Следы далеких галактик: 5 странных доказательств пребывания инопланетян на Земле
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Существует множество свидетельств пребывания инопланетян на Земле. Некоторые факты трудно объяснить с точки зрения классической науки и здравого смысла.
Ученые поставили точку в спорах вокруг найденных в перуанском городке Наска предположительных останков инопланетян. Мумии трехпалых существ без зубов в сентября 2023-го в Конгрессе Мексики представил журналист и уфолог (приверженец учений о пребывании представителей инопланетных цивилизаций на Земле) Хайме Муассан. Исследователь заявил, что по результатам радиоуглеродного анализа, геном «внеземных» созданий лишь на 70% похож на тот, что имеют обитатели планеты.
Научная общественность скептически отнеслась к громким высказываниям журналиста, которого до этого уже ловили на фальсификации данных, и решило провести независимую экспертизу. Результаты действительно поразили — мумии ничто иное как искусная ручная работа из костей животных, клея, бумаги, камней и металла. Кроме того, уфологам, представившим «артефакты» грозит уголовное разбирательство, так как некоторые компоненты псевдонаходок относятся к доиспанскому периоду и, вероятно, были незаконно вывезены.
В последние годы сообщения о том, что где-то заметили неопознанный летающий объект (НЛО) или обнаружили артефакты, так или иначе связанные с внеземными цивилизациями, частенько приходят из разных концов света. В США даже представили приложение, где можно совершенно бесплатно найти подобные фото и видео или самому поделиться историей о встрече с существами из далеких галактик. Поверить в то, что во Вселенной есть только одна планета, населенная живыми существами, действительно непросто, но некоторые считают все свидетельства о жизни пришельцев выдумками городских сумасшедших и журналистскими «утками».
Какие находки наводят людей на мысли о пребывании пришельцев на Земле и что об этом думают ученые-астрономы, выяснил Пятый канал.
Тела «внеземных существ»
Предположений, как на самом деле могут выглядеть инопланетяне, довольно много. Некоторые уфологи и творческие личности уверены, что они похожи на людей, но имеют другой цвет кожи или в их геноме присутствуют ДНК других существ, похожих на земных (рептилий или даже растений). Можно найти множество подобных теорий в литературе и кинематографе. Так, создатели фантастической саги о стражах галактики предположили, что инопланетяне представляют собой пушистых или даже древоподобных гуманоидов, как, например, енот Ракета и весь покрытый корой Грут.
Другие же считают, что подходить к внеземным существам с точки зрения логики и эволюции, произошедшей на Земле, бессмысленно, так как условия на других планетах могут кардинально отличаться. Такие мысли посещали польского писателя Станислава Лема. В романе «Солярис» он устами одного из героев сказал: «Мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ». В ответ на заявления о гуманоидах, которыми пестрит научная фантастика, он создал океан — разумное, но молчаливое существо, которое способно считывать трагические воспоминания и давать людям шанс исправить неблаговидные поступки.
Третьи считают, что инопланетные существа способны паразитировать на человеке и время от времени выходить наружу, как Веном в одноименном фильме.
По мнению представившего предполагаемые останки древних инопланетян Хайме Муассана, эти существа представляют собой человекоподобных существ без зубов и с трехпалыми конечностями. Своим выступлением уфолог шокировал публику. Он заявил, что в результате рентгенологического исследования в телах предполагаемых инопланетян обнаружены частички редких металлов: кадмия и осмия, используемых сейчас в создании телекоммуникационных систем и производстве спутников. Также на снимках внутри одной из мумий нашли яйцеподобное образование.
В мире к данному заявлению отнеслись скептически, поскольку докладчик несколько лет назад запятнал свою репутацию. В 2017-м мексиканский журналист так же презентовал тела мумий, найденных в Перу, но после экспертизы профессиональных ученых выяснили, что они имеют вполне земное происхождение, а миниатюрный размер обусловлен юным возрастом усопших: гуманоиды оказались умершими в незапамятные времена детьми. Предстоит еще долго исследовать представленные уфологом объекты, чтобы подтвердить истинность его слов.
Древние артефакты: древние самолетики, египетские пирамиды и барельеф Нуку-Хива
Существует мнение, что в древности люди были «на дружеской ноге» с инопланетянами. Согласно некоторым конспирологическим теориям, пришельцы даже якобы помогали землянам в возведении различных сооружений, например, Стоунхенджа и египетских пирамид. Считается, что последние постройки специально покрывали светлыми и блестящими составами, чтобы солнечные лучи отражались от их вершин. Блики, как утверждают некоторые поклонники подобных гипотез, помогали представителям других галактик ориентироваться в космосе.
www.globallookpress.com / Ahmed Gomaa
Подобные предположения иногда возникают при анализе некоторых археологических находок. Например, существа, изображенные на древних барельефах Нуку-Хива, что были обнаружены на Маркизских островах в Тихом океане, очень похожи на гуманоидов. Они имеют человеческие тела и головы рептилий с огромными глазами и низко расположенным ртом.
