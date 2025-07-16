Фото: www.globallookpress.com/Christoph Hardt

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Тело исследователя паранормальных явлений нашли в его номере в отеле — там он был один на один с пугающей игрушкой.

В мае этого года в Сети появилось жуткое известие: проклятая кукла Аннабель исчезла. Об этом сообщила телекомпания NDTV. Считается, что Аннабель одержима сверхъестественной силой. Она загадочно исчезла с одной из площадок паранормального тура в США.

Неизвестно, когда точно это произошло — однажды посетители просто заметили, что игрушки больше нет в числе экспонатов выездной выставки. Исчезновение Аннабель совпало с серией пожаров в Новом Орлеане.

Это стало поводом для появления сотен теорий заговора и мистических трактовок. Местные власти пытались препятствовать мрачной тенденции, но напуганных пользователей было не остановить.

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Успокоить толпу смог лишь представитель Общества психических исследований Новой Англии и хозяин куклы Дэн Ривера. Он опубликовал видео, на котором было видно, что Аннабель находится в стеклянном футляре в Оккультном музее Уоррена в Коннектикуте.

«Сегодня утром в интернете появились дикие и безумные слухи о том, что мы потеряли Аннабель. Она/оно не потерялось», — написал Ривера.

Несколько дней назад он умер. Это случилось во время тура «Devils on the Run», который проводила группа Риверы. Последнее мероприятие, в котором смог принять участие исследователь, прошло в «приюте с привидениями» в штате Пенсильвания.

«С глубокой печалью Тони, Уэйд и я сообщаем о внезапной кончине нашего близкого друга и партнера Дэна Риверы», — сообщил исследователь Крик Гиллорен. Его слова приводит The Independent.

После мероприятия Ривера остался наедине с куклой в своем номере в отеле. По информации Evening Sun, глубоко ночью к гостинице прибыли пожарные и медики. Дэну пытались оказать помощь, была проведена сердечно-легочная реанимация. Все оказалось тщетно: 54-летний исследователь скончался.

Причина его смерти остается неизвестной. У Риверы остались жена и четверо детей.

«У меня столько потрясающих воспоминаний, связанных с этим парнем. Всего два месяца назад мы путешествовали по стране и знакомили целое поколение с наследием Эда и Лоррейн Уоррен», — писал в социальных сетях коллега Дэна Райан Бьюэлл.

Природа «проклятой куклы» и связанные с ней легенды не оставили пользователям поводов для сомнений: смерть Риверы имеет сверхъестественную природу.

Фото: Instagram*/dan_rivera_nespr

Проклятье Аннабель

Фарфоровая кукла с большими глазами, одетая в старинное кружевное платье. Волосы длинные, темные, на лице зловещая улыбка. Так выглядит носитель демонической сущности — кукла Аннабель — в фильмах франшизы «Заклятие».

Этот образ кардинально отличается от реальной Аннабель — мягкой тряпичной куклы Raggedy Ann с ярко-рыжими волосами из ниток и добродушным лицом. Она стала подарком для 28-летней медсестры Донны. Мать девушки, заметив в антикварном магазине винтажную игрушку, без колебаний купила ее.

Странности начались в первую же неделю пребывания Аннабель в доме. Соседка Донны по комнате — Энджи — была первой, кто заметил, что кукла двигается. Сначала меняли положение руки и ноги, а затем Аннабель начала появляться в местах, куда ее не мог поставить никто из домочадцев.

Точкой невозврата стало появление Аннабель на кухне. Донна была в ужасе: она точно помнила, как некоторое время назад оставила куклу в спальне и заперла дверь. Девушка стала закрывать Аннабель в шкафу.

Кукла наносила увечья

Если Донне Аннабель с первого взгляда показалась весьма симпатичной, то друг девушки — Лу — возненавидел куклу, едва увидев ее. Игрушка произвела такое сильное впечатление на парня, что он начал видеть ее в кошмарах.

Однажды Лу ночевал у Донны и Энджи. Тогда Аннабель впервые напала на него — по крайней мере, так парень рассказал подругам. Он проснулся из-за чувства удушья и быстро понял, что не может пошевелиться, его тело парализовано полностью.

