Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

Данной традиции положили начало древние славяне. Они верили, что под влиянием мощной энергии в этот день открывается портал в паранормальный мир.

День летнего солнцестояния — это не просто астрономическое событие. Во многих странах мира это большой праздник, когда принято воздавать хвалу небесному светилу и устраивать масштабные народные гуляния с магическими ритуалами.

О том, как именно следует проводить ритуалы, чтобы приблизиться к самым заветным мечтам и что ни в коем случае делать нельзя в этот день, эксклюзивно Пятому каналу рассказали эзотерик Аделина Панина и парапсихолог Вера Райская.

Что такое солнцестояние

Солнцестояние — это астрономическое событие, при котором небесное светило в полдень находится либо на максимальной, либо на минимальной высоте. Происходит это дважды в год: в июне и декабре.

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В первый месяц лета Солнце больше отклоняется в сторону Северного полюса, и жители Северного полушария проживают самый длинный световой день в году, он-то и есть начало астрономического лета.

А в Южном полушарии все наоборот: там как раз жители проживают самый короткий день в году, с которого начинается астрономическая зима.

Затем светило начнет обратное поступательное движение вниз по эклиптике. В Северном полушарии день пойдет на убыль, а ночь — на прибыль. Обратная картина будет при этом наблюдаться в Южном полушарии.

Когда происходит летнее солнцестояние и сколько длится

Обычно летнее солнцестояние в северном полушарии наступает 21 июня, в 2023-м оно тоже придется на эту дату. Но в високосный год такое явление случается на день раньше, то есть в предстоящем 2024-м самый длинный день можно будет наблюдать 20 июня.

Его продолжительность зависит от того, на какой географической широте находится тот или иной город. Чем он севернее, тем света будет больше. Так, за Северным полярным кругом солнце вообще не зайдет за горизонт. А в Москве появится в 03:44 утра и спрячется в 21:18. В итоге световой день на территории столицы продлится 17 часов 33 минуты.

В городе на Неве он начнется в 03:35 и завершится в 22:25, а значит светлыми в Петербурге будут целых 18 часов 50 минут. А у жителей Архангельска — аж 21 час 31 минута: взойдет небесное светило в 01:33, а исчезнет в 23:05.

В Краснодаре же самый длинный день в году продлится 15 часов 37 минут. Восход солнца там придется на 4:37 утра, а закат — на 20:14.

Время магии: почему в день летнего солнцестояния принято гулять, гадать и загадывать желания

Еще с языческих времен день летнего солнцестояния имел большое значение для древних славян.

Солнце они ассоциировали с божественной властью над всем живым, а явление солнцестояния символизировало для них полный расцвет природных сил. По этому случаю предки устраивали масштабные народные гуляния с хороводами, плясками, зажиганием костров и купаниями.

Как отмечали день летнего солнцестояния на Руси

Праздник в том числе особо почитали на Руси, в народе его еще называли днем вершины лета или праздником Купалы — это бог летнего солнца в славянском пантеоне богов. Также он олицетворял любовь и плодородие, его же считали покровителем вообще всех стихий — огня, воды, земли и воздуха. Люди верили, что в самый длинный день в году энергии всех четырех сил объединяются и открываются врата в потусторонний мир. Отсюда повелась традиция загадывать желания и совершать магические ритуалы.

Большинство обрядов было связано огнем. Костер разжигали в форме шалаша, устремленного в небеса клином. Считалось, что, чем выше прыжок через него, тем действеннее сила пламени — она оберегает от зла, болезней и прочих напастей. Также неотъемлемым атрибутом праздника считается хоровод, который тоже олицетворял светило.

Не менее важной традицией было и собирать цветки папоротника в лесах — предки верили, что распускается растение ровно в полночь и быстро закрывается, потому торопились его сорвать. Кому удавалось сделать это, тот считался счастливчиком. Ему пророчили богатую, долгую и интересную жизнь.



© РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Почему праздник Купалы переименовали в день Ивана Купалы

С появлением христианства день летнего солнцестояния приурочили к Рождеству Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса в водах Иордана. А зимнего — к Рождеству Христову. Этим объясняется и новое наименование летнего праздника — Иван Купала (Иванов день), греки также называли святого «купатель» или «погружатель».

