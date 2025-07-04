Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 июля

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 7 по 13 июля 2025 года.

С понедельника мы уже начинаем ощущать, как перемены буквально врываются в нашу жизнь, наполняют информационное поле новыми возбуждающими идеями.

С переходом планеты-провокатора Уран в мутабельный знак Близнецы, мы склонны выражать свою уникальность посредством многообразия контактов. Отныне очень важно общение, коммуникация, поддержка единомышленников.

Нужно пользоваться моментом, чтобы оказываться в нужное время в нужном месте с нужными связями, быть гибкими к новым веяниям в социуме.

О наполнении и усилении наших эмоций и ощущений позаботится солнце в водном интуитивном пространстве Рака. Тонкое чувствование ведет нас, оберегает и обеспечивает прямой контакт с подсознанием.

Дом и семья в это время обретают наивысшую значимость и дают тот необходимый тыл, который возвращает равновесие. В это время оба светила помогают обеспечить комфортную жизнь себе и своей семье, создать уютный дом.

Используйте эти дни для туристических поездок, путешествий по родным местам, занятий домашними делами и воспитанием детей, покупки кухонной утвари и вещей домашнего обихода.

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Профессионально востребованы сферы обслуживания, отдыха, маркетинга и работы с населением. Интересно знакомиться с психологическими аспектами личности.

В ночь на 11 июля полная Луна встречает в строгом холодном Козероге. Расслабиться сложно. Хочется просчитывать любой свой шаг, чтобы не ошибиться. Основная идея: «Есть цель — я к ней иду».

Многие столкнутся с выбором между семьей и работой. Чему отдать предпочтение? Эти сферы настолько важны для каждого из нас, что предстоит найти баланс и гармоничное сочетание.

Для разрядки идеально подходит йога, растяжка, статическая нагрузка, холодные обливания. Конфигурация «Творческий треугольник» с акцентом на Марс в вариабельном секторе Девы подсказывает, что нужно проигрывать разные способы решения назревших задач, не зацикливаться на чем-то привычном.

Удачливость в делах, решение организационных вопросов, эффективное общение и обучение нам гарантирует оптимистичный Меркурий во Льве. Сейчас самое время для творческого самовыражения, реализации честолюбивых замыслов и масштабной деятельности.

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Найдите возможность проявить себя посредством хобби, рабочих проектов и идей, публичных выступлений или сценического мастерства. Любая вдохновляющая деятельность позволит не только гореть самому, но и зажигать других.

Запланируйте на это время поездки, связанные с отдыхом или развлечениями. Тем более легкая Венера в Близнецах склонна к флирту и общению, подталкивает к новым ощущениям и необременительным контактам.

Женское обаяние способствует росту популярности в ближайшем окружении. Встречи и знакомства приводят скорее к приятельским отношениям, нежели к любви. Тяга к партнеру окажется скоротечной и иссякнет, когда не останется общих тем для разговора. Также стоит следить за своими тратами, чтобы не сильно выходить за рамки бюджета.

Гармоничный аспект с Сатурном все же привнесет ответственное и сдержанное поведение в большую часть эмоциональной и социальной деятельности.

На этой неделе хорошо налаживать отношения с людьми или родственниками старшего поколения, обращаться за протекцией к начальству, в государственные и ведомственные органы. Создаются благоприятные условия для продвижения по карьере и проявления инициативы в профессиональной сфере, повышения квалификации, начала своего дела или запуска бизнес-проекта.

Эффективно использование методик тайм-менеджмента и планирования, посещение врачей, диетологов, целителей. Можно заниматься строительством и ремонтом, начать здоровый и активный образ жизни, навести порядок дома или в офисе, систематизировать документы. Особенно ценятся такие качества, как целеустремленность, трудолюбие и исполнительность.

Овен — гороскоп

Овнов ждет обновление круга знакомств и общения. В отношениях с родственниками, соседями, знакомыми, одноклассниками вы становитесь более дружелюбными и открытыми.

Возрастает стремление к постижению всего нового и непознанного, анализу поступающей информации, налаживанию контактов в социальных сетях. Отличный период стать профи в области информационных технологий, торговой или логистической сфере.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, перед вами стоит задача по-новому научиться распоряжаться личным имуществом.

