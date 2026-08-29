Ребенок ложится после полуночи: как вернуть режим перед школой

Универсального времени отхода ко сну для всех школьников нет

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Подросткам необходимо восемь–десять часов сна в сутки.

Режим сна ребенка перед школой может сильно измениться за летние каникулы. Если школьник привык засыпать после полуночи и просыпаться поздно утром, возвращение к ранним подъемам способно привести к недосыпу, сонливости и раздражительности.

Резко укладывать ребенка спать на несколько часов раньше не стоит. Гораздо эффективнее постепенно сдвигать время сна и одновременно возвращать привычный распорядок дня.

Как перестроить режим ребенка перед школой, как научить его раньше ложиться и что делать, если ребенок не может заснуть вечером, читайте в материале 5-tv.ru.

Не меняйте режим за одну ночь

Если ребенок засыпает после полуночи, сразу перенести сон на 21:00 вряд ли получится. Он может долго лежать без сна, а попытки уложить его раньше приведут только к раздражению.

Лучше постепенно сдвигать время отхода ко сну на 15–30 минут. Одновременно нужно немного раньше будить ребенка утром.

Главное — не позволять ему ежедневно спать до полудня. Иначе организм продолжит придерживаться позднего графика.

Сначала определите время подъема

Чтобы восстановить режим сна перед школой, сначала определите, во сколько ребенку нужно вставать.

Если школьный день начинается утром, необходимо рассчитать время отхода ко сну с учетом возраста и индивидуальной потребности ребенка в отдыхе.

Обычно детям 6–12 лет рекомендуется 9–12 часов сна в сутки, подросткам 13–18 лет — 8–10 часов.

Поэтому универсального правила вроде «всем нужно ложиться в 21:00» нет. Важнее, чтобы ребенок успевал высыпаться.

Что делать утром

После пробуждения важно помочь организму быстрее перейти к бодрствованию.

Утром можно:

открыть шторы;

включить свет;

сделать небольшую зарядку;

выйти на прогулку;

придерживаться привычного времени завтрака.

Днем ребенку также необходима физическая активность. Прогулки и подвижные игры помогут поддерживать естественный режим сна и бодрствования.

Не позволяйте долго спать днем

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При позднем отходе ко сну ребенок может чувствовать усталость днем. Однако продолжительный дневной сон способен еще сильнее отодвинуть вечернее засыпание.

Поэтому перед школой не стоит позволять школьнику спать днем несколько часов. Если дневной отдых необходим, его лучше организовать так, чтобы он не мешал ночному сну.

Ограничьте гаджеты перед сном

Телефон, планшет и компьютер могут мешать ребенку вовремя настроиться на отдых. Особенно если перед сном он смотрит видео, играет или активно общается.

Перед школой полезно установить понятное время окончания использования гаджетов.

Вместо экрана можно предложить спокойные занятия: чтение, рисование, настольные игры или разговор с родителями.

Создайте вечерний ритуал

Чтобы приучить ребенка ложиться раньше, важно сделать вечер предсказуемым.

Можно придерживаться одной последовательности:

ужин;

спокойные занятия;

душ;

подготовка одежды и школьных вещей;

чтение;

сон.

Повторяющийся порядок действий помогает постепенно сформировать привычку готовиться ко сну в одно и то же время.

Не заставляйте ребенка засыпать

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Если школьник пока не хочет спать в новое время, не стоит превращать укладывание в ежедневный конфликт.

Лучше заранее предупредить ребенка, что приближается время отдыха, и спокойно объяснить необходимость нового режима.

Постоянные требования немедленно уснуть могут только усилить напряжение. Организму нужно время, чтобы привыкнуть к измененному расписанию.

Если до школы осталось несколько дней

Полностью перестроить режим за короткий срок может не получиться. В таком случае не стоит пытаться сделать это резко.

Перед 1 сентября сосредоточьтесь на основных изменениях:

каждый день немного раньше будите ребенка;

не позволяйте долго спать днем;

увеличьте дневную активность;

ограничьте гаджеты вечером;

постепенно переносите время сна;

заранее подготовьте утренние сборы.

Даже небольшое приближение к школьному графику лучше, чем резкая смена режима за одну ночь.

Когда обратиться к врачу

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Если ребенок регулярно испытывает серьезные трудности с засыпанием или пробуждением даже после нормализации режима, проблему стоит обсудить со специалистом.

Особенно важно обратиться за консультацией, если нарушения сна сохраняются длительное время и влияют на настроение, самочувствие, внимание или повседневную активность ребенка.

Как вернуть ребенку режим перед школой

Если ребенок привык ложиться после полуночи, не нужно пытаться мгновенно изменить его график. Постепенно сдвигайте время сна и подъема, добавляйте дневную активность, ограничивайте гаджеты вечером и сохраняйте спокойный ритуал перед сном.

Для детей 6–12 лет ориентир составляет 9–12 часов сна, для подростков 13–18 лет — 8–10 часов.

Такой подход поможет восстановить режим ребенка перед школой, избежать лишнего стресса и постепенно подготовить его к ранним подъемам.

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