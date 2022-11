«Все на одно лицо»: почему люди с трудом различают представителей разных рас

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

Люди не распознают представителей других рас, если не встречаются с ними в детстве.

Многие европейцы откровенно признаются, что не могут отличить людей азиатской внешности друг от друга. Причем, как уверяют они, причина совершенно не в расовых предрассудках. Жители некоторых российских регионов (Якутии, Бурятии и других), а также граждане Монголии, Казахстана, Китая, Японии и Кореи действительно обладают рядом схожих черт –сияющими темными глазами с эпикантусом, приплюснутым носом и жесткими шелковистыми волосами.

Еще в 1914 году Густав Фейнгольд в своем труде («The Influence of Environment on Identification of Persons and Things») обратил внимание, что «все бледнолицые считают азиатов похожими друг на друга, в точности как и сами азиаты также считают, что все европейцы на одно лицо».

Удивительно, но подобный феномен встречается и среди представителей других рас. Так, азиаты легко идентифицируют друг друга и мгновенно понимают, из какой страны человек, однако испытывают затруднения в распознавании людей европейской или африканской внешности.

Почему так происходит и есть ли этому какое-то научное объяснение эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин.

История вопроса

О том, как происходила эволюция человека и почему получилось такое многообразие рас, ученые спорят до сих пор. Кто-то склонен объяснять это климатом, а кто-то — половым отбором. Но несмотря на различия, есть нечто общее — неспособность различать лица других рас.

«Действительно, для большинства европейцев различать людей азиатской внешности сложно, как, кстати, азиатам — жителей Европы. Когда я учился в Южной Корее, ко мне часто подходили с вопросом: „Ты меня помнишь?“. Во-первых, сначала они все казались мне на одно лицо, а во-вторых, у них очень непривычные имена. Сейчас я думаю, что какой-нибудь Олег Игоревич для корейцев было так же сложно, как мне для меня Ли Сун Шин или Пак Чон Хи. Спустя время я стал лучше различать корейцев, а их имена теперь мне кажутся простыми и краткими. Все дело в привычке», — поделился своими наблюдениями специалист по нейрофитнесу Ягодкин.

Впервые найти научное объяснение этому парадоксу решили исследователи из Великобритании в 1960 году. Для эксперимента психологи из Университета Эксетера привлекли 96 мужчин и женщин европеоидной расы в возрасте от 18 до 34 лет, которым предложили распознать лица (в том числе перевернутые портреты) европейцев и азиатов (китайцев, корейцев и японцев).

При этом добровольцам проводили стимуляцию мозга постоянным электрическим током, которая ухудшает способность распознавать лица в вертикальном положении. Участников предварительно разделили на две группы: первая получила 10 минут мозговой стимуляции, а вторая — 30 секунд (этого было достаточно для изменений).

В результате удалось обнаружить, что испытуемые второй группы значительно лучше идентифицировали лица своей расы в вертикальном положении по сравнению с людьми других рас. А вот первая группа одинаково плохо распознавала внешность обеих рас. При этом обе группы не смогли различить лица в перевернутом положении.

Таким образом, психологи выяснили, что неспособность различать лица других рас связана с инверсией лиц и отсутствием опыта. Результаты тестирования были опубликованы в журнале Scientific Reports, где явление получило название «перекрестный расовый эффект».

«Когда мои друзья-корейцы приезжали в Петербург, я познакомил их со своей компанией. Помню, корейцы меня все спрашивали, кто есть кто. По росту они как-то различали, а по внешности путались, особенно если все светловолосые и светлоглазые. Они искренне недоумевали: «Как вы друг друга различаете?», — привел пример Ягодкин.

Подробнее изучить визуальные процессы в мозгу человека решили ученые из Университета Глазго в 1965 году. Оказалось, что представители разных рас используют разные стратегии в распознавании лиц. Так, европейцы концентрируют внимание на индивидуально-специфических чертах внешности, а азиаты воспринимают общий план лица.

В эксперименте приняли участие 14 белокожих европейцев и 14 выходцев из Юго-Восточной Азии. Когда им показывали фотографии с людьми, специальный датчик фиксировал траекторию движения их глаз. В результате европейцы чаще всего смотрели на глаза и рот, а потом на какие-то особенности лица (родинки, веснушки и так далее), а азиаты в основном смотрели по центру — в область носа.

В ходе анализа данных исследователи также пришли к заключению, что способность отличать людей разных рас обусловлена не генетикой, а отсутствием социального опыта, приобретаемого в условиях жизни в другой культурной среде.

