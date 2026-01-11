От мечты к реальности: что не так с жизнью за городом спустя год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Спустя год или два после переезда многие сталкиваются с неожиданным разочарованием.

Для многих городских жителей переезд за город выглядит как идеальная картинка: собственный дом, тишина, свежий воздух, отсутствие соседей за стенкой и ощущение свободы. Эта мечта годами подпитывается рекламой коттеджных поселков, фотографиями в соцсетях и усталостью от мегаполиса.

Кажется, что стоит только выехать за МКАД или границу города — и жизнь станет спокойнее, чище и правильнее. Однако спустя год или два после переезда многие сталкиваются с неожиданным разочарованием. Почему так бывает, в материале 5-tv.ru.

Все сам

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Первая и самая очевидная проблема — деньги. Загородная жизнь почти всегда дороже, чем кажется на этапе принятия решения. Дом требует постоянных вложений: отопление, электричество, вода, канализация, вывоз мусора, охрана, интернет. К этому добавляются ремонты, которые в частном доме не заканчиваются никогда.

Если в квартире за вас думают управляющие компании и коммунальные службы, то за городом почти все ложится на плечи владельца. Любая поломка — от протекшей крыши до сломавшегося насоса — это ваша личная головная боль и отдельная статья расходов

Есть и бытовые мелочи, которые неожиданно становятся серьезной нагрузкой. В городе вы не задумываетесь о том, кто и когда чистит снег, убирает двор или чинит освещение. За городом это ваша обязанность. Зимой нужно вставать раньше, чтобы расчистить подъезд к дому. Осенью — убирать листву. Летом — следить за участком. Дом требует постоянного физического участия, и не все оказываются к этому готовы.

Машина — лучший друг

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Вторая причина разочарования — логистика. Загородная жизнь почти полностью завязана на автомобиле. Нужно в город — машина. За продуктами — машина. В аптеку — снова машина. Детей в школу, детский сад или на кружки — опять машина.

Даже простая прогулка до магазина превращается в планирование маршрута. Для семей с детьми это особенно тяжело: расписание начинает крутиться вокруг поездок, пробок и парковок. А если машина ломается или один из супругов остается без возможности ездить, жизнь буквально останавливается.

А где тут кофейня?

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Отдельный удар по ожиданиям — отсутствие привычной инфраструктуры. В городе все находится в шаговой доступности или в нескольких минутах на транспорте: магазины, кафе, поликлиники, сервисы, развлечения.

За городом выбор ограничен, а иногда его просто нет. Не всегда рядом есть нормальная школа, детский сад или врач. В итоге многие продолжают жить городской жизнью, но с ежедневными переездами, теряя часы времени и силы.

За забором

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

Еще одна проблема, о которой редко думают заранее, — соседи. Иллюзия полной тишины и уединения часто не совпадает с реальностью. Соседи могут оказаться шумными, навязчивыми, с вечными стройками, собаками или громкой музыкой.

А иногда выясняется и обратное: именно вы становитесь тем самым неудобным соседом, даже не замечая этого. Конфликты за заборы, подъездные дороги и границы участков — обычная история для загородной жизни.

В итоге спустя год после переезда многие приходят к трезвому выводу: загородная жизнь — это не побег от проблем, а их замена. Вместо городского шума появляются финансовые и бытовые сложности, вместо комфорта — постоянная ответственность.

Для кого-то такой образ жизни становится осознанным выбором и удовольствием, но для многих он оказывается тяжелым испытанием. И тогда мечта о доме за городом постепенно уступает место ностальгии по городу, где многое было проще, быстрее и удобнее.

