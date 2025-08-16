Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что почувствовал готовность российского лидера к поиску путей урегулирования.

Между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампам сложились рабочие отношения, которые могут способствовать завершению конфликта на Украине. Об этом заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров 15 августа на Аляске.

«В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше, — до завершения конфликта на Украине», — поделился Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, Путина и лидером киевского режима Владимира Зеленского.

Американский лидер также упомянул о том, что почувствовал готовность Путина к поиску путей выхода из конфликта на Украине. Но теперь многое зависит от Зеленского. Президенту Незалежной он посоветовал заключить сделку. Однако допустил, что тот может отказать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что встреча Путина и Трампа решила многие вопросы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

