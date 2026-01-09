Сугробы по колено и горячая еда: как выжить в снежном апокалипсисе

Во время сильного снегопада нужно отказаться от личного транспорта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Движение на ключевых трассах буксует, а обычные бытовые дела превратились в испытание.

Москва переживает один из самых тяжелых снегопадов за последние годы. Циклон «Фрэнсис» засыпал столицу до 31 сантиметра снега — такой показатель зафиксирован на ВДНХ и стал рекордным для начала января. Движение на ключевых трассах буксует, дворы утонули в сугробах, а обычные бытовые дела превратились в испытание.

Как выжить в заснеженном городе, рассказали в материале 5-tv.ru.

Передвижение по городу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Власти и Дептранс настоятельно рекомендуют отказаться от личного транспорта. Снег и гололед парализовали движение на МКАД, Ярославском и Калужском шоссе, где грузовики не могут подняться на эстакады. Из-за этого встают и легковушки.

Метро работает в штатном режиме — подземка не зависит от погоды и остается самым надежным способом добраться до нужного места. Пешеходам советуют выходить из дома на 30–60 минут раньше обычного и идти осторожно, мелкими шагами, чтобы не поскользнуться.

Ранее, утром 9 января, на Ярославском шоссе фуры застряли на подъеме — водители ждали эвакуацию несколько часов. В районах Печатники и Марьино путь от дома до метро занял у пешеходов около 40 минут вместо привычных десяти: тротуары были завалены снегом.

Машины под снегом: как откапываться без истерики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для автомобилистов снегопад — отдельный стресс. Во дворах машины за ночь превратились в сугробы, а выезд без подготовки часто заканчивается пробуксовкой.

В комплексе городского хозяйства подчеркивают: перед выездом автомобиль нужно полностью очистить — крышу, стекла, фары и номера. Снег, слетающий с крыши на скорости, опасен для других участников движения.

Если машина застряла:

не газуйте — это только углубит колею;

используйте лопату, песок или подручные средства;

при необходимости вызывайте помощь через 112.

Ранее на Калужском шоссе и улице Верхние Поля легковые автомобили массово буксовали в снежных заносах — водителей выручали соседи с лопатами. На МКАД большегрузы вытаскивали тракторами.

Мини-чеклист для водителя:

очистка машины — минимум 10–15 минут;

проверка шин, при возможности — цепи;

запас в багажнике: лопата, скребок, трос;

лучше не выезжать из двора, пока его не расчистили.

Курьеры и доставки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Во время такого снегопада доставка работает на пределе. Курьеры передвигаются пешком или на самокатах через сугробы, а подъезды и дворы часто непроходимы.

Реалистичный сценарий — задержка от 30 до 90 минут. Если заказ не срочный, его лучше отложить. Если без доставки не обойтись, разумнее выбирать пункты выдачи у метро.

В Москве и Подмосковье заказы доходили за полтора часа вместо привычных 30 минут — курьеры буквально штурмовали снежные завалы у домов.

Быт и работа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Официального приказа о переводе на удаленку нет, но Дептранс рекомендует минимизировать поездки, и многие компании принимают решение сами.

Эксперты советуют иметь запас базовых продуктов на два–три дня: хлеб, молоко, крупы, воду.

Одежда и обувь в такие дни — вопрос безопасности. Нужно подобрать нескользящую подошву, теплые носки и запасные перчатки.

Если выйти невозможно: чем заняться дома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Когда двор не расчищен, тротуары утонули в снегу, а поездка «до магазина» превращается в риск, многие москвичи просто остаются дома — и это в условиях снежного коллапса самый рациональный выбор.

Разбор шкафов, кладовок, документов, мелкий ремонт или генеральная уборка — типичный сценарий для таких дней. Когда город «стоит», у людей внезапно появляется время на бытовые задачи.

Во время снегопадов многие переходят на «домашний режим»: супы, рагу, запеканки, выпечка. Горячая еда помогает пережить холод и снижает общее напряжение.

Фильмы, сериалы, книги, сон днем — в условиях непогоды — это не лень, а адаптация. Поэтому не стоит корить себя за возможность отдохнуть.

Дворы и коммунальщики: помощь приходит поэтапно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Приоритет у коммунальных служб — МКАД, крупные магистрали, подъезды к метро и остановки. На данных участках работает до 9,5 тысячи единиц техники, снег вывозят КамАЗами.

Дворы и второстепенные дороги чистят позже — силами управляющих компаний. Если выход из подъезда завален, можно оставить заявку через mos.ru или позвонить по номеру 112.

На практике во многих дворах спасает взаимопомощь: соседи берут лопаты и расчищают проходы сами.

Безопасность: что важно помнить

Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

Из-за снегопада зафиксированы десятки задержек и отмен рейсов в аэропортах Шереметьево и Домодедово. Массовых аварий в городе нет, но на мостах и эстакадах особенно скользко — скорость лучше снижать до 40 километров в час.

МЧС рекомендует:

не укрываться под деревьями и линиями электропередачи;

быть внимательными возле крыш;

при любой опасной ситуации звонить по номеру 112.

Ранее на улице Подольских Курсантов грузовик занесло в кювет — его эвакуировали без пострадавших.

Главное правило снежного города

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Снегопад — это не катастрофа, а временное замедление. По прогнозам, к 11 января погода стабилизируется, и город постепенно вернется к обычному ритму.

Лучше всего в такие дни выживают те, кто подстраивается: выходит раньше, ездит меньше, не требует невозможного от себя и окружающих, помогает соседям. Снег растает, а вот нервы стоит поберечь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.