Умер сценарист программы «Городок» и лауреат ТЭФИ Светослав Пелишенко

Фото: Из открытых источников / kino-teatr.ru

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Артист также известен в качестве юмориста. Долгие годы он веселил публику со своей командой.

Скончался капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко, известный плодотворной работой на российском телевидении и созданием популярных юмористических передач. В их числе легендарный «Городок» с Юрием Стояновым и Ильей Олейниковым. Кроме того, он добился значительных высот в науке. Артисту и сценаристу, физику, преподавателю был 71 год.

Пелишенко родился 3 декабря 1952 года. Он окончил физический факультет Одесского государственного университета, затем аспирантуру, стал кандидатом физико-математических наук. Преподавал там же, был доцентом кафедры теоретической физики. Много лет играл в КВН в команде своей Альма-матер, известной как «Клуб джентльменов Одесского государственного университета» или «Одесские джентльмены», ставшей чемпионом первого сезона возрожденного КВН.

В 1991 году Светослав Пелишенко пришел на Российское телевидение в качестве руководителя отдела юмористических программ. Он стоял у истоков передачи «Городок», также был автором телепрограмм «Юрмалина», «Субботний вечер», «Голубой огонек на Шаболовке». В эфир вышли 439 эпизодов «Городка», передача была закрыта после смерти артиста Ильи Олейникова. Как сценарист этого шоу Пелишенко стал лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в 2007 году.

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