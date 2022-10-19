Военное положение и не только: главные заявления Путина на заседании Совбеза

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совбеза России и объявил о новых мерах безопасности в ряде регионов.

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением на заседании Совета безопасности РФ по нескольким важным пунктам.

Введение военного положения в четырех регионах России

В четырех новых регионах России, проголосовавших на сентябрьском референдуме за вхождение в состав Российской Федерации, — Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 00 часов 00 минут 20 октября 2022 года вводится военное положение.

Президент напомнил, что во всех этих регионах такой режим действовал еще до присоединения к России.

«Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что киевский режим отказался признать сделанный населением выбор и отвергает любые предложения о переговорах.

«Неонацисты используют откровенно террористические методы: диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти», — добавил Путин.

Именно потому, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, президентом было принято решение ввести на новых территориях военное положение.

Введение максимального и среднего уровней реагирования в ряде регионов России

Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах — Республика Крым, город Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области — средний уровень реагирования.

При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, где введено военное положение, будет действовать режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что закрытие границ России в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется.

Создание штабов

Президент России также объявил о создании штабов территориальной обороны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром.

«Я прошу мэра Москвы, который возглавляет комиссию государственного совета по направлению „Государственное и муниципальное управление“ совместно с администрацией президента, подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных настоящим указом и взаимодействия субъектов федерации с федеральными органами власти», — сказал Путин на совещании.

Дополнительные полномочия глав регионов

Руководители регионов, в которых введено военное положение, будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

На территориях четырех субъектов уже введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности.

«Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов РФ и органах местного самоуправления, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Для этого предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности. В частности:

Организация производства продукции и услуг для государственных нужд

Эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы

Введение особого режима въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения по ней

Приостановка деятельности политических партий и других общественных и религиозных объединений, подрывающих оборону и безопасность

Привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению объектов экономики

Изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством его стоимости

Введение военной цензуры в сфере коммуникаций, а также контроля за телефонными переговорами

Запрет на выезд граждан за пределы страны

Кроме этого, правительство России должно в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях РФ, на которых введено военное положение, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ.

При необходимости в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом.