Как с грядки: как хранить овощи до весны без погреба — видео
Садовод Туманов назвал бурт самым простым способом длительного хранения овощей
Фото, видео: www.globallookpress.com / digifoodstock.com; 5-tv
Отсутствие обустроенного погреба или подпола компенсирует бурт — сезонное хранилище для картофеля, капусты, свеклы и других корнеплодов в собственном огороде.
Дачный сезон походит к концу. Собранный урожай, безусловно, радует каждого садовода. Однако выращенный запас овощей и корнеплодов на зиму требует подходящего места для хранения.
Владельцам обустроенного просторного погреба волноваться не о чем. А дачникам, которые специальным хранилищем не успели обзавестись, селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рекомендует воспользоваться проверенным «дедовским методом».
В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru известный садовод рассказал, что такое буртование и как из подручных средств без лишних затрат соорудить экспресс-погреб.
«Есть достаточно простой, но известный способ хранения овощей, которым раньше пользовались в колхозах — хранение в буртах. Что такое бурт? Это просто земляная яма. Но это так, упрощенно земляная яма, там много хитростей», — пояснил эксперт.
Хранение овощей в буртах — что это
По своей сути бурт — это сезонное полевое хранилище для овощей. Оно представляет собой продолговатую насыпь из овощей, укрытую с обеих сторон любым естественным материалом (грунт, солома).
В фермерской практике бурты, как правило, бывают наземными или полуназемными. Садовод Туманов предпочтение отдает второму виду, когда овощи засыпаются в специально подготовленные котлованы.
Хиты с огорода: аграрии назвали лучшие сорта картофеля 2022 года
Как построить бурт — пошаговая инструкция
- Найти для будущего сезонного хранилища место, наиболее защищенное от холодных ветров с уровнем залегания грунтовых вод не ближе двух метров от дна котлована.
- На расстоянии 50 сантиметров от укрытия вырыть водоотводные канавки, чтобы осенние и весенние поверхностные воды не застаивались в месте хранения урожая.
- В направлении с севера на юг выкопать котлован произвольной длины и ширины. При этом глубина должна составлять не менее 25 сантиметров.
- На дне уложить трубы для вентиляции и вывести их концы за торцевые стороны бурта на расстоянии одного метра.
- В досках просверлить отверстия диаметром 2-3 сантиметра. Если на создание такой вентиляции нет времени, можно вырыть канавку глубиной и шириной 20 сантиметров. Ее концы вывести за края бурта, сверху сделать перекрытие с помощью жердей. В дождь отверстия вентиляции нужно прикрывать, чтобы влага не попадала на дно котлована.
- Перенести в подготовленное углубление урожай. Отобрать для длительного хранения нужно только здоровые овощи. Выкладывать без дополнительной подстилки на дно котлована. Высота закладки должна составлять 1 — 1,5 метра.
- Укрыть овощи и корнеплоды несколькими слоями земли и свежей соломы (опилки, лапник). Рекомендуется чередовать материалы и повторять действие 2-4 раза. При этом толщина укрытия у гребня (верхушки) бурта должна быть меньше, чем у основания, так как от продуктов выделяется тепло.
Хранение овощей в бочке в земле — что это
Еще одним доступным и эффективным способом хранения урожая без погреба, по мнению агрария Туманова, считается использование бочки.
Лучше всего подойдет металлическая емкость объемом до 200 литров. Такая, как правило, есть в каждом хозяйстве на даче.
Названа главная ошибка, которую совершают садоводы осенью — видео
Подготовка бочки для хранения овощей
Перед установкой потребуется гидро- и теплоизоляция. Для гидроизоляции нужно обмотать бочку листом рубероида и закрепить его тонкой проволокой.
Поддержать оптимальную температуру внутри емкости поможет плотный картон, который нужно выложить по стенкам изнутри. Дно застелить фанерой с небольшими отверстиями на ней. Это поможет отводить от овощей накапливающуюся жидкость.
Как установить бочку для хранения овощей — пошаговая инструкция
- Выбрать участок земли, достаточно сухой и находящийся на возвышенности.
- Выкопать яму для бочки так, чтобы края емкости оставались чуть повыше поверхности земли. Это поможет уберечь от затопления.
- Диаметр углубления должен быть на 15 сантиметров больше диаметра самой бочки.
- Аккуратно опустить в бочку капусту, корнеплоды.
- Накрыть сверху металлической сеткой, чтобы защитить хранилище от грызунов и других паразитов.
- Положить вторым слоем на сетку лист фанеры, чтобы закрыть емкость от осенних дождей.
- Накрыть сухим растительным материалом (солома, опилки). Зимой можно накрывать снегом.
Ранее 5-tv.ru писал, как подготовить землю на даче к новому сезону.