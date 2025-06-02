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Президент РФ Владимир Путин известен сильными и яркими речами. За годы его президенства таких скопилось немало.

Выступления президента РФ Владимира Путина изобилуют сильными высказываниями, которые после разбирают на цитаты. Пятый канал сделал подборку самых лучших из них.

Запад и Восток находятся слева и справа от России

«Это не Россия находится между Западом и Востоком. Это Запад и Восток находятся слева и справа от России»

Это замечание Владимир Путин сделал на заседании Общероссийского народного фронта 5 декабря 2013 года в ответ на перечисление повестки дня от ведущего во время обсуждения транзитного железнодорожного потенциала.

Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца

«Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца; кто хочет воссоздать его в прежнем виде, у того нет головы»

Это изречение президента датируется декабрем 2010-го. Произнес он его во время общения с байкером Хирургом, лидером «Ночных волков» Александром Залдостановым.

Вместе с Владимиром Владимировичем он обсуждал подготовку байкерского сообщества к мотопробегу в Севастополь и отметил, что без единой страны не было бы и победы в Великой Отечественной войне.

Сила России — внутри нас самих

«Сила России — внутри нас самих, она внутри нашего народа, в наших людях, в наших традициях и нашей культуре, в нашей экономике, в огромной нашей территории и природных богатствах, в обороноспособности, конечно. Но самое главное — наша сила, безусловно, в единстве нашего народа»

В октябре 2016 года президент РФ выступил с речью на первом заседании нового совета Госдумы. Именно тогда он в качестве наставления и призыва к строительству сильной России произнес эту достаточно известную фразу.

Если человека все устраивает, то он полный идиот

«Если человека все устраивает, то он полный идиот. Здорового человека, в нормальной памяти не может всегда и все устраивать»

А так Владимир Владимирович Путин в декабре 2000-го ответил на вопрос журналиста об уровне его довольства работой правительства.

Самой лучшей валютой XXI века являются знания

Эта фраза — одна из самых известных у Владимира Путина. Ее делают темой школьных эссе и разговоров о важном в школах. Впервые наш президент ее произнес во время встречи со стипендиатами президентской программы «Одаренные дети России» в Кремле.

В продолжении цитаты было: «Но не только знания — для того, чтобы быть полноценным и востребованным человеком сегодня, необходимо еще трудолюбие, необходимо убеждение, только тогда и только в этом случае мы можем говорить о тех людях, которые нужны сегодня и, тем более, будут нужны в самом ближайшем будущем нашей стране».

Мы и в сортире их замочим

«Мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов»

А это изречение Владимира Владимировича датируется 24 сентября 1999 года. Произнес он ее во время пресс-конференции в Астане, когда комментировал события Второй чеченской войны.

Для меня Россия — вся моя жизнь

«Для меня Россия — вся моя жизнь. Я не могу себя представить вне России ни секунды. Я чувствую с ней связь, и жить вне России не смог бы никогда. Но, конечно, Россия обойдется без таких, как я. У России много людей»

Этой фразой Владимир Путин в октябре 2014 на форуме «Валдай» объяснил позитивный смысл того, что он считает себя главным националистом в России.

Над тем, как обойти закон, думают миллионы

«Над принятием законов думают сотни и сотни, а над тем, как обойти закон, думают миллионы»

Так Владимир Путин, на то время будучи премьер-министром, признал, что министерство не всегда видит реальные проблемы. Сказано это было в Калининграде на приеме граждан в феврале 2011-го во время разговора с руководителем товарищества собственников жилья.

Самым правильным и самым настоящим националистом, и самым эффективным, являюсь я

А такую характеристику Владимир Путин дал себе в октябре 2018 года на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Также он объяснил, чем, на его взгляд, его национализм отличается от национализма «пещерного» — правильный нацелен на сохранение многонациональной России.

Россия такая страна, которая ничего не боится

Об этом президент РФ заявил на молодежном форуме «Селигер» в августе 2014-го. Это фразой Путин ответил на вопрос социолога о том, боится ли он чего-то при его личных высоких рейтингах.

Также он добавил: «Но (Россия) всегда анализирует, что происходит вокруг и выстраивает свою работу. Я никогда не ориентируюсь на рейтинги».

Патриотизм — это национальная идея России

А эту фразу президент в своих обращениях и выступлениях использовал неоднократно. Первый раз — еще в феврале 2016 года на встрече с предпринимателями Клуба лидеров.

Каждый должен мотыжить, как святой Франциск

Так Владимир Путин ответил на замечание студента африканца из Чувашского государственного университета о его величии на встрече в вузе в январе 2010 года. Продолжение фразы:

«…ежедневно мотыжить участок, который нам Господом отведен, тогда мы добьемся успехов. А величие или невеличие — это потом. Будущие поколения определят, что я сделал на самом деле».

Я не друг, не невеста и не жених, я Президент Российской Федерации

Этой фразой президент осадил журналиста газеты Bild, в январе 2016 спросившего у него, когда страна получит назад прежнего Путина, образца «до 2007 года» — говорящего о солидарности с США, заявлявшего о недопустимости конфронтации в Европе и дружившего с канцлером Германии Герхардом Шредером.

Также Владимир Владимирович добавил: «146 миллионов человек — у этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать».

