Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на северо-западе Москвы

Среди нововведений — дополнительные полосы, турбированные перекрестки, новые пешеходные переходы и вафельные разметки.

С 2023 года на Северо-Западном округе Москвы реализовали 35 комплексных проектов ЦОДД. Мэр города Сергей Собянин в своем блоге поделился результатами работы, направленной на улучшение дорожной инфраструктуры.

Важным шагом к созданию безопасной городской среды стало появление специальной службы дорожных кураторов в 2017 году. Кураторы, закрепленные за определенными районами, анализируют ситуацию, учитывают пожелания граждан и обновляют схемы движения с использованием современных методов моделирования.

Установлено 11 новых пешеходных переходов, что позволяет обеспечить безопасность пешеходов в наиболее оживленных местах.

Не обошлось и без создания новых круговых турбоперекрестков — их три, что значительно улучшает пропускную способность на сложных участках. Также добавлены дополнительные полосы на двух автодорогах, четыре островка безопасности и четыре полосы для общественного транспорта, что делает поездки более комфортными как для водителей, так и для пассажиров.

