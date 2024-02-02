Так и не разгадали: жуткие детали гибели группы Дятлова, над которыми ломают голову уже 65 лет

Фото: youtube.com / Nataran Show

Спустя 65 лет гибель походников на перевале Дятлова, вокруг которой продолжают строить всевозможные теории, остается загадкой.

В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на Северном Урале погибло девять походников. До сих пор доподлинно неизвестно, что с ними случилось.

Запутанные детали следствия породили множество теорий, объясняющих случившееся во время похода. Некоторые винили во всем спецслужбы, другие же уверяли, что к смерти участников группы приложили руку проживавшие неподалеку коренные народы. Кроме того, высказывались и мистические предположения о вмешательстве инопланетян или испытании сверхсекретного оружия. Однако узнать, что именно происходило в ту роковую ночь, никто не в силах даже спустя 65 лет.

Кто входил в группу Дятлова

Зимой 1959-го девять студентов и присоединившийся в последний момент к группе 38-летний преподаватель физической культуры под руководством спортивного туриста, пятикурсника Уральского политеха Игоря Дятлова планировали совершить поход по Северному Уралу высшей категории трудности. Вместе они хотели пройти не менее 300 километров за 18 дней и взойти на вершины гор Отортен и Ойка-Чакур и приурочить восхождение к XXI съезду КПСС.

В поход отправился следующий состав:

Людмила Дубинина — третьекурсница, 21 год;

Зинаида Колмогорова — четверокурсница, 22 года;

Игорь Дятлов — пятикурсник, 23 года;

Юрий Дорошенко — четверокурсник, 21 год;

Юрий Юдин — четверокурсник, 22 года;

Александр Колеватов — четверокурсник, 25 лет;

Георгий Кривонищенко — выпускник, 24 года;

Рустем Слободин — выпускник, 23 года;

Николай Тибо-Бриньоль — выпускник, 24 года;

Семен Золотарев (представился Александром) — фронтовик, 38 лет.

Из всей команды лишь Дятлов имел опыт профессиональных зимних походов.

Уже 28 января один из участников похода Юрий Юдин сошел с маршрута из-за боли в ноге. Впоследствие «невезение» буквально спасло его — он стал единственным выжившим из группы Дятлова.

youtube.com / Nataran Show

История трагедии: что случилось на перевале Дятлова

Группа выехала из Свердловска в Серов на поезде 23 января. По прибытии возникли первые сложности — участников попросили покинуть вокзал после того, как Юрий Юдин начал петь. В одной из записей в личном дневнике он позднее отметил: «Это, пожалуй, первый вокзал, где запрещены песни и где мы сидели без них». Ночевали походники в местной школе, а следующим утром отправились в населенный пункт Вижай. Оттуда начинался основной маршрут. Уже 28 января с дистанции сошел Юдин, а остальные отправились к заброшенному поселку Северный, где перешли на лыжи. Дальнейшие подробности следствие фиксировало по сохранившимся фотографиям и записям погибших.

Бить тревогу стали через месяц после исчезновения походников. Была снаряжена поисковая группа. Однако ситуацию осложняло одно обстоятельство — Дятлов не сдал маршрутную книжку, из-за чего никто не знал, где конкретно искать пропавших. Почти через месяц после трагедии, 26 февраля, спасатели нашли палатку с личными вещами у подножия склона.

Предположительно, походники смогли преодолеть гору Холатчахль, иначе именуемую «высотой 1079», однако не стали подниматься выше. К тому моменту начало смеркаться, а местность была безлесной и непригодной для установки лабаза — специального сооружения для хранения тяжелой походной клади. Участников поисковой группы удивило, что кто-то разрезал ткань палатки изнутри, чтобы выбраться.

Позже, 27 февраля, обнаружили тела студентов. Двое из них, Кривонищенко и Дорошенко, лежали под кедром у остатков костра. Они были раздеты до белья. У одного из студентов обнаружили ожоги второй и третьей степени, а под другим телом лежали остатки сучьев.

