ в трехдневный срок предоставить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение. Это необходимо сделать на основе предложений Минобороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности и других ведомств. Российское законодательство предусматривает осуществление разных действий, направленных на обеспечение обороны страны и безопасности государства в период действия военного положения, например:

Усиление охраны общественного порядка, военных и других важных объектов;

Введение особого режима работы объектов, связанных с функционированием транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, также опасных для людей и окружающей природной среды;

Эвакуация важных объектов, а также временное отселение жителей в безопасные районы. В случае принятия подобного решения людям обязательно предоставляется место для проживания;

Особый режим въезда на территорию, на которой введено военное положение, и выезда с нее. Ограничение свободы передвижения по такой местности;

Привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов;

Изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством его стоимости.

© РИА Новости / Алексей Майшев

Почему в новых регионах России вводят военное положение

Руководство Украины не желает принимать результаты проведенного в сентябре референдума о присоединении четырех регионов к России, на котором местные жители продемонстрировали абсолютную поддержку данной инициативы.

После подписания всех необходимых документов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области официально стали частью РФ. Это означает, что уже не соседняя территория, а часть России занята иностранной армией, которая наносит удары не только по российским военнослужащим, но и по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению, совершает диверсии.

«Киевский режим отказался от переговоров и продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам генерала Суровикина, есть данные о возможном применении киевским режимом в районе Херсона запрещенных методов войны. Поэтому в текущих условиях задачей России выступает сохранение жизни мирных граждан.