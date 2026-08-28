Будущий первоклассник волнуется: как помочь привыкнуть к школе

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Встреча с учителем до 1 сентября поможет почувствовать уверенность.

Первый день в школе — важное событие для ребенка. Новое здание, незнакомые учителя, одноклассники и правила могут вызывать волнение даже у детей, которые ждут начала учебы.

Чтобы снизить тревогу перед 1 сентября, полезно заранее познакомить будущего первоклассника со школой. Несколько прогулок и спокойных разговоров помогут ребенку воспринимать новое место как знакомое и безопасное.

Как подготовить ребенка к школе до 1 сентября, что показать будущему первокласснику и как помочь ему быстрее адаптироваться, читайте в материале 5-tv.ru.

Пройдите маршрут до школы заранее

Читайте также Не липнет к рукам: как выбрать пластилин для школы

Первое знакомство со школой можно начать с прогулки от дома.

Вместе с ребенком пройдите будущий маршрут и покажите:

сколько времени занимает дорога;

где находится вход в школу;

какие участки дороги требуют осторожности;

где нужно переходить улицу.

Знакомый путь поможет ребенку чувствовать себя увереннее в первые учебные дни. Если школьник заранее знает дорогу, ему будет проще сосредоточиться на новых впечатлениях.

Также важно повторить правила безопасности: не переходить дорогу в неположенном месте, быть внимательным рядом с транспортом и не уходить с маршрута без предупреждения взрослых.

Покажите ребенку школу изнутри

Если есть возможность попасть в здание до 1 сентября, стоит этим воспользоваться.

Будущему первокласснику можно показать:

вход и гардероб;

коридоры;

кабинет, где будут проходить уроки;

столовую;

спортивный зал;

туалет.

Для взрослого эти места кажутся обычными, но для ребенка они могут быть источником волнения. Первоклассник может переживать, что потеряется, не найдет нужный кабинет или не будет знать, куда идти на перемене.

Чем больше знакомых деталей появится заранее, тем спокойнее пройдет адаптация.

Найдите будущий класс

Читайте также Не только для звонков: как выбрать умные часы для ребенка

Если родители знают номер кабинета, где будут проходить занятия, полезно показать его ребенку.

Можно рассказать, где он будет учиться, где хранить вещи и как обычно проходит урок.

Важно не превращать такую прогулку в строгую инструкцию. Лучше сделать знакомство легким: позволить ребенку задавать вопросы, рассматривать помещение и привыкать к новой обстановке.

Познакомьте будущего первоклассника с учителем

Первый учитель играет важную роль в адаптации ребенка к школе.

Если есть возможность встретиться с педагогом до 1 сентября, это может снизить тревогу. Ребенок будет знать, кто встретит его в первый день и к кому можно обратиться за помощью.

Родителям стоит объяснить, что учитель помогает детям учиться, разбираться в новых правилах и справляться с трудностями.

Расскажите, как проходит школьный день

Многие страхи возникают из-за неизвестности. Ребенку важно понимать, что его ждет в школе.

Можно заранее рассказать:

когда начинаются и заканчиваются уроки;

зачем нужны перемены;

где дети обедают;

почему нужно слушать учителя;

что делать, если что-то непонятно.

Полезно дома проиграть простые ситуации:

как познакомиться с одноклассником;

как попросить помощи;

как обратиться к учителю;

что делать, если потерял школьную вещь.

Такие игры помогают ребенку чувствовать себя увереннее.

Обсудите страхи и ожидания ребенка

Читайте также Чтобы краска легла ровно: как выбрать кисти для школьника

Перед первым классом у детей могут появляться разные переживания. Кто-то боится не найти друзей, кто-то переживает из-за уроков или новых правил.

Важно дать ребенку возможность рассказать о своих чувствах.

Не стоит сразу говорить, что «бояться нечего». Лучше спросить, что именно вызывает тревогу, и спокойно объяснить ситуацию.

Поддержка родителей помогает ребенку воспринимать школу как новый, но безопасный этап.

Не создавайте лишнего давления

Перед 1 сентября важно сформировать положительное отношение к учебе.

Лучше рассказывать ребенку, что в школе его ждут:

новые знания;

интересные занятия;

друзья;

возможность научиться чему-то новому.

Не стоит заранее пугать первоклассника сложными заданиями и строгими правилами. Слишком высокие ожидания могут усилить тревожность.

Как сделать знакомство со школой приятным

Подготовка к школе не должна превращаться в обязательную проверку.

Можно сделать первые прогулки к школе частью семейного времени:

вместе выбрать маршрут;

зайти рядом с учебным заведением на прогулку;

обсудить школьные принадлежности;

сделать фотографию возле школы.

Положительные эмоции помогут ребенку связать школу с приятными впечатлениями.

Как познакомить ребенка со школой до 1 сентября

Чтобы подготовить первоклассника к школе, достаточно заранее показать ему будущее место учебы, рассказать о школьном распорядке и помочь разобраться с возможными переживаниями.

Прогулка до школы, знакомство с кабинетом и разговоры о первом классе помогут снизить тревогу перед началом учебы.

Главная задача родителей — не научить ребенка всему заранее, а дать ему уверенность: школа является понятным и безопасным местом, где его ждут новые открытия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.