Выше по перевалу спасатели обнаружили тело руководителя группы Игоря Дятлова без обуви и верхней одежды, а рядом — засыпанное десятью сантиметрами снега тело Зины Колмогоровой. По пути от кедра к палатке нашли тело еще одного участника группы, Рустема Слободина. Ребята были в теплой одежде, но без обуви. Причиной смерти последнего, по заключению судмедэкспертов, стала черепно-мозговая травма, а не обморожение. Примечательно, что следов удара на голове погибшего так и не обнаружили.

Оставшихся участников похода нашли лишь в мае, когда сошел снег. Тела Людмилы Дубининой, Тибо-Бриньоля, Семена Золотарева и Александра Колеватова несколько суток находились в воде и раздулись. Труп девушки оказался наиболее изувеченным — отсутствовал язык, верхняя губа, глаза, а ребра были сломаны. У Николая Тибо-Бриньоля на голове была большая вмятина. Оставшиеся предположительно умерли из-за экстремально низких температур.

Теории о гибели группы Дятлова

Существует больше 70 версий о произошедшем в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года.

Сход лавины

Историки предполагают, что участники похода покидали палатку в спешке, потому даже не успели одеться. В одном из интервью на данную тему кандидат географических наук Виктор Поповнин поделился, что произошедшее не похоже на классическую лавинную катастрофу.

По его мнению, ребята неправильно установили палатку, что спровоцировало обвал снежных масс. Именно прессованный снег, под которым нашли большую часть погибших, вероятно, и стал причиной черепно-мозговой травмы Слободина и Тибо-Бриньоля.

Донат Сорокин / ТАСС

Нападение манси (коренного народа в Западной Сибири)

На допросе местные жители несколько раз говорили, что ничего не видели на перевале и не встречали туристов. Об этом свидетельствуют оставшиеся в палатке вещи, спирт и деньги. По мнению путешественников, манси не нападают первыми и относятся к туристам дружелюбно. Они могут проявить агрессию только в случае угрозы священному месту. Именно таким считается река Вижай, мимо которой дятловцы проходили.

Однако место трагедии группы не относится к священным. А известная сегодня легенда, что на горе Холатчахль когда-то умерло девять шаманов, потому бедных походников настигла страшная участь, на самом деле не имеет ничего общего с реальностью, ведь распространилась только после происшествия.

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Звуковое воздействие и помутнение рассудка

Существует предположение, якобы в местности, где остановилась походная группа, воспроизводились низкочастотные колебания звука, от которых те могли сойти с ума.

Ураган

По одной из версий, причиной гибели команды стали погодные условия. Налетевший на перевал ураган заставил группу экстренно покинуть палатку, из-за чего они даже не успели нормально одеться.

Испытание ядерного оружия

Некоторые придерживаются версии о неудачном запуске ракеты, жертвами которой могли стать походники.

Иностранный шпионаж

Также немало вопросов у следствия вызвала личность Семена Золотарева, который зачем-то представлялся Александром. Мужчина сильно выбивался среди группы, состоявшей из одних лишь студентов. Кроме того, проживал он в засекреченном военном городе. Предполагалось, что он был специальным агентом, которому приказали следить за дятловцами по неизвестным причинам.

Эксперименты Генпрокуратуры на перевале Дятлова

Генпрокуратура разработала девять надзорных версий и тщательно проверила каждую из них.

Секретность расследования

В 1959-м приказы генерального прокурора, которые регламентировали организацию надзора, имели гриф ДСП («Для служебного пользования), и поэтому общественность не имела к ним доступа. Сейчас все приказы публичны.

Летающие объекты и светящиеся шары

Упоминания о неопознанных объектах и светящихся шарах в небе из материалов дела отдали на экспертизу. Специалист сравнил их описания движения и скорости с уже известными летательными аппаратами и пришел к выводу, что это были метеозонды — специальные приборы для сопоставления направления ветра с его скоростью, а дымка — визуальный эффект или иллюзия. Эксперт также сравнил следы, которые оставляет ракета, изучил траекторию и дальность полета, время наблюдения, и в результате опроверг их принадлежность к военной технике.

Влияние военных испытаний

Генпрокуратура УрФО обратилась в Министерство обороны и выявила, что 2 февраля 1959-го действительно был осуществлен запуск ракеты с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Ракета была направлена к полигону в Казахстане — ее даже не было видно на перевале Дятлова, поэтому никакого отношения к событиям она не имеет.

Ядерный взрыв

Для проверки теории сохранившиеся из похода книги туристов подвергли радиологической экспертизе. Выяснилось, что радиационного заражения на них нет. Позже экспертам передали документы экспертизы 1959-го, и тем подтвердили отсутствие радиации.

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Ураган на горе Холатчахль

Эту версию Генпрокуратура рассматривала подробно. Жители поселка Ушма, который находится к перевалу ближе всего, рассказали о сильных ветрах на горе Холатчахль. Порывы ветра сдувают даже оленей и пастухов. Очень давно были зафиксированы случаи гибели манси. Но климатологи опровергли версию урагана.

Сейсмические явления

Для проверки этой теории Генпрокуратура запросила официальные данные. В ходе работы с Уральским отделением Российской академии наук и Обнинским институтом по сейсмологии выяснилось, что никаких данных фиксации сейсмической активности в этой местности в ночь с 1 на 2 февраля 1959 не было.

Семен Золотарев — шпион?

Генпрокуратура получила образцы почерка Семена Золотарева, одного из членов тургруппы Дятлова, и провела почерковедческую экспертизу. Выяснилось, что анкеты, которые все участники похода заранее заполняли для туристической комиссии, были подписаны одним и тем же лицом. Таким образом, Золотарев называл себя по двум именам.

Лавина

Чтобы проверить эту версию, Генпрокуратура попросила создать 3D-модели, которые позволили оценить происходящее на перевале Дятлова.

По первой версии, туристы пытались взойти на Холатчахль, но у них не получилось. В результате они спустились обратно и сделали лабаз — тайник, где оставили вещи и продукты. 1 февраля в три часа дня они налегке начали подниматься на безымянный перевал. Группа дошла до высоты в 900 метров и остановилась на месте снегонакопления, где сила ветра упала на 10-15 процентов. После остановки и приема пищи из палатки вышли дежурный Николай Тибо-Бриньоль и имевший разряд по горному туризму и ходивший в лавинных местах Семен Золотарев.

В рамках экспертизы выявили, что тросы и стойка палатки упали одновременно вследствие единой силы. Наиболее вероятно, что их снесла снежная лавина.

Палатку спешно разрезали из положения сидя, что по мнению экспертов по туризму — единственное правильное решение в этой ситуации. Был проведен надзорный эксперимент: какое время тратит девять человек, чтобы покинуть палатку? Выяснилось, что на открытие штатного проема тратится 40-45 секунд, а на прорез — 14 секунд.

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Потеря ориентации

Но причиной гибели была не только лавинная катастрофа. Вторая причина — неспособность туристов увидеть палатку после схода снега на расстоянии в 50 метров, так как видимость в ту ночь составляла от шести до 16 метров. Но разве молодые люди не понимали, откуда они уходили?

Для ответа на этот вопрос исследователи провели эксперимент. Мужчина и женщина с завязанными глазами отошли на 30 метров ниже палатки. Выяснилось, что не видя ориентира, человек уходит в сторону, а значит, теряет из вида нужный объект.

Не увидев палатку, туристы спустились к кедру. Дойдя до кедра, они развели костер. Тот прогорел полтора часа из-за нахождения на открытом пространстве — возле него остались и замерзли насмерть два человека. Оставшиеся разделились. Первая группа — группа Дятлова — ползла по следам обратно к палатке, вышла из леса и сразу же погибла из-за предельно низких температур (-40-45 градусов Цельсия). Настил группы Золотарева был найден на юго-западе — их снесло с самодельного сооружения и засыпало трехметровым слоем снега. В ходе медицинской экспертизы выяснилось, что в результате давления снега на тело участники получили травмы.

© РИА Новости / Павел Лисицын

Дополнительные исследования

Важным вопросом в расследовании значился: какая погода была на месте трагедии 1–2 февраля 1959-го? Найти ответ на вопрос было сложно, потому что на этих местах Северного Урала нет метеостанций, а те, которые есть, находятся не на необходимых расследованию высотах. Поэтому опирались на данные, которые предоставила метеослужба города Ивгель. Позже Генпрокуратура обратилась в главную геодезическую обсерваторию в Санкт-Петербурге и использовала методику, по которой можно определить погодные условия, снегонакопления и видимость, имея метеоданные с удаленных от места точек. Экспертизу проводили четыре месяца.

Микроклиматолог уверен, что в момент выхода из палатки началось резкое ухудшение погоды, это и спровоцировало движение снежных масс. Кроме того, начала стремительно падать температура.

Также необходимо было заново определить местонахождение палатки. Опираться на данные в деле было недостаточно, так как расстояние измеряли в метрах до вершины горы Холатчахль. А поскольку восточный склон горы имеет трапециевидную форму, и вершина представляет собой плато — из-за этого расчеты могли быть ошибочными.

Ценной уликой послужили фотографии поисковиков с изображением палатки. Указателем места послужил и геодезический знак на безымянной высоте, по которому смогли выставить координаты.

В ходе исследования также был направлен запрос о рассмотрении возможных нарушений во время расследования дела Дятлова в 1959-м. Три юриста при изучении пришли к выводу, что материалы дела достоверны и ими можно пользоваться.

Изучив характеристики участников похода, психолог пришел к выводу, что каждый из них был достаточно подготовлен к возможным стрессовым ситуациям во время восхождения, однако шансы выжить на перевале Дятлова были нулевые, несмотря на все попытки спастись.

И хотя в ноябре 2020 года Генпрокуратура России объявила официальной причиной гибели группы снежную лавину, расследование до сих пор не прекращено — есть еще много загадок и нераскрытых деталей в происшествии.

Наиболее странные обстоятельства гибели на перевале Дятлова

Многие уверены, что раскрыть дело 65-летней давности и узнать, как все было на перевале на самом деле, уже никогда не получится. И виной тому халатность следствия, которое во время описания места происшествия упускала многие детали из виду, что серьезно помешало установить точную причину гибели походной группы. Имеющиеся записи нередко противоречили друг другу и лишь сбивали поиски. По этой причине до сих пор бытует мнение, что происшествие на перевале Дятлова таит немало загадок.

Так, несмотря на наличие официальной версии произошедшего в злополучную ночь с 1 на 2 февраля 1959-го, многое в данном деле продолжает вызывать вопросы.

Странные разрезы на палатке

После того, как группа Дятлова не выходила на связь почти месяц, на поиски пропавших выдвинулась группа активистов — студенты и члены спортивно-туристического клуба. Именно они обнаружили разрезанную палатку. По ней была выдвинутая первая теория — члены похода покидали перевал в панике и спешке. Оставался необъяснимым лишь один момент — отчего же так стремились убежать походники.

Помимо одного крупного разреза, через который люди предположительно выбирались из палатки, на ткани также обнаружили несколько мелких. Тогда же появилась теория о том, что на несчастных студентов кто-то напал, и материал поврежден в результате борьбы. Позднее гипотезу отмели, так как опытная швея констатировала — разрезы совершали с внутренней части палатки сами участники похода. Версию затем подтвердила экспертиза.

youtube.com / Nataran Show

Вещи остались нетронутыми, а карманы расстегнутыми

Ни одно из предположений следствия не находило логичного подтверждения. Больше всего смущало то, что личные вещи туристов, включая документы и деньги общей суммой около двух с половиной тысяч рублей, остались нетронутыми. Чего нельзя бы сказать о телах участников группы, покрытых ссадинами и ранами. Потенциальному убийце не могли приписать ни один убедительный мотив преступления.

Возможно, некто искал далеко не еду или теплые вещи, а совсем иное. Ведь все карманы и пуговицы на одежде членов команды оказались расстегнуты. Быть может, главной целью были некие улики или фотопленки.

