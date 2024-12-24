«Прямой портал в темный мир»: могут ли произведения искусства быть проклятыми

Фото, видео: 5-tv.ru

В соцсети обсуждают портрет девочки, который покупатели возвращают обратно из-за жутких последствий.

В Великобритании 36-летняя Зои Эллиот-Браун приобрела за 20 долларов в благотворительном магазине странную картину с изображением рыжеволосой девочки в красном платье, которую возвращали несколько раз. Все бы ничего, но портрет продавался с пометкой «возможно проклят». Покупательница была не из суеверных и, поэтому смело купила понравившуюся картину. Вот только после ее жизнь превратилась в настоящий кошмар…

Зои принесла картину домой и повесила ее в гостиной. Через некоторое время женщина стала замечать странные вещи. Ее мама начала страдать от «странных последствий для здоровья». Якобы она испытывала постоянную дрожь и приливы жары. А однажды даже упала в обморок в ванной.

Более того, Эллиот-Браун как-то проснулась посреди ночи и обнаружила, что ее мама завороженно гладит щеки девочки на картине. А в другую ночь и вовсе услышала «призрачный стук в дверь».

Последней каплей для несуеверной когда-то женщины стало то, что она увидела «большую черную фигуру», которая внезапно появилась перед ней и ее парнем.

После этого Зои решила немедленно вернуть картину обратно в магазин — через месяц после того, как купила ее. Женщина даже не потребовала возврата денег, ей просто хотелось поскорее избавиться от картины.

Менеджер магазина Стив Элледж не удивился, когда на пороге увидел испуганную Зои. Он, можно сказать, даже ждал ее, ведь все покупатели возвращают «проклятую картину» через несколько недель или месяцев после приобретения.

«Жуткая аура»

Элледж рассказал, что картину пожертвовали в одном пакете с другими работами. Однако взгляд девочки, изображенной на этом портрете, сразу показался сотрудникам странным.

«Но мы все равно подумали, что картина неплохая», — передает слова менеджера Insider.

Первым покупателем портрета оказалась женщина. Однако уже через три дня она вернула полотно обратно, сказав, что у него «какая-то жуткая аура и что картина не принесет ничего хорошего».

Следующий покупатель тоже вернул картину. При этом уничтожить ее не могли, так как это бы «усугубило ситуацию».

Продуманный менеджер вновь выставил картину на витрину, только теперь уже с надписью: «Она вернулась!!! Продана дважды и возвращена дважды! Кто достаточно смел???»

После этого на странный портрет обратили внимание в соцсетях. Пользователи в шутку предполагают, что взгляд девочки с картины может перемещаться, а сама она «выходит с полотна и ходит вокруг дома владельца по ночам».

На фоне этой популярности Зои Эллиот-Браун решила вновь приобрести портрет, чтобы подзаработать на нем. Не зря ж она столько страдала.

В итоге она продала ее на торговой площадке eBay за более чем две тысячи долларов.

«Из-за беспрецедентного интереса к нашей „картине с привидениями“, который распространился как лесной пожар в социальных сетях, мы любезно просим вас не пытаться связаться с нашими магазинами на Лондон-Роуд или Квинс-Роуд. Мы благодарим всех за ваш интерес, но менеджеры и сотрудники наших магазинов завалены запросами со всего мира и не могут обслуживать клиентов», — говорится в сообщении комиссионки.

В магазине не верят, что картина с изображением девочки действительно может быть проклята, сотрудники относятся к ситуации с юмором.

А в ответ на постоянные звонки и письма с вопросом, есть ли в продаже другие проклятые вещи, сотрудники магазина решили выставить на витрину двух кукол с надписью: «Обещаем, что ни одна из них не проклята! Они просто выглядят зловеще!»

Могут ли вещи быть прокляты?

