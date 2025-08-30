Вся Россия на одной тарелке: чем удивит гостей гастрофестиваль «Балтика Фест»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Шеф-повара приготовят традиционные блюда разных регионов страны, сочетаемые с пенными напитками.
Одним из богатств России по праву считается гастрономическое разнообразие. Оценить его в полной мере смогут участники фестиваля «Балтика Фест», который пройдет 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области, пишут «Известия».
Посетителей ждет большой гастромаркет с кухнями разных российских регионов. Какие блюда представят кулинары страны?
Вся Россия на одной тарелке
Пивоваренная компания «Балтика» организует фестиваль в честь 35-летнего юбилея. Мероприятие впервые пройдет в таком формате. Так, 13 сентября гости смогут не только насладиться концертной программой, поучаствовать в мастер-классах, но и попробовать разнообразные блюда — от западного Калининграда до восточной Камчатки.
Гастрозона объединит шесть корнеров. Основная идея — региональный подход с учетом сочетания блюд с пивом. По словам шеф-повара ресторана «Фаворит» на автодроме «Игора Драйв» Сергея Карпова, на фестивале будут представлены позиции, которые россияне ассоциируют с дружескими застольями и пенными напитками.
«Это те блюда, позиции, еда, которые так или иначе ассоциируются у нас с застольем, в котором в качестве напитка выбрано пиво, но при этом с привязкой к региону», — пояснил он.
Русский Север
Северо-западный регион России славится блюдами из рыбы, дичи и даров леса. В этом корнере гости предложат попробовать карельских раков, северные креветки и мидии из Белого моря. Блюда вдохновлены кухнями Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей.
Кавказ
На этой площадке представят традиционные мясные блюда: лепешки с томленой говядиной, ростбиф с аджикой и томленую говяжью грудинку с капустным салатом. Яркие вкусы, зелень и специи — визитная карточка региона.
Центральная Россия
Здесь в меню будут — свиные ребра, рулька, колбаски из говядины и курицы, а также индейка. Простой, сытный стиль кухни отражает сельские традиции региона.
Балтийский берег
Корнер под названием «Балтийский вокзал» предложит блюда из скумбрии, шпрот и жареной рыбы. Концепция вдохновлена дорожной едой: сморреброды, бутерброды, жареные пирожки с картошкой и капустой.
«Эти закуски ассоциируются у всех с дорогой, с каким-то путешествием: жареные пирожки с картошкой, с капустой», — отметил Карпов.
Поволжье
Основное внимание на этой точке уделят татарской кухне, особенно плову, который готовят в казане на открытом огне. Также можно будет попробовать блюда с мясом, хлебом и молочной продукцией.
Черноморский регион
Здесь можно будет попробовать блюда из мяса, приготовленные на открытом огне, а также сыры, голубцы из виноградных листьев и выпечку. Не обойдется и без жареной еды — гостям предложат сырные шарики, картофельные дольки, куриные стрипсы в панировке.
Когда и как попасть на «Балтика Фест»
Гастрофестиваль начнется 13 сентября в 14:00 и продлится до вечера. Билеты можно приобрести в онлайн-кассах и на сайте комплекса «Игора Драйв». Стоимость — три тысячи рублей.
При вводе промокода Baltika35 действует скидка 35% в честь юбилея компании. Несовершеннолетние смогут посетить фестиваль только с сопровождающими взрослыми.