Слоны сотрудничества: как прошла встреча Путина и президента Лаоса

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Главы государств тепло пообщались и обсудили отношения двух стран.

Сегодня в Кремле на высшем уровне принимали одного из самых известных выпускников Петербуржского педагогического института. Речь о президенте Лаоса, который приехал в нашу страну с официальным визитом.

Он окончил филологический факультет, когда его альма-матер еще имела приставку «Ленинградский». Как раз в те времена студент из Лаоса увидел в зоосаду города на Неве двух слонов, подаренных главой Вьетнама Хо Ши Мином.

И вот спустя полвека, в качестве символа дружбы, уже президент пообещал подарить зоопарку пару новых слонов. Впрочем, в разговоре двух лидеров нашлось место, конечно, и для более важных тем. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

С объятий при встрече и до аплодисментов — во время церемонии подписания совместных документов. Ни журналистов, ни, судя по всему, собравшихся делегатов не покидало ощущение, что это не просто переговоры двух лидеров, а встреча давних товарищей. Это поочередно подчеркивали и Владимир Путин, и Тхонглун Сисулит.

К друзьям с пустыми руками ездить не принято. Но два подарка, которые лаосский лидер подготовил для российского, вряд ли поместились бы в президентский борт.

«Лаосское правительство и лаосский народ хочет подарить вам и Российской Федерации пару слонов. Потому что слон является символом нашей древней страны», — заявил Тхонглун Сисулит.

«В хозяйстве пригодятся. Спасибо», — ответил Владимир Путин, улыбаясь.

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Поселить слонов азиатский гость попросил в Санкт-Петербургском зоопарке. В городе, где прошла его юность. Он был ленинградским студентом — примерно в те же годы, что и Владимир Путин.

«Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке», — рассказал Владимир Путин.

Лаосский лидер еще три месяца назад очень хотел, но не сумел приехать.

Президент Лаоса в прошлый раз был в Москве 9 мая 2024 года, на 79-летии Победы, на 80-летие приехать не смог, заболел ковидом. Из-за чего очень переживал, даже заявил, что испытывает по этому поводу, цитата: «Великое сожаление». Так что сегодня — это долгожданная возможность для двух лидеров провести серьезный и обстоятельный разговор в рамках официального визита.

Который предполагает и участие широкой делегации, и подписание итоговых документов. Например, в сфере правового сотрудничества, охраны водных ресурсов и образования.

«На повестке дня строительство в столице Лаоса российско-лаосской школы с полным циклом обучения по совместной образовательной программе», — отметил Владимир Путин.

Отдельным блоком стоит сотрудничество в атомной сфере. В прошлый раз разговоры о строительстве АЭС в Лаосе звучали около 10 лет назад. Теперь они возобновились.

«Вот это ускорение, оно прошло именно по инициативе Лаосской Народной демократической республики. Очень заинтересовали малые станции, и очень заинтересовали неэнергетические сферы применения, в первую очередь ядерная медицина, борьба с онкологией, работа по сельскому хозяйству», — рассказал Алексей Лихачев, глава «Росатома».

Лаос — единственная страна Индокитая, которая не имеет выхода к морю. Это определяет структуру товарооборота. Россия экспортирует древесину и целлюлозно-бумажные изделия, химию, автомобили и другие продукты тяжелой промышленности, а импортирует — текстиль, продовольствие, аграрное сырье. При этом некоторые продукты Лаос, наоборот, закупает у нас: например, сельдь, шпроты, спиртное и детское питание.

«Торгово-экономические отношения развиваются. У нас в прошлом году был рост свыше 60%, 66%. И в этом году за январь–май тоже рост составил почти 20%», — отмечает Владимир Путин.

Сотрудничество идет не только в рамках гражданских проектов.

«У нас есть масштабные проекты в области гуманитарного разминирования, медицины, топографии, военного образования, подготовки кадров и так далее», — доложил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Гуманитарное разминирование — это эхо еще американской войны во Вьетнаме. США тогда сбросили на Лаос, по территории которого проходила знаменитая тропа Хо Ши Мина, — два миллиона тонн бомб, по тонне на каждого лаосца. После Советский Союз отстраивал в стране дороги и мосты, возводил школы и больницы. Помогал специалистами, поставлял автомобили и станки.

«Наша страна всячески содействовала становлению лаосской государственности, повышению обороноспособности и росту национальной экономики. При участии советских специалистов в Лаосе были возведены крупные промышленные предприятия, важные объекты транспортной инфраструктуры, госпитали и учебные заведения», — подчеркнул Владимир Путин.

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Лаос недавно стал страной-партнером ШОС, а на саммите БРИКС в Казани Сисулит заявил, что государство стремится стать участником и этой организации. Сам Лаос, конечно, страна небольшая, население всего 7,5 миллионов человек. Но здесь важен общий тренд: таких государств, проявляющих смелость иметь свой взгляд на то, как устроен мир, и выбирать партнеров, исходя из собственных интересов, с каждым годом все больше.

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