Проклятие вещей действительно существует, заявил в разговоре с 5-tv.ru экстрасенс и оккультист Андрей Харрис. Он привел в пример картину итальянского художника Джованни Браголини «Плачущий мальчик», которая считается проклятой и вызывающей пожар в помещениях, где она находится. Где бы не находились оригинал и репродукции картины случались пожары, и только само полотно оставалось нетронутым. Легенда гласит, что напуганные люди сожгли все копии портрета и только после этого успокоились.

Или, например, картина американского художника Билла Стоунхема «Руки противятся ему» также негативно влияет на людей. Считается, что смотрящие на это изображение начинают плохо себя чувствовать, а в их домах происходят странные вещи.

Эксперт отмечает, что эти явления связаны с несколькими факторами. Первое — это связь автора творения с темными силами.

«Все мы знаем, что творческие люди очень тонко чувствуют мир и пространство. И частенько такое бывает, что свет и тьма спорят за их душу, кому же она достанется. И ставки там действительно очень высоки. Рождаются очень мощные творения. Эти картины, эти скульптуры, эти изображения представляют из себя прямой портал в темный, инфернальный мир. Соответственно, оттуда могут приходить различные обитатели, и людей и их энергию будет затягивать туда», — объясняет оккультист.

Поэтому, если покупатель не связан с магией и не понимает, что это такое, очень опасно брать такие изображения в свой дом, они могут оказать негативное влияние.

Проклятие владельца

Второй фактор — проклятие владельца. Иногда случается так, что произведения искусства пытаются заполучить аморальным способом. Тогда разгневанный творец, у которого, например, украли картину, может на эмоциях проклясть виновного.

«Если проклятие сделано на искренних эмоциях, оно очень сильно прилипает к любой вещи. Она становится поистине проклятой и ничего, кроме разрушения в жизнь своих новых владельцев она уже не привнесет», — заметил Харрис.

Месть картины

Фото: 5-tv.ru

Прежде всего любой предмет искусства и его хозяин — это живые объекты, согласно древнему оккультному источнику. Если человек в обычном мире видит в произведении искусства просто вещь, то на тонком плане это живой организм и между ним и владельцем есть тонкая связь, которую лучше не разрушать.

«Если в силу обстоятельств разрушается эта связь, теряется, то такой предмет будет всеми силами пытаться вернуться назад к своему владельцу и всех других будет отвергать, внося очень разрушительные вибрации в их жизнь, включая смерть, различные катастрофы», — отметил экстрасенс.

Метод Переклад

Также вещи могут быть прокляты из-за применения Метода Переклада. Он заключается в том, что люди используют, в том числе, произведения искусства, чтобы снять с себя родовое проклятье, порчу, болезни и так далее.

«Такая вещь естественно, будет нести в себе это не снятое, не уничтоженное проклятье, которое просто переложили на нее. Поэтому нужно быть осторожным, приобретая различные ценные вещи на аукционах, барахолках и блошиных рынках. Прежде всего, доверяйте своей интуиции и не делайте спонтанных покупок», — советует эксперт.

Если вас заинтересовала какая-то вещь, переспите с этой мыслью несколько дней, понаблюдайте за собой. Если у вас достаточно ровные эмоции, то вы можете ее приобрести. А если же чувствуете внутреннее отторжение или одержимость, то здесь скорее всего причастна черная магия и от вещи лучше отказаться.

Для того, чтобы понять присутствует ли здесь черная магия, можно зажечь свечу рядом с приобретенным предметом.

«Если она будет гореть ровно, тихо и без неприятного запаха, то все хорошо. А если будет черный дым, треск, наплывы, неприятный запах, то, скорее всего, вещь проклята и от нее лучше держаться подальше. А если уже приобрели такую вещь, то рекомендую все-таки от нее избавиться. Самый верный способ — сжечь в огне, уничтожить и освободить энергию. Либо же все-таки постарайтесь найти хозяина такой вещи, публично ее где-то разместите. И, поверьте, такое изображение притянет того самого нужного человека, с которым они войдут в синергию», — заключил экстрасенс.

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