О народе, создавшем это произведение архитектуры, ничего не известно. Он давно канул в лету. Даже нынешние местные жители ничего не могут сказать о коренных поселенцах. Археологи предполагают, что статуям не менее 150 тысяч лет. Однако ничего таинственного ученые на барельефах не видят. Предположительно — это изображение жрецов в ритуальных масках. Хотя от такого объяснения рисунки не выглядят менее зловеще.
Интересны и артефакты, найденные археологами в Южной Америке. Уже много лет ведется дискуссия по поводу происхождения и назначения золотых фигурок, обнаруженных в Перу. Небольшие изделия своими очертаниями напоминают уменьшенные копии самолетов и космических кораблей. Ученые заметили удивительное сходство древних игрушек с конструкциями российского ракетоплана «Буран» и американского шаттла «Колумбия». Зрителей поражает детализация крыльев и «хвостовой» части «летательных аппаратов». Почему их автор взял за основу подобную форму, вероятно, так и останется тайной.
Загадочные находки встречаются и в Европе. Так, на территории Сербии была обнаружена статуэтка с человекоподобной фигурой с четырьмя глазами или, как предполагают некоторые исследователи, маской скафандра. Ученые установили: ей более семи тысяч лет, однако это практически все, что удалось узнать о необычном изображении.
Черепа необычной формы
Пытаясь доказать пребывание инопланетян на Земле, уфологи стараются привести все более «убедительные» доказательства. Таковыми они считают обнаруженные вытянутые черепа. Одно из шокирующих заявлений сделал в 2016-м исследователь Брайан Фостер. В пещере Перу он нашел останки головы. Размер кости составлял всего 13 сантиметров, но вытянутая затылочная часть и плоское лицо убедило любителя тайн и загадок, что перед ним останки пришельца.
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Однако ученые считают, что возможно, часть тела принадлежит ребенку с врожденной аномалией или народ, который жил на территории, пользовался технологией вытягивания черепа. В таких случаях детям на голову накладывали тугую повязку, которая задавала направление костям и по мере взросления голова приобретала нужную форму. К примеру, в Африке до сих пор в некоторых областях блюдут данный обычай. В группе племен мору-мангбету, проживающих на территории Демократической Республики Конго, Уганде и на юге Судана, вытянутый череп является признаком красоты.
Но на необычной находке сенсации не закончились. Американские ученые исследовали ДНК обнаруженного черепа, и оказалось, что находка не имеет ничего общего с земными существами. Возможно, произошла ошибка, но этот феномен остается загадкой до сих пор.
Круги на полях
О невероятных рисунках, оставленных на полях, было известно еще в XVII веке. Однако в старину их не связывали с происками инопланетян. Считалось, что это метка дьявола.
Подобные явления также описываются во многих сказках. В российской культуре о необычных «посланиях», оставленных на больших пространствах земли, известно по сказке «Конек-горбунок». Волшебные лошади по ночам ходили пастись на лугах, а утром их владельцы приходили в недоумение от оставленных следов.
Общественное внимание подобного рода «творчество» получило в 70-80-х годах ХХ столетия, когда стали обнаруживать круги на полях в разных областях Великобритании.
Существует множество теорий возникновения таких явлений: от тривиальных проделок горе-хулиганов и погодных явлений (смерчей, шаровых молний, нашествия вредителей) до инопланетных теорий заговора.
После 1990-х пришельцы совсем «разбушевались». Возможно, на них напала волна вдохновения или просто обращавшиеся с подобными заявлениями хотели привлечь к себе внимание прессы. В различных природных угодьях стали появляться более сложные и замысловатые символы. Явление зафиксировали в порядке 40 стран мира. К 2008-му было известно о девяти тысячах похожих друг на друга событий. Больше половины этих явлений зафиксировано в районе древнего сооружения Эйвбери (Великобритания), относящегося к каменному веку. Оно представляет собой ряд святилищ и древних захоронений.
Камни из космоса и другие предположения ученых
Наиболее научным подтверждением жизни на других планетах можно назвать результаты исследований метеоритов, упавших на Землю. Посмотрев на образцы через микроскоп, ученые выявили в некоторых экземплярах образования, очень похожие на следы жизнедеятельности микроорганизмов, якобы обитающих на других планетах. Такая ситуация вполне возможна. Некоторым бактериям, к примеру, даже на Земле не требуется кислород. Они проживают на больших глубинах. Для обеспечения своей жизнедеятельности они перерабатывают другие вещества.
Ученые продолжают искать жизнь на далеких планетах. Считается, что главным показателем того, что кто-то может обитать в далеких галактиках является уровень метана в атмосфере. Именно он является производным от органических соединений. Однако этот же показатель может говорить об активной деятельности вулканов на поверхности космического объекта.
Предположительно ближайший к Земле обитаемый космический объект находится в 4,2 светового года (практически в 40 миллиардах километрах) от Солнца. Проксима-b, как его прозвали ученые, имеет похожие параметры. К тому же, на поверхности «двойника» есть даже вода в жидком состоянии. Однако точно выяснить, есть ли на ней живые обитатели, пока не удается.
Исследователи продолжают искать и жизнь на ближайших к Земле объектах. Еще ведутся исследования почвы Марса и Луны, а также пристальное внимание уделяется звукам, доносящимся из космоса. А вдруг именно звуковая волна когда-нибудь позволит получить сигнал от другой цивилизации?