Государственный деятель должен иметь голову

«Думаю, что как минимум государственный деятель должен иметь голову. И, чтобы выстраивать межгосударственные отношения, нужно руководствоваться не эмоциями, а фундаментальными интересами своих стран»

Такое замечание Владимир Путин сделал на пресс-конференции 2008 года в ответ на просьбу прокомментировать высказывание Хилари Клинтон, что у него нет души.

Ни вы, ни мы — исполнительная власть — не имеем права снимать с себя ответственность

«Ни вы, ни мы — исполнительная власть — не имеем права снимать с себя ответственность в трудные времена. Каждый должен пройти свою часть пути»

Такое высказывание об ответственности президент РФ сделал в 2008 году во время отчета перед нижней палатой парламента за работу правительства.

Попытки проповедовать идеи построения моноэтнического государства противоречат тысячелетней истории

«Глубоко убежден, попытки проповедовать идеи построения русского „национального“, моноэтнического государства противоречат всей нашей тысячелетней истории. Более того, это кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской государственности. Да и любой дееспособной, суверенной государственности на нашей земле»

Такое мнение Владимир Путин в 2012 году выразил в своей предвыборной статье о национальном вопросе, который, по его мнению, носит фундаментальный характер для страны. Это он противопоставил своему замечанию о необходимости давать законный, но жесткий ответ на вызывающее поведение мигрантов.

Граница России нигде не заканчивается

Публично эту фразу президент использовал в 2016-м на вручении премий Русского географического общества. При этом в 2023-м на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» он признался, что впервые произнес ее еще на встрече с одним из бывших президентов США когда тот рассматривал карту Российской Федерации.

Все, что мешает идти вперед, должно быть зачищено, отброшено

Так Владимир Путин в 2018 году на встрече в Гостином дворе высказался относительно сверхзадачи народа России. Сама сверхзадача — понять, в каком состоянии находится государство, экономическая, политическая, социальная сферы, понять, какое место мы занимаем в мире.

И уже исходя из понимания, «обеспечить такой рывок в развитии страны, придать такую динамику, чтобы после того, как шесть лет пройдут, даже если в жизни страны возникнут сбои и непредвиденные обстоятельства, чтобы набранный темп был таким мощным, чтобы Россия всегда шла вперед».

Мы с вами народ-победитель

«Мы с вами народ-победитель. Это у нас в генах, в нашем генном коде. Это передается у нас из поколения в поколение»

Эту достаточно известную фразу президент, будучи кандидатом, произнес в 2012 году во время своего выступления в Лужниках на митинге в его поддержку.

Мы были, есть и останемся частью мировой культуры

«В российском обществе необходимо формировать такую культурную среду, такие ценности, которые бы опирались на нашу историю, традиции, объединяли бы время и поколения, способствовали консолидации нации и, конечно же, открывали возможности для создания нового, современного пространства культуры, в котором живет и развивается человек, реализует свой потенциал. И безусловно, мы были, есть и останемся частью мировой культуры»

Таким мнением о культурном развитии страны наш президент поделился в июне 2024 года на церемонии вручения премий молодым деятелям культуры. Также он подчеркнул, что главная цель культурной политики государства — человек с созидательным потенциалом, который способен творчески мыслить.

А зачем нам такой мир, если там не будет России?

«Если кем-то принято решение уничтожить ядерным ударом Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России»

Это заявление Владимир Путин сделал в фильме Владимира Соловьева «Миропорядок 2018».

Также он уточнил, что «Это называется ответно-встречный удар. Если это решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить».

Нужно знать и понимать, где находится корень зла

«Нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается окутать своей паутиной всю планету, весь мир и хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя, использует одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины»

Так Владимир Владимирович высказался в сентябре 2023 относительно США и их ответственности за события и хаос в Ближневосточном регионе.

Россия — особая страна и у нас живут особые люди

«Что касается основной части — 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины, здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия — особая страна и у нас живут особые люди»

Это заявление Владимир Путин сделал в декабре 2022 года, спустя 9 месяцев после начала Специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Также он акцентировал, что такая готовность граждан жить в интересах родины подтверждает на протяжении всей истории существования России.

Главное предназначение семьи — это рождение детей

«Главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода, а значит, продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передает традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт»

Так о семье наш президент сказал в январе 2024-го на церемонии старта Года семьи в России.

Россия — это семья семей

«Россия — это, действительно, огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а, напротив, объединяет Россию»

Это высказывание Владимира Владимировича тоже относится к тому же выступлению на старте Года семьи. Так же он отметил, что многообразие культур объединяет Россию «потому что у нас общие ценности большой, дружной семьи, они делают нас более сильными, уверенными и сплоченными».

В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов

«В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. Только тогда мы сможем обеспечить действительно долгосрочные условия для всеобщего справедливого и безопасного развития»

Такое заявление президент РФ сделал на пленарной сессии международного клуба «Валдай» в ноябре 2024 года. Также он отметил, что стремление стран к сотрудничеству является международным мейнстримом и помогает преодолеть острейшие ситуации.

Самостоятельность, самодостаточность, суверенитет нужно доказывать каждый день

«Дорогие друзья, самостоятельность, самодостаточность, суверенитет — это нужно доказывать и подтверждать каждый день»

С этой фразой Владимир Путин выступил на Федеральном собрании РФ в Гостином дворе в феврале 2024. Также во время выступления он поблагодарил российских граждан за солидарность и надежность.