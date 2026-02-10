Замуровали в бетон: мать с двумя детьми зверски убили в Москве

Мать с двумя детьми замуровали в бетон в Москве

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Правда всплыла лишь спустя недели и оказалась страшнее любых версий.

Осенью 2019 года в Алтайском крае начались поиски молодой женщины и двух ее малолетних сыновей. Семья исчезла внезапно — поздним вечером, без вещей и предупреждений. Дома осталась лишь новорожденная дочь, а вместе с ней — мужчина, который поначалу не понял, что случилось. Историю расследования публикует kp.ru.

Гражданский супруг пропавшей сообщил следователям, что накануне между ними произошел обычный бытовой конфликт. Он забрал младенца и ушел спать, рассчитывая, что утром все уладится. Однако на следующий день ни женщины, ни детей в доме не оказалось. Телефон молчал, попытки найти их через знакомых не дали результата.

«Я ушел с дочкой в комнату к маме, сказал ей (Пропавшей женщине — Прим. ред.) ложиться спать, а утром ее не стало. Я думал, что ушла, а на самом деле вон как», — рассказал возлюбленный жертвы.

От знакомства до общей дочери

Дарья и Владимир — герои этой истории — познакомились через интернет. На тот момент мужчина находился в местах лишения свободы по делу о краже, но женщина решила дождаться его. После освобождения они начали жить вместе. У Дарьи уже было двое детей от предыдущих отношений, однако она надеялась, что с новым партнером удастся создать полноценную семью.

Летом 2019 года у пары родилась общая дочь. Несмотря на сложности прошлого и регулярные ссоры, семья пыталась наладить быт и заниматься воспитанием детей.

Исчезновение и первые версии

После обращения Владимира в полицию начались масштабные поиски. Проверяли лесные массивы, опрашивали соседей, знакомых, изучали возможные маршруты. Рассматривались разные версии — от добровольного ухода до преступления. Обсуждалось и то, что женщина могла решиться на побег из-за напряженных отношений и тяжелой жизненной ситуации.

Однако поведение сожителя не вызывало у следствия серьезных подозрений. Настоящий поворот в деле произошел позже.

Помощь, ставшая смертельной

Следственный комитет установил, что после ссоры Дарья действительно собиралась уехать в другой город вместе с детьми. Для этого она обратилась за помощью к брату Владимира — 22-летнему Николаю, и попросила подвезти ее до вокзала.

Во время поездки между ними произошел конфликт. На обочине дороги Николай напал на женщину и жестоко избил ее. От полученных ударов Дарья скончалась. Дети, ставшие свидетелями произошедшего, начали кричать — тогда мужчина задушил обоих.

Читайте также Весила 12 килограммов: в США девочку годами держали в собачьей клетке

Чтобы скрыть преступление, он вывез тела в лесополосу, а затем вернулся с бетоном и замуровал останки, надеясь окончательно замести следы.

Следствие и приговор

Изначально на Николая никто не думал — его характеризовали как спокойного и тихого человека, мотивов не видели. Позже он признался, заявив, что был раздражен семейными конфликтами брата, а ситуация вышла из-под контроля. В ходе следственных действий также отмечались странности в его поведении, что стало поводом для обсуждения возможных психических проблем.

В 2020 году Алтайский краевой суд признал Николая виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Попытки обжаловать приговор успехом не увенчались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что говорящий попугай помог полиции раскрыть убийство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.