Следы на снегу

Также на спуске со склона следствие обнаружило группу следов, принадлежавшую участникам похода. Некоторое время, согласно записям, члены команды передвигались от перевала кучно. Причем никаких признаков спешки не наблюдалось — темп был ровным и размеренным, причем часть команды уходила от привала уже без обуви. Предполагается, что туристы старались не бежать, так как был высок риск упасть и свернуть шею, к тому же стояла глубокая ночь, и видимость на горе была минимальной.

Чуть ниже по склону, судя по следам, два туриста отделились от группы по непонятным причинам. В конечном итоге тела девяти походников нашли в трех разных местах.

Пробитый череп, отрезанный язык и сильные ожоги

Первыми из группы погибших были найдены Юрий Дорошенко и Георгий Кривонищенко. Их тела лежали в 30 метрах от привала. Согласно записям следствия, туристы разожгли костер, чтобы согреться, однако температура той ночью достигала -30 градусов Цельсия, поэтому шансов выжить у молодых людей не было. И Дорошенко, и Кривонищенко были раздеты до нижнего белья. Тогда же и возникла теория, что сняли с себя одежду они во время сильного переохлаждения.

Автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов предположил, что студенты сняли с себя одежду из-за переохлаждения. Иначе этот процесс называют «парадоксальным раздеванием». При критическом снижении температуры тела, организм старается в последний раз согреть себя. Пострадавший в этот момент ощущает сильнейший прилив тепла, отчего ему даже может стать жарко. Не отдавая отчета собственным действиям, замерзший начинает избавляться от одежды, после чего ищет укрытие от ветра.

Именно поэтому замерзших насмерть людей нередко находили обнаженными, в царапинах и ссадинах, которые они получали при попытке спрятаться в укромном месте — самостоятельно вырытой яме, в труднодоступных местах между камней и деревьев, под настилом из листьев.

При этом, на ногах у Георгия обнаружили ожоги второй и третьей степени — видимо, он вошел в костер в попытках согреться.

Затем был найден лидер группы — Игорь Дятлов. Он находился в 300 метрах от них. Голова студента была повернута в сторону палатки, куда, как посчитали эксперты, он пытался добраться. На лице его обнаружили характерный ледяной нарост, свидетельствующий о том, что перед смертью тот лежал лицом в снегу. Он был тепло одет, вот только на ногах были лишь носки, и те разные.

К вечеру того же дня поисковая собака обнаружила на перевале труп Зины Колмогоровой под слоем снега. Та замерзла насмерть, несмотря на то, что успела одеться перед уходом из палатки.

Спустя несколько дней идентифицировали Рустема Слободина. Помимо явных признаков обморожения, судмедэксперты отметили черепно-мозговую травму, наступившую в результате удара тупым предметом. Примечательно, что кожа на лбу не выглядела поврежденной. Впоследствии врачи сделали вывод, что это случилось под давлением большого количества снега, который завалил туриста, отчего тот и умер.

Остальных участников похода, несмотря на все старания, найти никак не могли. Их тела обнаружили лишь к маю, когда сошла большая часть снега. Тела Людмилы Дубининой, Тибо-Бриньоля, Семена Золотарева и Александра Колеватова нашли в ручье. В воде трупы пробыли от 6 до 15 суток, отчего сильно деформировались.

Наиболее изувеченным оказалось тело девушки. Полученные ей раны и ссадины свидетельствовали о насильственной смерти. У нее отсутствовали глазные яблоки, язык и верхняя губа. Сломаны нос и ребра. Последнее повлекло внутреннее кровотечение. Такую же причину смерти вынесли Семену Золотареву. Подобные ранения навели следствие на мысль о нападении человека или дикого животного.

На голове Тибо-Бриньоля оказалась сильная вмятина. В ходе расследования отмели все возможные подручные орудия — камни, металлические палки и бытовые предметы. Долгое время существовала теория, что студента забили фотоаппаратом, но впоследствии отмели — размер и характер ранения говорили о более тяжелом и массивном орудии убийства. Вот только каком?

