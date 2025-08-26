Парад новых вкусов: что ждет гостей на «Балтика Фест»

Фото, видео: ВКонтакте/Балтика безалкогольное/baltika.brand; 5-tv.ru

Проведение гастрофестиваля на автодроме стало настоящим вызовом для организаторов.

Все больше стран азиатского региона пытаются пробиться на российский рынок со своей пивной продукцией. Все из-за того, что у нас в стране меняется культура потребления пенного напитка. Это способствует развитию отечественного пивоварения и возрождению традиций. Компания «Балтика» в честь своего 35-летия организует музыкальный гастрофестиваль. Он состоится 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» под Петербургом. Гости смогут насладиться новыми сочетаниями вкусов, попробовать блюда из разных регионов и принять участие в мастер-классах и интерактивных шоу. О ярком событии этой осени — корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

В Ирландии одна за другой закрываются пивоварни. В Германии на рекламу приходится тратить больше, чем на все остальные группы продуктов. И все равно оборот не покрывает расходы. Тем более, что наполовину подорожали вода, сырье, тара, энергия. Стеклянные бутылки, что еще три года назад закупались в России, теперь недоступны. Скоро даже холодные напитки будут подавать не везде: экономят и на холодильниках.

«Энергия дорогая, ведь они больше не покупают дешевую энергию, а отказались от российского поставщика и выбрали американского», — отметил австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

Немецкие пивовары с завистью поглядывают на восток. У коллег с той стороны Балтики результаты впечатляют. Только за прошлый год — рост всей отрасли на 10%. А самый крупный экспортер отечественного пива и вовсе оказался на 12-м месте в топ-40 ведущих мировых производителей.

«В 2023 году „Балтика“ фигурировала в нашем списке с объемом 20,4 миллиона гектолитров, а в 2024 — уже 23,6 миллиона. То есть наблюдается рост, и довольно заметный», — рассказал руководитель проекта отчетов компании Barthhaas Генрих Майер.

Крафтовые пивоварни и тематические рестораны меняют привычки россиян, а многочисленные гастрофестивали и саму культуру потребления — они объединяют людей.

«Посмотрите, сколько появилось замечательных мест, где можно это пиво выпить. Именно выпить, а не попить, как это говорится, да», — отметил пивовар Алексей Казаков.

Настоящим событием для всего северо-запада страны станет «Балтика фест», который пройдет 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» под Петербургом. Программа, подходящая для компании друзей, и развлечения, которые будут интересны всей семье. Люди со всех уголков большой страны будут пробовать новые вкусы России.

«Когда появилась возможность применить свой автодром для фестиваля, вообще никак не связанного с автоспортом, мы это восприняли как настоящий вызов и, конечно, безмерно этому рады», — поделился генеральный директор автодрома «Игора драйв» Алексей Титов.

Перед гостями фестиваля выступят звезды: «Дискотека Авария», Мари Краймбрери и культовая группа «Чайф».

«Балтика» возрождает традиции таких праздников и может перебить славу когда-то самого народного «Октоберфеста». Тем более, что опыт уже есть.

Именно в Петербурге на пару лет раньше, чем в Москве стали проводиться фестивали пива. В 1998 году праздник собрал в центре Северной столицы больше ста тысяч человек. Тогда на Сенатской площади были артисты балета. На сцене — звезды эстрады. По Невскому прошел оркестр и даже повозки с лошадьми

«У „Балтики“ была своя упряжка, упряжка хорошая, шикарная, вот такая была большая телега, на которой лежали бочки», — вспомнил участник фестиваля Александр Такшеев.

Когда на «Балтику» вернулся ее основатель Таймураз Боллоев, легендарный бренд громко заявил о себе. И сейчас в компании гордятся инновациями, которые используют в производстве. Создают не только новые вкусы, но и бережно хранят традиции. Ничего этого зарубежным когда-то партнерам не было нужно.

«Иностранцы продемонстрировали, что им не интересно, чтобы российская компания развивалась. Им интересно, чтобы из российской компании брать деньги в виде дивидендов», — рассказал председатель совета по развитию пивобезалкогольной отрасли, основатель компании «Балтика» Таймураз Боллоев.

Сейчас «Балтика» активно вкладывается в развитие российского хмелеводства. Обсуждать перспективы будут с представителями отрасли на площадке «Игора Драйв». И пока эксперты будут разговаривать, гости фестиваля посмотрят выставку, раскрывающую роль пенного в истории человечества, и смогут попробовать все, о чем так много и красиво рассказывают.

«Наши ингредиенты — российские, которые мы готовим и которые мы выращиваем, идеально подойдут к нашей российской еде. У нас очень много общего с нашими шеф-поварами. Это целая наука. Мы вместе разбираем рецепты, вместе подготавливаем все это и обязательно рассказываем людям», — рассказала бренд-амбассадор пивоваренной компании «Балтика» Евгения Аксенова.

13 сентября «Балтикафест» подарит новые вкусовые сочетания и интересные эксперименты. Площадку в Ленинградской области уже готовят к приему тысяч гостей!

