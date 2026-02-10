Весила 12 килограммов: в США девочку годами держали в собачьей клетке

Фото: 5-tv.ru

Шестилетний ребенок подвергался жестоким издевательствам.

В США предъявлены обвинения в убийстве сразу трем женщинам, которые систематически истязали шестилетнюю девочку по имени Доминик Муди. Как сообщает People, девочку держали в собачьей клетке, морили голодом и лишали элементарных условий для жизни.

Трагедия произошла в штате Северная Каролина. Ребенок умер в доме, где проживали 61-летняя Сьюзан Робинсон, 51-летняя Тоня Макнайт и 22-летняя Террин Макнайт. Все трое были задержаны еще в конце декабря 2025 года, а 4 февраля им официально вменили обвинение в убийстве.

Утром 16 декабря полиция получила вызов в службу экстренной помощи: сообщалось, что в доме находится ребенок без признаков жизни. Девочку экстренно доставили в больницу, врачи констатировали смерть.

Судмедэксперты установили, что на момент гибели Доминик весила всего 12,2 килограмма — критически мало для ее возраста. На теле были обнаружены следы многократного насилия: зажившие повреждения от связывания, переломы, открытые раны и ожоги. Кроме того, у ребенка выявили тяжелые язвы в области гениталий и ягодиц, которые, по данным следствия, возникли из-за длительного пребывания в грязных подгузниках.

Осмотр дома показал ужасающие условия проживания. Внутри стоял резкий запах мочи и фекалий, по комнатам бегали крысы, а отопление отсутствовало, несмотря на холодную погоду.

Следователи установили, что в этом же доме находились еще четверо детей. Во время допросов они рассказали, что Доминик регулярно запирали в собачьей клетке. Полиция также изучает переписку между обвиняемыми: по данным правоохранителей, там содержатся фотографии девочки, примотанной скотчем, а также сообщения, указывающие на систематическое лишение ее еды.

Как выяснилось, за несколько лет полиция почти 50 раз выезжала по этому адресу, а социальные службы получали как минимум пять сигналов о возможном насилии над детьми. Тем не менее, трагедию предотвратить не удалось. Суд отказал всем трем обвиняемым в освобождении под залог. Расследование продолжается.

