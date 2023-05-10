Такой разный кубик Рубика: история создания и интересные факты о головоломке

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

Собирание кубика Рубика помогает тренировать моторику рук и активизировать работу мозга.

Кубик Рубика — одна из самых популярных головоломок в мире. Визуально она представляет собой пластмассовый куб с цветными наклейками на поверхности. Цель игры — собрать кубик так, чтобы со всех сторон были одинаковые цвета.

Сегодня, 19 мая, по случаю дня рождения кубика Рубика Пятый канал собрал интересные факты о популярной игрушке.

Кто и когда изобрел кубик Рубика

Венгерский архитектор Эрне Рубик, создатель «магического кубика», www.globallookpress.com / Daniel Karmann

Впервые кубик Рубика увидел свет в 1974 году. Отцом знаменитой логической игрушки стал венгерский архитектор и инженер Эрне Рубик. Свое творение он назвал «Магический кубик».

Идея головоломки пришла Рубику еще в 1970-м, когда он в академии Прикладного искусства в Будапеште пытался объяснить своим студентам математическую теорию групп. Тогда дизайнер в качестве обучающего макета сделал 27 деревянных кубиков, раскрашенных в шесть разных цветов. Для Рубика стало неожиданностью, что сложить их между собой представляло сложную задачу. Над ее решением венгерский изобретатель бился целый месяц. Позднее он вспоминал, что самым сложным для него было придумать механизм, который бы скреплял между собой эти трехмерные фигуры.

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Увидев, что дело выгорело, Эрне Рубик решил зарегистрировать свое изобретение и в 1977-м получил на него патент.

Первые партии чудо-кубика появились в Будапештском магазине игрушек в том же году, однако поначалу прибыль была небольшой. Однажды головоломка случайно попала в руки немецкому предпринимателю в сфере компьютерных технологий Тибору Лаци, впервые увидевшему занимательную вещицу у официанта. Он был настолько впечатлен игрушкой, что буквально сразу отыскал Рубика, которому предложил выпускать игрушку на Западе. Вскоре ему удалось свести изобретателя с владельцем фирмы Seven Towns Ltd. Томом Кремером, которому удалось привлечь внимание покупателей к необычному кубику.

После того, как в 1977-м будапештский кооператив представил «Кубик Рубика» как необычную новогоднюю игрушку, началось его массовое производство. Но настоящая популярность к чудо-кубику пришла только в 1979-м, когда лицензию на его производство приобрела крупная американская компания Ideal Toy Corporation (позже купленная корпорацией CBS).

Уже в феврале следующего года кубик Рубика дебютировал на крупных ярмарках Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Нюрнберга. В 1981-м кубик захватил умы и сердца жителей СССР. После презентации началась настоящая лихорадка: многие производители пытались подделать знаменитую игрушку. Еще до конца 1982-го было продано свыше 100 миллионов кубиков и в полтора раза больше подделок.

Поскольку Венгрия не могла справиться с потоком заказов, фабрики по изготовлению кубиков стали открываться в других частях света: в Бразилии, Китае (Гонконге), Тайване и Коста-Рике.

Сегодня права на кубик Рубика и другие головоломки его автора принадлежат британской фирме Seven Towns Ltd., которой более 40 лет владеет Том Кремер, ставший в процессе сотрудничества близким другом Эрне Рубика. В основном кубики производятся в Германии, Греции, Японии, России и на Украине.

В настоящий момент 78-летний создатель знаменитой игрушки Эрне Рубик продолжает возглавлять собственную студию дизайна «Rubik’s», руководить международным фондом по поддержке талантливых изобретателей и участвовать в разработке видеоигр.

В чем секрет успеха кубик Рубика

Соревнования по спидкубингу, Сергей Фадеичев / ТАСС

Кубик Рубика стал желанной игрушкой, которую полюбили во всем мире не только дети, но и взрослые. Внешняя простота конструкции, сложность и оригинальность ставит головоломку в один ряд с шахматами. Сегодня люди, увлекающиеся скоростной сборкой кубика Рубика, организовали целое движение. С момента основания в 2004 году Всемирная ассоциация спидкубинга (World Cube Association) регулярно проводит соревнования по сборке головоломки на скорость.

Популярные версии кубика Рубика

Необычные варианты разных форм кубик Рубика. www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda

Помимо классического шестицветного (синий, красный, зеленый, белый, желтый, белый, оранжевый) кубика Рубика, существует множество других вариантов головоломки. Так, встречаются кубики с нетрадиционной расцветкой (розовый, голубой и другие оттенки), изображениями на гранях и даже с зеркальным покрытием. Для незрячих был специально создан кубик Рубика со шрифтом Брайля.