«Все дело в привычке, — подтвердил мнемонист Ягодкин. — Как только мы начинаем много общаться, нам легче становится различать черты лица, присущие азиатской внешности. В своем социуме корейцы легко ориентируются, а европейцев чаще всего они видят в кино. Мои друзья из Кореи, которые имели мало опыта общения с иностранцами, во время просмотра фильма спрашивали меня, кто из героев кого играет — им было сложно различить европеоидов с одинаковым цветом волос».

Натренировать способность распознавать лица можно только на практике. Для этого хорошо помогает просмотр иностранного контента, например, гонконгского кино или корейских дорам. Во-первых, это поможет создать более целостное представление о чужой культуре, во-вторых, научить глаза и мозг выявлять специфические черты, детали и микромимику. Можно представить себя разведчиком, цель которого — не потерять своего подопечного.

Что такое «Слепота на лица», от которой страдает Брэд Питт

Можно подумать, что человек, который забывает лицо того, с кем говорил недавно, отличается высокомерием, однако в действительности этому есть медицинское объяснение. За обработку визуальной информации отвечает зрительный отдел, который находится в затылочной доле мозга. При его повреждении способность распознавать лица нарушается, хотя зрение может быть идеальным.

Заболевание называется прозопагнозией — именно от него страдает голливудский актер Брэд Питт. Долгое время он скрывал, что не узнает знакомых, пока его состояние не стало ухудшаться, вынудив на откровенность. По словам звезды, на него стали часто обижаться, поэтому он и решил раскрыть карты.

«Так много людей ненавидят меня, думая, что я не уважаю их», — сокрушается знаменитость.

Люди, страдающие этим редким расстройством, теряют способность распознавать лица, однако предметы в целом запоминаются хорошо. Прозопагнозия может быть врожденной или приобретенной. В последнем случае, как правило, причиной становится травма, опухоль или заболевания вроде энцефалита (воспаление мозга), болезни Альцгеймера и Паркинсона. При врожденной прозопагнозии (ей страдают 2% населения планеты) человек может даже не знать, что у него нарушение. Например, если у него перепутаны вены и артерии, то это может привести к частичной потере зрения и повреждению мозга, что является причиной заболевания.

«Приобретенная прозопагнозия чрезвычайно редкая, поскольку мозг должен быть поражен в определенном маленьком участке. Должна пострадать задняя часть правого полушария, а именно правая затылочно-височная область», – объясняет заболевание Ашок Джансари, специалист по когнитивной нейропсихологии из Университета Восточного Лондона

Случаи неспособности узнавать лица были зафиксированы еще в XIX веке — тогда исследованиями занимались британский невролог Джон Хьюлингс Джексон и французский врач-психиатр Жан Мартен Шарко.

Впервые же сам термин «прозопагнозия» был использован в 1947 году немецким неврологом Иоахимом Бодамером. В своих трудах он привел случай 24-летнего мужчины, который после пулевого ранения в голову перестал узнавать не только родственников, но и собственное лицо. В то же время остальные чувства у него были в порядке.

Кроме трудностей в коммуникации, люди со «слепотой на лица» жалуются, что не могут запомнить персонажей фильмов. Для них и правда все — на одно лицо. Нередко это распространяется и на птиц и животных. Больше всего, конечно, морально страдают близкие родственники, которые не могут привыкнуть к роли незнакомцев. Само расстройство может чередоваться с другими видами нарушениями восприятия — цветовой, симультанной или оптико-пространственной агнозией.

При чем тут «Эффект Тэтчер»

Чтобы лучше понять психологию распознавания лиц, в 1980 году британский психолог Питер Томпсон провел эксперимент, в процессе которого показывал испытуемым фотографию премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер сначала в нормальном положении, а затем в перевернутом.

Причем во время переворачивания на редакторе были незаметно внесены изменения (перевернуты глаза и искажен рот), однако никто из группы участников не заметил различий, пока его вновь не вернули в нормальное состояние. В итоге измененная фотография политика вызвала у аудитории паническое состояние. Вскоре это явление неспособности идентифицировать черты лица в перевернутом виде получила название как эффект Тэтчер. Таким образом иллюзия помогла выявить любопытную особенность человеческого мозга не улавливать локальных изменений вверх тормашками.

Возможно, что сложность идентификации представителей других рас заключается в особенностях формирования зрительного отдела мозга в ходе эволюции. Как бы то ни было этот вопрос нуждается в дополнительных исследованиях.