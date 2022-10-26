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Отсутствие обустроенного погреба или подпола компенсирует бурт — сезонное хранилище для картофеля, капусты, свеклы и других корнеплодов в собственном огороде.

Дачный сезон походит к концу. Собранный урожай, безусловно, радует каждого садовода. Однако выращенный запас овощей и корнеплодов на зиму требует подходящего места для хранения.

Владельцам обустроенного просторного погреба волноваться не о чем. А дачникам, которые специальным хранилищем не успели обзавестись, селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рекомендует воспользоваться проверенным «дедовским методом».

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru известный садовод рассказал, что такое буртование и как из подручных средств без лишних затрат соорудить экспресс-погреб.

«Есть достаточно простой, но известный способ хранения овощей, которым раньше пользовались в колхозах — хранение в буртах. Что такое бурт? Это просто земляная яма. Но это так, упрощенно земляная яма, там много хитростей», — пояснил эксперт.

Хранение овощей в буртах — что это

По своей сути бурт — это сезонное полевое хранилище для овощей. Оно представляет собой продолговатую насыпь из овощей, укрытую с обеих сторон любым естественным материалом (грунт, солома).

В фермерской практике бурты, как правило, бывают наземными или полуназемными. Садовод Туманов предпочтение отдает второму виду, когда овощи засыпаются в специально подготовленные котлованы.

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Как построить бурт — пошаговая инструкция

Найти для будущего сезонного хранилища место, наиболее защищенное от холодных ветров с уровнем залегания грунтовых вод не ближе двух метров от дна котлована. На расстоянии 50 сантиметров от укрытия вырыть водоотводные канавки, чтобы осенние и весенние поверхностные воды не застаивались в месте хранения урожая. В направлении с севера на юг выкопать котлован произвольной длины и ширины. При этом глубина должна составлять не менее 25 сантиметров. На дне уложить трубы для вентиляции и вывести их концы за торцевые стороны бурта на расстоянии одного метра. В досках просверлить отверстия диаметром 2-3 сантиметра. Если на создание такой вентиляции нет времени, можно вырыть канавку глубиной и шириной 20 сантиметров. Ее концы вывести за края бурта, сверху сделать перекрытие с помощью жердей. В дождь отверстия вентиляции нужно прикрывать, чтобы влага не попадала на дно котлована. Перенести в подготовленное углубление урожай. Отобрать для длительного хранения нужно только здоровые овощи. Выкладывать без дополнительной подстилки на дно котлована. Высота закладки должна составлять 1 — 1,5 метра. Укрыть овощи и корнеплоды несколькими слоями земли и свежей соломы (опилки, лапник). Рекомендуется чередовать материалы и повторять действие 2-4 раза. При этом толщина укрытия у гребня (верхушки) бурта должна быть меньше, чем у основания, так как от продуктов выделяется тепло.

Хранение овощей в бочке в земле — что это

Еще одним доступным и эффективным способом хранения урожая без погреба, по мнению агрария Туманова, считается использование бочки.

Лучше всего подойдет металлическая емкость объемом до 200 литров. Такая, как правило, есть в каждом хозяйстве на даче.

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Подготовка бочки для хранения овощей

Перед установкой потребуется гидро- и теплоизоляция. Для гидроизоляции нужно обмотать бочку листом рубероида и закрепить его тонкой проволокой.

Поддержать оптимальную температуру внутри емкости поможет плотный картон, который нужно выложить по стенкам изнутри. Дно застелить фанерой с небольшими отверстиями на ней. Это поможет отводить от овощей накапливающуюся жидкость.

Как установить бочку для хранения овощей — пошаговая инструкция

Выбрать участок земли, достаточно сухой и находящийся на возвышенности. Выкопать яму для бочки так, чтобы края емкости оставались чуть повыше поверхности земли. Это поможет уберечь от затопления. Диаметр углубления должен быть на 15 сантиметров больше диаметра самой бочки. Аккуратно опустить в бочку капусту, корнеплоды. Накрыть сверху металлической сеткой, чтобы защитить хранилище от грызунов и других паразитов. Положить вторым слоем на сетку лист фанеры, чтобы закрыть емкость от осенних дождей. Накрыть сухим растительным материалом (солома, опилки). Зимой можно накрывать снегом.

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