Появляются неожиданные способы обогащения. Применение ваших талантов востребовано в области современных технологий, инженерного дела, дизайна и архитектуры.

У вас получится альтернативно подойти к вопросам питания. Привнесите экзотические элементы или астрологическую символику в декор окружающего пространства.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов меняется подача себя миру. В поведении, мимике, жестикуляции появляется еще большая раскованность и свобода.

Желание все делать по-своему, выделяясь из общей массы, делает вас весьма интересной особой в глазах окружающих людей. В это время обращение к стилисту за новым образом позволит вам стать первопроходцем и основателем впечатляющего тренда.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, все скрытое, невидимое и неосознаваемое для всех становится очевидным для вас. Концентрация на внутреннем состоянии и принятие себя как части мироздания способствует преодолению ограничения сознания.

Постарайтесь ослабить контроль и принять жизнь такой, какая она есть. Друзья готовы оказывать вам бескорыстную помощь, а также выступить в качестве личных психотерапевтов.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предоставится возможность коррекции жизненных планов. Можете полностью полагаться на поддержку друзей, доброжелателей или спонсоров. Поток событий вовлечет вас в дела, связанные с группами по интересам и социальными сетями.

Необычное творческое вдохновение дает некую возбужденность и приятный эмоциональный настрой. А значит, популярность и социальный успех не обойдут вас стороной.

Дева — гороскоп на неделю

От Дев потребуется инновационный и креативный подход к сфере, связанной с карьерой, профессиональной реализацией и местом в социальной иерархии.

Выработка стратегии движения к цели должна соответствовать духу времени и интересам общества. Откройтесь неожиданным знакомствам, которые имеют все шансы перерасти в перспективные долгосрочные связи или дружеские отношения.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит динамика личного развития. Новый поворот в мировоззрении вы обретете в ходе получения образования или во время дальних поездок.

Незабываемые путешествия помогут подружиться с людьми из других стран, различных религиозных конфессий или идеологических взглядов.

Преодолевайте сомнения и устаревшие методы реагирования. Тогда происходит обретение истины, объясняющей грани нашего мироустройства.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам пришла пора внести элементы обновления в способы ведения бизнеса, а также при взаимодействии с чужим имуществом и финансами.

Возможно неожиданное наследование и обновление финансовой стороны жизни. Инсайты посетят вас в процессе работы с высшими энергиями.

Это период важных, фундаментальных перемен в эмоциональном мире. Вы на пути накопления мудрости и духовного перерождения.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов ожидает удача в построении личных отношений с людьми. Вы почувствуете склонность к самоотверженной любви или дружбе.

В качестве подарка-талисмана подарите близкому человеку поделку из камня с игрой цвета, вещь ярко-синего оттенка или аксессуар с астрологической символикой. Если вы пока одиноки, помечтайте об образе идеального спутника жизни. Поверьте — вы будете услышаны.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам требуется решимость на радикальные шаги в отношении питания, физических нагрузок, личной дисциплины. Это период самосовершенствования и разрушения существующей стабильности, а также для вдохновения чем-то новым.

Возможно, пришла пора реформировать отношения на службе или рабочую обстановку в целом, а возможно, обновить профессиональные скилы.

Водолей — гороскоп на неделю

От Водолеев космос ждет творческой инициативы и бунта против косности на любовном и спортивном поприще, при занятиях хобби и раскрытия своих способностей.

Может завязаться неожиданный и бурный роман. Желание быть замеченным и оцененным в обществе достижимо при условии проявления индивидуальности и искренности по отношении к людям. Попробуйте удачу в лотерее или на фондовой бирже.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб возможен резкий всплеск эмоций и потребность в новизне. Душа требует перемен. Впрочем, вы готовы испытать необычный опыт и выйти за привычные рамки.

Оригинальные идеи найдут применение в семейных традициях, обновлении привычной бытовой обстановки или благоустройства вашего жизненного пространства.

Появляется интерес к сельскому хозяйству, психологии, строительству и инженерному делу, сфере недвижимости.