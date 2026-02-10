«Я буду скучать по GTA»: мужчина убил бывшую девушку и расплакался из-за игры

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Полицейские пытались утешить злоумышленника.

В Великобритании мужчина убил свою бывшую сожительницу. Во время ареста он расплакался из-за любимой игры. Об этом сообщает New York Post

При задержании мужчина вел себя крайне неадекватно. На кадрах с нагрудных камер полицейских запечатлено, как 35-летний преступник рыдает, но не из-за раскаяния, а из-за невозможности дождаться выхода новой части видеоигры Grand Theft Auto VI.

«Я буду скучать по GTA. Я пропущу GTA», — жаловался он сотрудникам правопорядка, пока те надевали на него наручники.

Полицейский попытался успокоить задержанного. Они утешали его тем, что до релиза игры еще много времен. Однако мужчина в ответ лишь сокрушался, что теперь точно получит пожизненное заключение и не сможет увидеть ожидаемый хит.

Следствие установило, что трагедия произошла в доме жертвы. Согласно данным прокуратуры, мужчина нанес 40-летней женщине множественные травмы. Он забил ее руками и ногами, после чего применил холодное оружие. На теле погибшей обнаружили следы от 64 ударов.

После совершения преступления мужчина скрылся, оставив жертву умирать в одиночестве. Он позвонил в полицию лишь тогда, когда осознал безвыходность своего положения.

Суд приговорил убийцу к пожизненному лишению свободы с правом на подачу прошения о помиловании не ранее чем через 16 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что женщину нашли мертвой после написанного на сына заявления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.