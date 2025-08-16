Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Многие зарубежные издания остались недовольны отсутствием конкретики.

В Анкоридже на Аляске завершилась историческая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, посвященная решению украинского вопроса. Лидеры стран покинули Аляску.

Саммит завершился без громких договоренностей, но с богатой пищей для интерпретаций. Иностранные издания подчеркивают: встреча была полна символики, но лишена конкретики. 5-tv.ru подробно проанализировал реакцию зарубежных СМИ на результаты первого раунда переговоров.

«Подождите, это все?» — так Reuters отреагировали на новость о завершении саммита.

The New York Times отмечает, что Путин получил ряд имиджевых бонусов — от демонстративного визита на американскую военную базу до отсрочки вторичных санкций. Но даже временного прекращения огня в Украине стороны не оформили. Критики в Вашингтоне указывают и на отсутствие полноценной пресс-конференции: вопросы журналистов остались без ответов, что вызвало подозрения в закрытости диалога.

Sky News высказался прямо:

«Если бы они упомянули о прекращении огня, это изменило бы характер разговора. Но похоже, до этого еще далеко».

The Wall Street Journal же акцентирует внимание на самом масштабе встречи: Аляска стала ареной, куда было приковано внимание всего мира. Но, по мнению обозревателей, ключевые цели лидеров изначально расходились — Трамп искал быстрых политических дивидендов, а Путин — стратегической передышки.

«Саммит вернул Путина за стол переговоров, резко положив конец многолетним попыткам Запада сделать его изгоем», — пишет Financial Times.

А вот по данным Axios, президент США назвал встречу «успешной», но не смог уточнить, в чем именно успех. The Hill осторожно говорит о «прогрессе по ключевым вопросам», при этом признавая, что конкретных результатов никто не озвучил.

«Это было быстро. Дональд Трамп оставил больше вопросов, чем ответов. Он льстил Владимиру Путину, но дал очень мало подробностей о саммите», — заявил The Guardian.

Bloomberg замечает:

«Встреча прошла, но ни один из лидеров не представил четких деталей их обсуждений».

Аналитики прогнозируют, что такая неопределенность усилит нервозность в Киеве и европейских столицах. В отсутствии четких документов или совместных заявлений СМИ и дипломаты будут продолжать гадать, что именно обсуждалось за закрытыми дверями.

Ранее 5 писал, что бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон отметил, что Путин явно победил.