Вплоть до смены юлианского календаря на григорианский на Руси Иван Купала отмечался именно 24 июня. Впоследствии празднование перенеслось на 7 июля по новому стилю.

Старые традиции и суеверия, характерные для этого праздника, сохранились среди славянских народов до сих пор. Люди по-прежнему считают, что именно день летнего солнцестояния — самый энергетически мощный и магический. Потому все еще загадывают желания и совершают специальные обряды, пытаюсь заручиться поддержкой высших сил на ближайшее время.

Но чтобы они откликнулись, делать нужно было все правильно. О том, как именно следует проводить ритуалы, чтобы приблизиться к самым заветным целям и что ни в коем случае делать нельзя в этот день, эксклюзивно 5-tv.ru рассказали эзотерик Аделина Панина и парапсихолог Вера Райская.

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Светило встречает по одежке: что надеть в день летнего солнцестояния

Чтобы магия праздника работала, уделять внимание рекомендуется каждой мелочи. Вплоть до того, в каком наряде выходить на встречу с Солнцем.

Потому начать стоить с гардероба: никаких темных оттенков — уныние и мрак светило не любит даже во внешних проявлениях и обязательно встретит по одежке.

«Одежда должна быть всех цветов солнца — красная, оранжевая, желтая, золотистая», — подчеркивает парапсихолог Вера Райская.

С нарядом не должны конфликтовать украшения — желательно надеть яркие бусы, браслеты, обереги. Но предварительно следует провести небольшой ритуал, который поможет «зарядить» талисманы энергией Солнца.

Совершается таинство в ночь с 21 на 22 июня. Украшения нужно положить туда, где на восходе на них будут попадать лучи солнца. Как только оно взойдет, светило стоит поблагодарить за все и попросить поддержки через талисман, и только потом его можно надевать.

Яркому праздничному наряду должно соответствовать и настроение. Начинать самый длинный день года нужно только с улыбкой на лице.

«Этот день нужно провести позитивно, в этот день классно впитывать энергию солнца», — подчеркивает эзотерик Аделина Панина.

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Где встретить солнцестояние в 2023

Поскольку правит «балом» в этот день Солнце, лучше встретиться с ним лицом к лицу. Желательно выбрать для этого открытое и уединенное место на природе, советует эксперт.

«Чтобы улучшить свое здоровье, нужно встретить восход солнца на открытой местности и наполниться вот этой первой самой сильной, самой мощной энергией солнца», — говорит парапсихолог.

Весь последующий день также рекомендуется провести на природе, как это делали древние славяне. Лучше отправиться ближе к водоему и разжечь костер. Это главный атрибут праздника во все времена, ведь огонь — это олицетворение света, тепла и жизненной силы.

«Здорово в эту ночь не спать, праздновать, находиться в компании, веселиться и обязательно зажечь костер», — подчеркивает Аделина Панина.

Причем во многих странах мира, где отмечается самый длинный день в году, у огня принято не просто отдыхать дружной большой компанией, через него нужно прыгать. Не только веселья ради, а прежде всего для того, чтобы очистить свою ауру.

Этой традиции, к примеру, веками следуют скандинавские народы. У них вообще с Солнцем отношения особые: вниманием светила они не избалованы, потому с особым ликованием и благодарностью греются в его лучах и закатывают пир на весь мир в самый длинный день в году. К примеру в Швеции народ гуляет по этому случаю целых три дня подряд.

Если же нет возможности последовать примеру скандинавов и устроить гуляния у костра, можно обойтись обычными свечами. Их нужно зажечь, поставить на пол кругом, встать перед ним и вспомнить о самых негативных моментах в жизни, а затем шагнуть в середину огненного кольца.

«Представьте себе, как все негативное и плохое сгорает. Затем сделайте шаг вперед из круга, поднимите руки вверх и примите от Вселенной удачу, успех, любовь», — советует эксперт.

Как загадывать желания в день летнего солнцестояния

Горящие свечи — это и важная часть ритуала загадывания желаний. Но прежде чем озвучить свои мечты, рекомендуется совершить таинство очищения своего жилища.

