«Кармическое время»: почему друг за другом умирают участники КВН «Одесские джентльмены»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Светослав Пелишенко и Александр Теплицкий скончались с разницей в несколько дней. Есть ли здесь закономерность — выяснил экстрасенс.

Один за другим умирают члены команды КВН «Одесские джентльмены». Совсем недавно стало известно о смерти двух участников коллектива — Светослава Пелишенко и Александра Теплицкого. Новости об их кончине начали расходиться с разницей в один день. Есть ли в этом закономерность — рассказал 5-tv.ru экстрасенс и оккультист Андрей Харрис.

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Эксперт обратил внимание на то, что оба юмориста ушли во время коридора затмений, да еще и в високосный год.

Харрис отметил, что этот период начался лунным затмением 25 марта в знаке Весы, а завершится он солнечным затмением в знаке Овна только 8 апреля.

«Очень кармическое время. Время кармического суда. Время кармического воздаяния и кармических ударов», — говорит экстрасенс.

В этот период в жизни людей могут наблюдаться различные проблемы — ссоры, болезни и прочее. В худшем случае — катастрофы и даже смерть. Поэтому, заключил Харрис, смерть обоих участников команды КВН носит кармический характер.

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Чтобы узнать больше подробностей, экстрасенс решил поглубже разобраться в проблеме и попытался связаться с духами усопших. Начал с Александра Теплицкого.

«Он был немногословен, но сказал одну очень интересную фразу: «Я ушел к звездам. Я спокоен», — рассказывает оккультист.

Это послание позволило ему сделать вывод о том, что душа юмориста спокойна — Теплицкий принял свою судьбу и смерть.

«Более того, в ходе магической диагностики я не выявил каких-либо проклятий, порч и иного рода магических воздействий у него», — продолжает Харрис.

Однако со Светославом у экстрасенса возникли проблемы, так как он очень долго не выходил на контакт. Но ему все же удалось связаться с ним.

«В случае Светослава диагностика показала наличие магического следа, потому что я увидел очень четкое поражение третьей чакры, которая дает проблему со здоровьем. Третья чакра — это зона живота. Возможно, у него были проблемы в этой области, а в основе этих проблем лежит черная магия», — говорит Харрис.

По словам эксперта, на юмориста мог быть сделан магический ритуал, который поспособствовал тому, что человек умер раньше, чем ему было отведено судьбой. И причины магии, скорее всего, носят материальный и имущественный характер.

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