Единственное, что оставалось — смотреть, как кукла сидела на его груди, и чувствовать, как она сжимает шею своими невидимыми руками.

Лу потерял сознание. Очнувшись утром, он в ужасе пересказал события минувшей ночи подругам. Те звонко рассмеялись. Уже на следующий день Аннабель вновь напала на парня.

Лу и Энджи гостили у Донны. Ребята обсуждали свои планы, когда вдруг услышали громкий топот в соседней комнате. Это сильно настораживало, ведь дома они были одни. Пока испуганные девушки проверяли, закрыта ли входная дверь, Лу отправился к источнику шума.

В комнате он увидел Аннабель, лежащую в углу. Дальнейшие события ужасают: парень почувствовал острую боль в груди. Рубашка разорвалась, на коже появилось семь глубоких ран от когтей — три горизонтальных и четыре вертикальных. Пребывая в полном шоке, Лу отложил поход к врачу на пару дней. Когда собрался, раны полностью исчезли.

Донна, увидев увечья друга собственными глазами, поняла: медлить нельзя. Она обратилась за помощью к специалистам.

Фото: Instagram*/dan_rivera_nespr

Души умерших не могут вселяться в предметы

Классический спиритизм — по учению Алана Кардека — предполагает, что медиумы могут устанавливать контакт с духами умерших людей, слышать их и даже позволять использовать свое тело для взаимодействия с окружающими.

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Однако дух не может самостоятельно вселиться в неодушевленный предмет. Подобные случаи всегда трактуются как «демонический обман».

Донна пригласила медиума, который провел сеанс. «Дух» назвался Аннабель Хиггинс, семилетней девочкой, которая жила когда-то в доме Донны и погибла при страшных обстоятельствах. «Девочка» утверждала, что кукла — ее новый дом, в котором она надеется обрести любовь. Рассказ тронул Донну и Энджи, они разрешили кукле остаться.

Это была ошибка. Внутри Аннабель, конечно, была не семилетняя девочка. Сущность, которая вселилась в куклу, хотела овладеть Донной и использовать тело девушки.

Когда это стало ясно, в дом пригласили священника. Тот отказался переступать порог и заявил, что единственный шанс спастись — обратиться за помощью к специалистам по демоническим сущностям.

Так Донна познакомилась с Эдом и Лоррен Уорренами. Они были самыми известными исследователями паранормального в истории. Супруги смогли помочь Донне: провели обряд экзорцизма и заперли Аннабель в своем музее.

«Он смеялся, вспоминая Аннабель. Но потом…»

Забрав куклу из дома Донны, Эд положил ее на заднее сиденье своего автомобиля. Уже по дороге в музей супруги поняли: обряд не помог. Если не принять меры, то история Донны и Энджи повторится. Уоррен достал святую воду и окропил Аннабель. Это спасло экзорцистов.

По прибытии Уоренны приняли меры. Они изготовили для Аннабель стеклянный шкаф. На витрине рядом с куклой висела табличка с надписью: «ВНИМАНИЕ! ОТКРЫВАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!»

Казалось, что кукла Raggedy Ann в музее Уорренов осталась лишь напоминанием о страшных событиях. Супруги, хоть и хранили ее за стеклом, все же были уверены, что сущность покинула Аннабель. И для такого мнения были основания — несколько лет кукла не доставляла никаких проблем.

Однажды в музей пришли парень и девушка. Молодому человеку Аннабель показалась крайне смешным экспонатом: он издевался над ней, подшучивал и стучал по стеклу. Затем вместе со своей спутницей сел на мотоцикл и уехал.

Этот парень погиб спустя несколько часов в страшной аварии. Девушка, хоть и ехала вместе с ним, осталась жива.

«Он смеялся, вспоминая Аннабель. Потом вдруг потерял контроль над мотоциклом…» — рассказала она.

Историю Аннабель популяризировали именно Эд и Лоррен Уоррены. Они описывали изложенные выше события во время своих выступлений, а также в книгах, написанных с ними в соавторстве.

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