Среди любителей игрушки пользуются популярностью версии, по форме представляющие собой пирамиды, сферы, додекаэдры и прочие геометрические «гибриды». Например, куб 4×4×4 получил даже отдельное название — месть Рубика (иногда — мастер-куб).

Любопытно, что сам Эрне Рубик не имеет отношения к созданию многих аналогичных версий. Например, еще до появления чудо-кубика в 1972 году немецкий изобретатель Уве Меффет придумал головоломку в форме правильного тетраэдра, сегодня наиболее известную как Молдавская пирамидка.

Голландский дизайнер Оскар ван Девентер при помощи 3D-печати создал так называемый Шестереночный кубик, который придумал американский программист Брэм Коэн. Визуально объект представляет собой куб с вращающимися шестеренками. В его основе используется зубчатый механизм. Из-за травмоопасности при сборке он стал больше известен как «Опасный кубик».

Кстати, Эрне Рубик был далеко не первым, кто придумал знаменитую головоломку. До него в марте 1970-го аналогичное творение создал американский изобретатель Ларри Николс, который сразу же подал заявку на оформление патента, однако из-за бюрократии ее одобрили только в апреле 1972-го. Внешне игрушка представляла собой куб 2×2×2 с вращающимися цветными частями, закрепленными на магнитах. В апреле 1970-го еще один изобретатель Франк Фокс представил миру похожую головоломку, но в виде сферы 3×3×3.

Чем полезна сборка кубика Рубика

www.globallookpress.com / Dirk Shadd

Собирание кубика Рубика очень полезно для тренировки мелкой моторики, в особенности детям и больным синдромом Альцгеймера. Головоломка позволяет развить память, внимание, концентрацию, пространственное мышление, скорость реакции и логику.

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Дело в том, что большая часть головного мозга обрабатывает информацию, полученную от рук. На это обратил внимание еще канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд, занимавшийся лечением эпилепсии. Впоследствии его наблюдения подтвердили современные исследования на электроэнцефалографе.

Несмотря на видимую простоту, собрать кубик Рубика не так легко. Для этого нужно, чтобы каждая из шести сторон куба была монохромной. Более того, в мире известно о 43 квинтиллионах (число с 18 нолями) возможных комбинациях сборки этого чудо-кубика. Что говорить, если даже сам создатель управился с ним за 30 дней. Тем не менее именно сложность задачи позволяет задействовать оба полушария мозга и увеличить количество нейронных связей в мозгу.

Еще одной любопытной головоломкой признана так называемая Звезда Александера, которая выглядит как большой додекаэдр из 30 ребер и стольких же подвижных частей. Игрушку в 1982 году изобрел американский математик Адам Александер. Сегодня за этим редким образцом охотятся коллекционеры. Его можно либо найти на аукционах, либо собрать в компьютерной программе.

Как новичкам собрать кубик Рубика

www.globallookpress.com / w80

Существует несколько способов сборки кубика Рубика. Наиболее известный из них — так называемый Алгоритм Бога. Благодаря ему собрать головоломку можно за 20 ходов: B2 D2 FI R2 °F U2 R2 FI R2 U2 °F R U L B D RI D L2 UI. Для удобства желательно брать за основу светлую грань — белую или желтую.

Для начала следует повернуть два раза по часовой стрелке заднюю сторону кубика B2. Затем нижнюю сторону кубика D2 повернуть по часовой стрелке два раза. После этого, нужно повернуть фронтальную (FI) часть кубика против часовой стрелки два раза и повернуть правую сторону кубика (R2) по часовой стрелке два раза.

Фронтальную часть кубика (F) предстоит повернуть по часовой стрелке один раз, верхнюю сторону кубика (U2) — по часовой стрелке два раза, правую сторону кубика (R2) — по часовой стрелке два раза. Затем фронтальную часть кубика (FI) нужно повернуть против часовой стрелки один раз, правую сторону кубика (R2) — по часовой стрелке два раза, верхнюю сторону кубика (U2) — по часовой стрелке два раза.

После этого фронтальную часть (F) кубика следует прокрутить по часовой стрелке один раз, правую сторону кубика ® — по часовой стрелке один раз, верхнюю сторону кубика (U) — по часовой стрелке один раз, левую сторону кубика (L) — по часовой стрелке один раз, заднюю сторону кубика (B) — по часовой стрелке один раз, нижнюю сторону кубика (D) — по часовой стрелке один раз, правую сторону кубика (RI) — против часовой стрелки один раз, нижнюю сторону кубика (D) — по часовой стрелке один раз. И, наконец, левую сторону кубика (L2) нужно повернуть по часовой стрелке два раза, а верхнюю сторону кубика (UI) — против часовой стрелки один раз.