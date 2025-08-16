Линия перемены дат: главные тезисы пресс-конференции Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Президент России своей речи отметил, что в месте, где они находятся, можно переместиться из вчера в завтра, что может стать важным политическим шагом.

В городе Анкоридж завершились переговоры российского и американского лидеров. Саммит состоялся в формате «три на три», хотя изначально планировался разговор тет-а-тет. Как прошла почти трехчасовая встреча и о чем договорились Владимир Путин и Дональд Трамп?

Как проходили переговоры

Путин и Трамп встретились на расположенной в Анкоридже базе Военно-воздушных сил Элмендорф–Ричардсон 15 августа около 22:00 по московскому времени.

Когда главы фотографировались, над Элмендорф-Ричардсоном пролетели самолеты ВВС Соединенных Штатов — истребитель F-35 и стратегический бомбардировщик В-2. Вполне возможно, что фоновый воздушный парад был запланирован заранее — технику успел заснять только американский телеканал BBC.

Для российского президента был традиционно подготовлен автомобиль Aurus, но его коллега предложил поехать вместе на лимузине. Можно считать, что в «Кадиллаке» и начались переговоры — тет-а-тет, как и ожидалось.

По приезде на место саммита к переговорам присоединились от российской стороны министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

После переговоров экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон отметил, что американский президент выглядел уставшим. Путин и Трамп разговаривали 2 часа 45 минут. Это была седьмая и самая долгая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Что символичного в месте саммита

По мнению российского президента, встретиться на Аляске логично, так как этот регион многое связывает с Россией. Более того, Путин считает Трампа соседом — в большей степени из-за общего исторического пласта в прошлом стран.

Наследие эпохи русской Америки

Связывает государства «культурное наследие эпохи русской Америки». К нему Путин отнес и православные храмы, и более 700 географических названий, имеющих русское происхождение.

Историческая память

Что касается Элмендорф-Ричардсона — всего в нескольких километрах от базы находится захоронение советских пилотов, погибших во времена Второй мировой войны, которое в знак памяти посетил Владимир Путин и возложил цветы.

Глава государства отметил бережное отношение к памятникам общего боевого прошлого стран, которое, по мнению Путина, позволит «выстраивать взаимовыгодные равноправные связи <…> даже в самых непростых условиях».

О чем договорились лидеры

Центральной темой стала ситуация вокруг Украины.

Что заявил Владимир Путин:

намеченные на Аляске договоренности «станут опорной точкой для решения украинской проблемы»;

Россия заинтересована «в том, чтобы положить этому (конфликту на Украине — прим. ред.) конец»;

Москва видит желание Вашингтона содействовать решению украинского вопроса, но для этого «должны быть устранены все первопричины кризиса»;

Россия убеждена, что «должна быть обеспечена и безопасность Украины»;

Москва надеется, что Киев и европейские столицы не станут срывать намечающийся в переговорах прогресс;

украинского конфликта могло бы не быть, если бы Трамп остался у власти в 2020 году.

Также Путин затронул и общее сотрудничество России и США:

с приходом администрации Трампа двусторонний товарооборот повысился на 20%;

деловое и инвестиционное партнерство стран имеет большой потенциал «в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса»;

актуально и взаимодействие Москвы и Вашингтона «в Арктике, возобновление межрегиональных контактов», в том числе и между Дальним Востоком и Западным Побережьем США.

«Нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству. Символично, что неподалеку, на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно буквально перешагнуть из вчера в завтра. И надеюсь, что у нас так и получится в политической сфере», — подчеркнул Владимир Путин.

Что заявил Дональд Трамп:

достичь консенсуса по украинскому вопросу не удалось и, «к сожалению, пока сделки нет»;

США проинформируют о переговорах на Аляске представителей НАТО и лидеров европейских стран, в том числе Владимира Зеленского;

Америка с нетерпением ожидает совместной с Россией работы и хочет закончить конфликт на Украине как можно быстрее;

информация о вмешательстве России в американские выборы фейковая;

шанс достичь мирного урегулирования «неплохой».

Итог встречи:

«Next time in Moscow?» — поинтересовался в присутствии журналистов у американского коллеги Владимир Путин.

«Очень интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно. Я благодарю вас господин президент. Я благодарю всех вас», — резюмировал Трамп.

Позже американский президент в интервью Fox News оценил переговоры «на 10 из 10». Оценку Владимира Путина для СМИ представил коротко официальный представитель Кремля Дмитрий Песков — «позволяет уверенно идти вместе».

По окончании пресс-конференции лидеры обоих государств отказались отвечать на заготовленные журналистами вопросы. А позднее выяснилось, что и запланированного рабочего обеда в расширенном составе делегаций тоже не будет. Переговоры завершились намного раньше, чем планировалось. Однако, как оценивают почти в один голос все западные СМИ — Путин и Трамп нашли важные для всего мира точки соприкосновения.