С зажженной свечой встают к входной двери и обходят по часовой стрелке все пространство жилого помещения. Далее необходимо поблагодарить огонь за то, что он очистил дом от отрицательной энергетики, а следом сделать еще один круг, но уже в обратную сторону. И параллельно проговаривать свои желания. Просить можно о мире, любви, финансах, здоровье, но никак не желать зла врагам. Такие мечты точно не сбудутся, зато разозлят светило. И тогда кому-то будет несдобровать.

Еще один способ загадать желания — во время плетения венков. Это, кстати, тоже очень давняя традиция, практикуемая среди славян-язычников. Предки верили, что травы, собранные ко дню летнего солнцестояния, обладают мощной энергией. В особенности — цветок папоротника. К примеру, в Эстонии до сих пор считается тот человек, который найдет распустившееся растение в лесу в праздничную ночь.Неудивительно, что и сами венки, сделанные из чудо-трав, — это мощные обереги. Тем более те, в которые вплетены папоротник, трава Иван-да-Марья, а также мята, ромашка и полынь.

Если кто-то собирает травы, важно помнить, что после пика 17:57 21 июня каждое растение становится целебным. Важно поблагодарить его, когда срываешь, но без нужды это делать нельзя», — отмечает Аделина Панина.

Во время изготовления венца и загадывается само желание. Опять же — только в позитивном ключе и обязательно без частицы «не». Прошедшее время тоже недопустимо. Далее венок надевают на голову и ходят в нем некоторое время. Или — отправляют его по воде. Причем есть поверье, что если оберег найдет молодой мужчина, скорой свадьбы ему не миновать.

Если желаний накопилось очень много и все они особой важности, рекомендуется в период с 21 по 23 июня создать карту желаний. Сила мысли — мощный инструмент, но если ее еще и визуализировать, это точно приблизит к цели. Тем более, когда открыт портал в паранормальный мир.

Хорошо работает в части исполнения желаний и узелковая магия. Чтобы испробовать ее на деле, нужны всего лишь яркая тесьма и десять крупных бусин. Нанизывая каждую из них, нужно загадывать желание. А можно обойтись и одним на весь амулет. Положить его потом можно к изголовью кровати, в кошелек или в другие места. Главное, не использовать изделие в качестве браслета.

Магический ужин: что готовить в день летнего солнцестояния

Здесь снова нужно подстраиваться под настроение хозяина праздника — Солнца. Потому блюда принято готовить круглой формы. Из мучного самые популярные — это блины и пироги из желтых и красных яблок.

Если такое блюдо отведает любимый человек, это только укрепит отношения. По крайней мере, так гласит суеверие.

Есть между тем рекомендуется за круглым столом или хотя бы расставить блюда по кругу, а угощать ими принято прежде всего членов семьи. Чем больше народу, тем лучше. Заодно будет время душевно пообщаться.

Что категорически нельзя делать в день летнего солнцестояния

Эзотерик Аделина Панина советует не забывать в самый длинный день года и о запрещенных ритуалах. Иначе вместо счастья и любви можно накликать беду.

«Есть определенные правила, которые нужно соблюдать, чтобы войти в этот праздник с благими намерениями, с чистыми помыслами и правильно. Во-первых, в этот день нельзя оставаться в одиночестве. Проводить его принято шумными компаниями. Можно просто отправиться в парк на шашлыки и покупаться где-то в речке», — говорит эксперт.

Однако дневные и ночные купания — разное дело с точки зрения магии. Последнее лучше не практиковать, чтобы не разозлить злых духов. Также ни в коем случае нельзя посещать кладбища, нечистые силы тоже могут взбунтоваться.

«Я советую воздержаться от посещения кладбищ и не предаваться воспоминаниям о покойных родственниках. В эти дни очень истончаются миры и можно, конечно же, подхватить какую-то нечисть, какой-то негатив, какие-то неприятности, — предупреждает эксперт.

Все, что связано с миром успоших, она рекомендует оставить на другие дни. А в праздник солнцестояния думать только о жизни, радости и самых заветных желаниях.