Виртуальные воры: геймеры жалуются на кражи игровых артефактов и даже аккаунтов

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Как защитить игровую собственность? Смогут ли помочь в этом случае правоохранители?

Цифровые юристы бьют тревогу. В «онлайне» все чаще крадут дорогостоящие игровые артефакты и целые аккаунты. Жертвам предлагают писать заявления в полицию, вот только как операм и участковым искать похищенную виртуальную винтовку за 7,5 миллионов рублей или даже целую планету за полмиллиарда — совсем неясно. Корреспондент «Известий» Василий Михеев пообщался с жертвами совсем не детских ограблений.

«Он признался, сказал: «Да, прости, я взял твои ресурсы», — рассказал геймер Матвей Дикарев.

Вот так ничем закончилось расследование, которое провел в игре Матвей Дикарев. Нашел человека, который ограбил его персонажа, но вернуть обратно виртуальное снаряжение не удалось.

«Я играл на одном из серверов в Minecraft и развивался там достаточное время. У меня были достаточно хорошие ресурсы, и потерять их было обидно», — признался он.

Сервер завис, уверен Матвей. Чем и воспользовался другой игрок. В результате геймер остался без амуниции. Причиненный ущерб он и хотел бы оценить в круглую сумму, вот только такой экспертизы нет.

«Эта проблема связана с признанием объектов в компьютерных играх имуществом. А уж это имущество может стоить любые суммы, в зависимости от того, сколько люди готовы за него заплатить», — рассказал модератор клубов цифровых юристов Антон Иванов.

Юристы говорят — проблема защиты игровой собственности с каждым годом становится все актуальнее. И счет здесь уже давно идет на сотни миллионов рублей.

Итак, представляем обзор элитных аксессуаров — мечту любого геймера. Начнем с оружия: винтовка Star Trak M4 из игры Counter-Strike стоит один миллион сто тысяч рублей. Самая дорогая ее разновидность ушла более чем за 7,5 миллионов. Рекордной же, причем официально из книги Гиннеса, можно назвать сделку по продаже планеты Калипсо в игре Entropia Universe. По нынешнему курсу — это практически полмиллиарда рублей.

Если кто-то задастся целью похитить, ту самую Калипсо, и даже сделает это, фактически строчка кода просто переместится из одной папки в другую. А прежний владелец останется ни с чем.

«Первое, куда следует обратиться — это территориальные органы МВД. Почему? Потому что с одной стороны у нас есть наработанная практика, соответствующая — минимальная, но все-таки она есть», — сказал управляющий партнер юридической фирмы Роман Лукьянов.

Дела действительно заводят, говорят юристы, но только после массового хищения аккаунтов, взлома серверов или кражи реальных денег. Как искать, например, игровую валюту или артефакты вообще непонятно. Не ясно и на основании чего требовать у похитителя возмещения ущерба.

«Период на расследования — это год минимум. Год-полтора, это чтобы следствие, чтобы довести до суда. И чаще всего, даже если предположить, что найдено, действительно, виновное лицо — этот ущерб с него обратно не взыскать», — сказала проектный юрист разработчика видеоигр Инна Паламарчук.

Хорошо если разработчики пойдут на встречу и вернут украденный артефакт. Но для этого нужно доказать, что его именно украли, а не подарили. Авторы игр перестанут быть лояльными, если заподозрят, что аккаунтом пользовался кто-то другой. Автоматически считают это серой торговлей персонажами, что почти всегда запрещено пользовательским соглашением.

«Игрок, получается, купив аккаунт, заплатив в моменте большие деньги, он сэкономит на подписках, он не будет тратить деньги на прокачку игрока, он пошел и играет на 80-м уровне. Разработчикам это неинтересно», — сказал доцент государственного Академического университета гуманитарных наук Николай Андреев.

Именно такая ситуация произошла у Алексея. Он дал товарищу своего персонажа поиграть. В итоге — ни друга, ни аккаунта.

«Я был расстроен, понял, что меня обманули. И что нужно делать — писать в техподдержку, придумывать ситуацию, в которой доказать, что ты не виноват, тебя обманули, потому что продажа аккаунтов запрещена», — рассказал геймер Алексей Благодаров.

Доказывая, что произошла кража, легко вообще оказаться заблокированным. Отношения геймера с разработчиками игры тоже не регламентируются законодательством. И это, похоже, устраивает последних.

«Избыточное количество законов или например, непрозрачность их трактовок или например слишком большое и неадекватное требование к автору, к разработчику по защите — может просто парализовать что-либо, и мы просто не сможем ничего сделать», — сказал директор студии компьютерных игр Альберт Жильцов.

По мнению юристов, главная проблема — отношение к играм, как к детскому развлечению. При этом индустрия давно вышла за границы молодежной. Средний возраст геймера в нашей стране 30 лет и он продолжает расти. Как и число тех, кто коротает вечера с джойстиком в руках.