Столь разительные отличия в посмертных ранениях среди всех членов группы Дятлова до сих пор сбивают с толку специалистов. Была ли это нелепая случайность и жизнь походников унесла суровая стихия, или все же их жестоко убили?

Загадочная личность Семена Золотарева

Больше всего вопросов у следствия вызывал 38-летний Семен Золотарев, особенно выделявшийся на фоне студентов. Когда и почему мужчина решил присоединиться к группе точно неизвестно. Кроме того, смущал и тот факт, что представился он зачем-то не Семеном, а Александром. Расходились и другие данные: по паспорту он родился 2 февраля (и встретил свой день рождения в столь трагическую ночь), а согласно церковным метрикам — 1 марта.

Когда же стали составлять более точную биографию Золотарева, выяснилось, что в прошлом он участвовал в Великой Отечественной войне и даже смог пройти ее без ранений. После отучился в Минском институте физической культуры и уехал в закрытый город — Лермонтов, где добывали уран. Там он устроился учителем физкультуры.

Были в жизни Семена Золотарева и темные моменты. Родной брат мужчины во время службы перешел на сторону немцев, что удавалось долгое время скрывать. Когда же правда восторжествовала, походнику угрожали изгнанием из партии и даже реальным сроком по подозрению в шпионаже. Непонятным образом ему удалось уладить ситуацию.

Настоящий ужас ожидал его во время восхождения. Тело Золотарева нашли лишь спустя три месяца поисков в овраге под огромным слоем снега неподалеку от перевала. Опознать туриста оказалось крайне сложно. Судмедэксперты констатировали множественные травмы и ссадины, которые предположительно появились из-за огромного давления затвердевшего слоя снега.

Похоронили его недалеко от Георгия Кривонищенко на Ивановском кладбище, в то время как остальным организовали общую прощальную церемонию на Михайловском. Однако у последнего была состоятельная семья, которая могла себе позволить дорогие похороны. Чего нельзя было сказать о Золотареве. Откуда в жизни простого советского человека столько тайн и почему он на самом деле решился отправиться в тот роковой поход, достоверно неизвестно до сих пор.

Закрытые военные города

Не только Семен Золотарев работал в засекреченной местности. В похожем месте — закрытом Челябинске-40, где производили компоненты ядерного оружия, — в свое время жил Рустем Слободин. Там он трудился на должности инженера комбината закрытого режимного объекта, а в свободное время увлекался альпинизмом.

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Примечательно, что на предприятие он пришел на год позже Георгия Кривонищенко — другого участника группы Дятлова. Тот вовсе за несколько дней до похода написал заявление об уходе по собственному желанию. В увольнении парню отказали. Тогда он пошел на хитрость и взял нерастраченный отпуск. Обстоятельства его смерти стали поводом для большого количества разнообразных, а нередко и странных предположений. Во время поисков труп Кривонищенко нашли полностью раздетым. Неподалеку лежала его аккуратно разрезанная одежда.

Сторонники теории заговора считали, что иностранные спецслужбы долгое время охотились на Георгия. Одежда, проживавшего в закрытом городе мужчины, скорее всего была покрыта радиоактивной пылью. Проведя анализ, разведчики могли разузнать о секретном производстве СССР.

К тому же, за два года до трагедии в Челябинске-40 произошла радиационная авария. В сентябре 1057-го на химико-металлургическом комбинате «Маяк» произошел мощный взрыв. По своей разрушительной силе Кыштымская авария относится к 6-му из 7-ми возможных уровням и уступает лишь авариям на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-1 в Японии. Тогда в атмосферу было выброшено около 20 миллионов кюри радиоактивных веществ, образовавших Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС) шириной 20-40 километров и протяженностью до 300 километров,

Громкое заявление до сих пор остается лишь теорией. И все же, зачем кому-то раздевать участников похода уже после смерти — не ясно. А молчаливые вершины горы Холатчахль до сих пор хранят свою тайну.