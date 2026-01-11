Снова в бой: как не опоздать на работу в первый день после праздников

В первый рабочий день после праздников стоит заложить больше времени на дорогу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ключом к успеху может стать даже незначительная мелочь.

После длительных новогодних каникул, которые принесли с собой долгожданный отдых, первое утро рабочего дня может стать настоящим испытанием. Привычка вставать по утрам, режим и даже элементы повседневной рутины успели затмиться праздниками, а возвращение в рабочий процесс бывает не таким легким, как хотелось бы.

И тут вам на помощь может прийти несколько простых, но эффективных советов, чтобы выйти из праздничного «отключения» и не опоздать на работу, особенно если в Москве в этот день снова снежный апокалипсис. Подробности в материале 5-tv.ru.

Начать подготовку с вечера

Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev

Для того чтобы утро было менее стрессовым, важно начинать подготовку к рабочему дню еще накануне. Большинство людей знают, как легко забыть ключевые вещи, особенно когда праздники были полны планов, гостей и развлечений.

Поэтому, чтобы не потерять драгоценное время утром, позаботьтесь о необходимых вещах заранее: выберите одежду, соберите сумку или портфель, приготовьте документы и даже зарядите устройства.

Убедитесь, что у вас есть все для начала рабочего дня, включая еду, зарядку для телефона или ноутбука и даже запасной носок. Каждый элемент, который требует вашего внимания, нужно подготовить еще вечером.

Особенно важно подумать о внешнем виде. Если предстоит важная встреча или презентация, заранее решите, что вы будете носить, чтобы не тратить утренние часы на выбор одежды. Важно помнить: чем больше вы подготовитесь заранее, тем легче будет утро.

Экономьте время

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Еще одно важное правило — не откладывайте будильник. Иногда утром после праздников возникает соблазн «поспать еще пять минут».

Это может показаться незначительным, но такие моменты могут серьезно подвести в первый рабочий день.

Поставьте несколько будильников с интервалом в 10-15 минут или используйте приложения, которые не позволяют просто выключить будильник и снова лечь в постель. Это заставит вас встать с кровати и начать день.

Важно выбрать время для подъема, которое позволит вам с комфортом провести утренние процедуры и позавтракать. После длительного отдыха с утра может быть тяжело войти в рабочий ритм, и каждый лишний момент для «постояния на паузе» может сыграть злую шутку.

Прокачайте свою логистику с утра

Еще одной важной составляющей является умение спланировать свое время. В первый рабочий день после праздников, как правило, на городских улицах скапливается большое количество автомобилей и людей.

Особенно если в Москве снова начнется снегопад, ожидаются пробки и плохая видимость, вы должны быть готовы к увеличению времени в пути.

Планируйте на пути на работу дополнительное время на возможные задержки. Если вы часто используете общественный транспорт, проверьте актуальные расписания или новости о возможных сбоях и изменениях. Также полезно следить за состоянием дорог через карты с актуальными пробками. Это поможет вам заранее скорректировать свой маршрут или учесть возможные альтернативы.

Не лишним будет заранее проверить погодные условия. Если ожидаются осадки, особенно снегопады или гололед, это также может повлиять на время в пути, а значит — стоит выезжать заранее.

Будьте готовы к снегопадам и морозам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Москве зимы не всегда предсказуемы, а снегопады — не редкость даже в январе. Снег, который вечером кажется милым и атмосферным, утром может превратиться в огромную проблему. Особенно если после праздников не все улицы очищены от снега.

В снежные дни дорога до работы может занять в два раза больше времени, а пробки на дорогах могут стать настоящим испытанием для терпения.

Если вы планируете ехать на личном автомобиле, заранее позаботьтесь о том, чтобы машина была готова к зимним условиям. Зарядите аккумулятор, проверьте уровень жидкости в радиаторе и убедитесь, что шины не потеряли свой зимний протектор.

И даже если кажется, что снегопад не будет сильным, запаситесь терпением — гололед, наледь или снежные заносы могут серьезно затруднить движение.

Тем, кто использует общественный транспорт, следует учитывать, что при сильных снегопадах могут быть задержки и отмены рейсов. Лучше всего заранее уточнить маршруты и запасные варианты. Например, знать, где расположены ближайшие станции метро или автобусные маршруты, которые могут выручить в случае непредвиденных обстоятельств.

Установите правильный настрой с самого утра

Чтобы успешно начать рабочий день, важно настроить себя еще с утра. Простое, но эффективное правило — не зацикливаться на том, что вам предстоит в день после праздников.

Важно принять тот факт, что возвращение в рабочую атмосферу — это неизбежный этап, с которым нужно справляться.

Позитивный настрой помогает не только не опоздать, но и быстрее адаптироваться к новой обстановке.

Кроме того, помните, что важно не только не опоздать, но и восстановить свои силы после праздников.

Это поможет вам не только быть вовремя на работе, но и завершить день с позитивными эмоциями, несмотря на снегопад и утомительное возвращение к рутине.

Первая рабочая неделя после праздников может быть невероятно тяжелой, но не стоит отчаиваться, ведь рабочий ритм легко восстановится, надо только немного подождать и искать позитивные моменты.

Следите за своими приоритетами

В начале нового года важно сделать акцент на то, что действительно важно. Работа после праздников может казаться тяжелой, особенно если перед вами стоят большие задачи. Но всегда стоит помнить, что ваше время — это ваш главный ресурс.

Поэтому лучше сосредоточиться на выполнении тех задач, которые могут ускорить ваш процесс адаптации. Разделите день на приоритетные дела и постарайтесь сделать хотя бы один важный шаг, чтобы закончить день с чувством достижения.

