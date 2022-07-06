Красная лента и особое блюдо: какие ритуалы проводить на Ивана Купала в домашних условиях

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Целитель Вера Райская заверила: традиционные обряды можно провести, не выходя из квартиры. Они обязательно принесут удачу!

Праздник Ивана Купала — одна из немногих языческих традиций, сохранивших популярность в народе и по сей день. Ночь с 6 на 7 июля считается особенной, наполненной магией огня и воды. В прошлом древние славяне проводили на Ивана Купала множество ритуалов: водили хороводы, прыгали через костер, искали в лесу волшебный цветок папоротника (по преданию, если человек найдет это цветение, то станет обладать магией или даже жить вечно).

Парапсихолог и целитель Вера Райская в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала, как раньше отмечали Купала и как эту ночь можно провести сегодня.

Никаких свиданий, сразу к делу

По словам эксперта, на Ивана Купала занимались устройством личной жизни. В венок нужно было вплести красную ленту и розы, а если парень и девушка вместе шли искать цветение папоротника, то это было своеобразным объявлением о помолвке. Юные девушки гадали, пуская венки по реке.

«Чей венок дальше и быстрее уплывет — та из подруг быстрее и замуж выйдет. Если прибило к берегу — еще год незамужней быть. Чтобы укрепить отношения, пара бралась за руки и вместе прыгала сквозь костер», — поделилась подробностями древнеславянских традиций Вера Райская.

Как провести Ивана Купала в мегаполисе

Для тех, кто хочет отметить праздник Ивана Купала в этом году, эксперт посоветовала несколько простых и действенных ритуалов. Выполнить их в домашних условиях не составит труда.

Чтобы уберечь дом от негатива, сорвите чертополох и закрепите над входной дверью.

Под дверной коврик положите свежесорванную полынь — она закроет вход для людей со злыми мыслями.

Любовь принесет букет из нечетного количества цветков иван-да-марьи, перевязанный красной лентой и поставленный у окна.

Чтобы улучшить здоровье, следует омыть тело водой (обязательно начиная с головы) и произнести фразу: «Куда вода, туда и беда, а мне любовь и здоровье».

Какое блюдо принято есть в этот день

Как подчеркнула Вера Райская, на Ивана Купала нельзя устраивать пышных застолий с десятками блюд. В древности в этот день было принято есть кашу-оберег из перемолотого ячменя с обильным количеством масла. Сегодня ячмень можно заменить на овес.

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