«Балтике» 35 лет: национальный лидер пивоварения отмечает свой юбилей

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Компания продолжает внедрять инновации — построены собственные солодовни, выведен уникальный штамм дрожжей, запущены новые виды упаковки.

За 35 лет своего существования «Балтика» зарекомендовала себя как ведущий игрок на российском пивоваренном рынке. Сегодня продукция компании узнаваема не только в России, но и за ее пределами. Постоянно стремясь к совершенствованию, компания внедряет современные технологии: были построены собственные солодовни, создан уникальный штамм дрожжей, внедрены новые форматы упаковки и разработан подвижной состав для более бережной транспортировки продукции.

В 2024 году «Балтика» вновь обрела статус российской компании и взяла курс на восстановление национальных пивоваренных традиций. По итогам того же года объем выпуска продукции составил 236 миллионов декалитров. Это позволило компании занять 12-е место среди 40 крупнейших мировых производителей пива, впервые обойдя все немецкие пивоваренные бренды. Благодаря этому достижению Россия поднялась на пятое место в мире по объемам пивоваренного производства, сместив Германию.

В день празднования юбилея, 13 сентября, на автодроме «Игора Драйв» состоится фестиваль «Балтика Фест» — насыщенное мероприятие, обещающее стать одним из главных событий осени. Гости смогут отправиться в гастрономическое путешествие по регионам России, поучаствовать в мастер-классах и шоу-программах. На сцене выступят такие звезды, как «Дискотека Авария», Мари Краймбрери и группа «Чайф».

В этот же день состоится чествование сотрудников, работающих в компании с момента ее основания.

Знаковым событием юбилейной программы станет первое открытое заседание Совета по развитию пивоваренной отрасли — инициативы, запущенной при поддержке и под эгидой «Балтики». В состав Совета входят его председатель и основатель компании Таймураз Казбекович Боллоев, генеральный директор АО «АБ ИнБев Эфес» Николай Сергеевич Тюрников, а также глава Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Константинович Киселев. Также планируется пополнение состава Совета новыми участниками. Его основная задача — выработка стратегических подходов к развитию пивобезалкогольной отрасли и созданию благоприятной среды для её роста в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

