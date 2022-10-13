Эффект гориллы, или Почему мы не помним, где оставили ключи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maurizio Gambarini; 5-tv.ru

Селективное восприятие и запоминание информации мозгом человека зависит от множества факторов.

Мозг человека полон загадок. Известно, что этот «прожорливый» орган потребляет 20 процентов энергии всего организма при том, что человек использует лишь 10 процентов его возможностей. Обрабатывая за день терабайты информации, человек запоминает лишь малую часть происходящего. Зачастую самая нужная информация забывается, а ненужная, напротив, остается в памяти. Эти парадоксы сознания интересовали еще античных философов, которые придумывали техники, расширяющие умственные способности.

С чем связано такое «поведение» мозга? Почему взрослый человек может помнить стихотворение, выученное еще в детском саду, но не помнить, куда недавно положил ключи? Почему в одной и той же ситуации люди помнят совершенно разные детали? В чем причина такой избирательности памяти?

На эти вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответил специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин.

Как связаны внимание и память

«Говоря об избирательности памяти, сначала следует сказать об избирательности внимания. То, что мы считаем важным, мозг запоминает, а что нет — забывает. Ежесекундно через зрение, слух и органы чувств в мозг поступает колоссальное количество информации, из которой только 10 процентов откладывается в памяти. На что направлено внимание человека, то он и вытаскивает из этого потока», — объяснил мнемонист.

При этом «настройки мозга» регулируются каждым человеком индивидуально в зависимости от воспитания в семье, пережитого опыта, привычек, уровня образования, личных качеств, круга интересов или профессиональной деятельности.

«По моим наблюдениям, женщины часто запоминают, кто и во что был одет, а мужчины в компании акцентируют внимание на то, кто и о чем говорил. У всех разный фильтр внимания, который зависит от воспитания, привычек, настроения или профессии», — аргументировал специалист по нейрофитнесу Ягодкин.

Если представить себя режиссером, создающим композицию кадра, то в ракурсе внимания, как правило, окажутся предметы крупные и контрастные по цвету или форме. Аналогично и в повседневной жизни мозг фиксирует что-то необычное. Если человек спустился в метро, то он, скорее всего, не будет обращать внимание на звук колес и движение поезда, за исключением случаев, когда транспорт внезапно не затормозит в тоннеле.

«Бывает, что мы так увлечены чем-то, что не слышим ни громкую музыку, ни то, что происходит вокруг. Некоторые люди не ощущают даже, что из их кармана вытаскивают ключи. Почему так происходит? Все просто — разное воспитание было в семье и генетика тоже. Кто-то более тревожный, а кто-то — нет», — подчеркнул эксперт.

В эмбиент-маркетинге ключевым принципом является эффект неожиданности и эмоциональной вовлеченности покупателя. Как правило, такая реклама вписана в окружающую среду.

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Она не столько кричащая или раздражающая, сколько креативная и запоминающаяся. Например, компания Nestle для продвижения бренда KitKat в Великобритании оформила скамейки в виде плитки шоколада, что моментально вызвало приятные ассоциации и эмоции у покупателей.

Крупные компании часто прибегают к таким уловкам. Именно поэтому детский стишок, песенка из рекламы или навязчивый припев из песни остаются в памяти, тогда как формулы, иностранные слова или недавно забытые где-то ключи не получают эмоционального подкрепления.

И напротив, чтобы отвлечь нежелательное внимание человека, маркетологи используют ряд приемов. В частности, создание «белого шума», который представляет собой «смесь» звуков, воспроизводимых одновременно на всех частотах и воспринимаемых ушами. Например, такая музыка может звучать в кафе-ресторанах или продуктовых магазинах, чтобы заглушить разговор посетителей и звук столовых приборов.

При чем тут «невидимая горилла»

Чаще всего люди запоминают события, связанные с сильными эмоциональными переживаниями. При этом человек может считать, что важнее всего сдать экзамен на отлично и очень волнуется, однако вместо исторических дат и математических формул в его памяти останется момент, когда он чуть не пролил на себя горячий кофе. Дело в том, что в действительности бытовая ситуация представляла для организма большую опасность, нежели провал на тестировании. Сигнал угрозы, поступивший в мозг, стимулировал выработку кортизола (гормона стресса) и вызвал эмоцию страха, поэтому эпизод остался в памяти.

«Если человек ждет подвоха, то мозг улавливает сигнал опасности. Один мой клиент всегда садится напротив дверей и никогда не поворачивается спиной к окнам. Профессия у него такая, что он довел свой навык до автоматизма. Ему теперь попросту некомфортно сидеть иначе», — привел пример Ягодкин.

Человек привык думать, что видит все, но, если попросить его закрыть глаза и описать черты лица собеседников, надпись вывески магазина и другие детали, то есть большая вероятность, что он не сможет это сделать. Этот феномен известен как «слепота невнимания» (в ориг.– inattentional blindness), или перцептивная слепота, которая не связана с проблемами зрения, а носит исключительно психологический характер.

www.globallookpress.com / kati

Впервые этот термин в 2004 году ввели американские нейробиологи и психологи Дэниел Саймонс и Кристофер Шабри. В своем труде «Невидимая горилла, или История о том, как обманчива наша интуиция» они рассказали об иллюзиях, связанных с восприятием, вниманием, психикой и памятью.

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В одном из своих экспериментов ученые собрали группу студентов и попросили их передавать друг другу баскетбольный мяч. Задачей испытуемых было посчитать количество подач той или иной команды. И вот в самый разгар игры между ними прошел человек в костюме гориллы. Когда же исследователи показали видеоролик, лишь половина участников призналась, что обратили внимание на гориллу. Остальные игроки оказались настолько увлечены, что не заметили, как между ними в разгар действия прошла горилла.

Явление слепоты невнимания часто, например, используется иллюзионистами при исполнении фокусов. Политики также прибегают к этому приему в своих выступлениях, чтобы отвлечь внимание избирателей.

Селективность восприятия зависит от многих факторов. Если в опыте с гориллой мозг игнорировал информацию, которая не приносила бонусов игрокам, то в жизни зачастую человек не отдает себе отчета в том, что он попросту не желает замечать какие-то неприятные для него вещи.

«Тревожный человек, скорее всего, заметит, когда у него пытаются вытащить ключи из кармана, чем тот, кто испытывает радость и не замечает ничего вокруг. Отсюда и избирательность памяти. Когда я нахожусь в своих мыслях, я тоже бываю невнимателен — однажды даже чуть не заметил дерево прямо перед собой! Но дерево меня заметило», — с иронией отметил Ягодкин.

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Так называемый феномен перцептивной защиты был сформулирован еще в работах Зигмунда Фрейда, а позднее Джерома Брунера. Это явление характеризуется желанием человека оградить себя от переживаний в ситуациях «непереносимости неопределенности».

То есть если в большинстве случаев, опасная или шоковая ситуация активизирует внимание и память, то слишком ранимые люди сознательно «надевают розовые очки», чтобы не травмировать свою психику.

Это доказывает эксперимент, в ходе которого Брунер с помощью тахистоскопа показывал испытуемым нейтральные и нецензурные слова. В результате люди чаще игнорировали неприятные и волнительные нецензурные слова, которые не могли опознать. Таким образом перцептивная защита позволяет сохранить спокойствие и веру в справедливый мир.