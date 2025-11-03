Кому повезет: что изменится в выплатах по больничным с 1 января 2026 года

Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2026 года

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей в 2026 году. В тонкостях разбирался Life.ru.

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от стажа работника и его официального дохода за последние два года.

«100% от среднего заработка получит тот работник, у которого стаж работы более восьми лет», — поясняет юрист Юлия Гавлишина.

Для тех, чей стаж менее шести месяцев, выплата будет равна минимальному размеру оплаты труда с учетом районных коэффициентов. Если стаж находится в диапазоне от шести месяцев до пяти лет, работник получит 60% от среднего заработка, а при стаже от пяти до восьми лет — 80%.

Особое внимание стоит уделить больничным по уходу за детьми до восьми лет: в этом случае выплачивается 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа.

Интересно, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет до 207 000 рублей. Кроме того, самозанятые, которые ранее не могли претендовать на больничные, с 1 января 2026 года смогут рассчитывать на пособие. Для этого им потребуется уплачивать добровольные страховые взносы.

