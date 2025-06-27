Зарождается импульс: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Откройтесь переменам и спонтанному развитию событий.

Профессиональный астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, чего стоит ждать от наступающего июля: когда проводить финансовые сделки, а когда — погружаться в любовные авантюры.

Тяга к движению, новизне и разнообразию, легкое и слегка поверхностное отношение к жизни становится наиболее ощутимо в первой половине месяца. 4 июля прекрасная Венера покидает неторопливого Тельца и пересекает границу Близнецов.

Воздушный поток и сила Солнца активируют женскую энергию. Зарождается интеллектуальный импульс. А значит наступает продуктивный период для любой деловой деятельности. В этом знаке Венера энергична в поиске не обременяющих отношений, с акцентом на интеллект и неординарность партнера, с удовольствием включается в открывшиеся возможности для знакомств, дарит ощущение влюбленности без обязательств.

Многие становятся падки на комплименты и флирт в социальных сетях, при этом игнорируя детали и избегая конкретики. Чувства быстро выветриваются и сосредоточиться на одном объекте страсти становится трудно. Это время быстрой смены интересов и увлечений.

В имидже рекомендуется также летящий воздушный образ, легкий, молодежный стиль с преобладанием разноцветных тканей и акцентом на запястьях. Попробуйте эксперименты с оригинальными рукавами, кольцами и браслетами.

7 июля пространство Близнецов становится практически наэлектризовано энергией Урана. Самое ценное сейчас — это знания и современные технологии. Возможности быстро осваивать новшества и видеть вещи в перспективе происходит благодаря тренингам саморазвития, повышению компетентности в IT-технологиях и программировании.

Уран внесет хаос в стандартные методы обучения, но поможет нам раскрыть индивидуальность, обнаружить в себе новые грани и ощутить себя более свободным. Утолит информационный голод участие в научных конференциях и экспериментах, обмен мнениями в коллективе. Как никогда, важно умение вписаться в команду, проявить общительность и дружелюбие.

В ночь с 10 на 11 июля полная Луна встречает в Козероге, пространстве Сатурна. Она не склонна поддаваться эмоциям, в отличие от Солнца в сенситивном Раке. Противопоставление светил может вызывать конфликты, особенно с противоположным полом.

Не ищите одобрения со стороны, а попробуйте обрести уверенность в себе, поверить в собственные ценности. Эти дни подходящие для деловой активности, обращения к руководству за поддержкой или подачи документов в официальные инстанции. Категорически не рекомендуется проводить хирургические вмешательства, особенно в области коленей, суставов, позвоночника.

С воскресенья, 13 июля блюститель порядка Сатурн предоставляет нам возможности извлечь и устранить ошибки в тех сферах, где существует беспорядок и что-то пущено на самотек. Поворот планеты в ретро-движение способствует пересмотру намеченной цели и наработке высокого профессионализма, статуса и уверенности в себе. До конца осени продлится благоприятный период, чтобы научиться планировать, изучить принципы тайм-менеджмента, наладить отношения со старшими по возрасту и положению людьми.

Если проявить терпение и самодисциплину, то характер укрепится. В будущем мы ощутим, что словно повзрослели и обрели внутренний стержень.

А 18 июля начинается очередной ретроград Меркурия. Наступает время противоречивой и ненадежной информации, усиливается рассеянность и нервозность. Следует соблюдать внимательность при вождении транспорта, работе с документами, совершении сделок и покупок. Под влиянием коварной Лилит особенно легко попасть под чужие манипуляции или стать жертвой мошенников.

До середины августа лучше совершать сделки с проверенными клиентами и деловыми партнерами. Хорошо работать со своими комплексами, психологическими блоками и зажимами, особенно при поддержке психотерапевта.

22 июля Солнце с переходом в царственный Лев, обретает максимальную силу и жизненный оптимизм. Усиливается интерес к спорту, сценическому искусству, светской жизни и игре во всех проявлениях. Стихия огня побуждает браться за смелые проекты, проявлять азарт и лидерские качества. Мы настраиваемся на здоровую самооценку и готовы реализовать на практике творческий потенциал.

Влияние Плутона на светило наделяет выдержкой в кризисных ситуациях и способностью подключиться к внешним ресурсам. Задействуйте это время для самопрезентации и запуска стартапов, рекламы, посещения театров и мест для развлечения, организации детских праздников или обучающих лекций.

Вечером 24 июля нас ждет новолуние во Льве. Желание выделиться, получить толику уважения и восхищения становится сильнее обычного. Отличной идеей будет устроить романтическую встречу в респектабельных и уютных заведениях, объясниться в любви и получить заветные комплименты. Удовольствие принесет посещение визажиста, косметолога, смена имиджа, подбора дизайнерской одежды.

В фазу новой луны организм подготавливается к обновлению, поэтому лучше не подстригать волосы, не нагружать сердце, не допускать физическое и эмоциональное перенапряжение, не посещать солярий и длительно не пребывать на солнце. Под занавес месяца Венера поменяет местоположение на чувственный Рак. Ей комфортно в гостях у Луны. Усилятся женские качества и романтические настроения. Эмоциональность, заботливость, нежность направлена на близких, на обустройство уютного и безопасного гнездышка.

Теперь в имидже и одежде, в первую очередь, придерживайтесь правил комфорта. Светлые, белые и кремовые оттенки отлично подчеркнут женственный романтичный образ. Не забудьте сделать акцент на зоне декольте, желательно добавить украшения из серебра или жемчуга.

Весь июль Марс намерен демонстрировать свои лучшие качества из знака Дева. Организованный технический ум, сильный интеллект, логика и систематичность позволяют легко работать с документами, проводить переговоры, удовлетворять профессиональные амбиции. Однако, дело требует четкого плана и стратегии. Учеба и освоение новых навыков дают наилучшие результаты.

Влияние Марса поможет в укреплении воли желающим распрощаться с вредными пристрастиями, а также взять себя в руки, чтобы пойти в спортзал либо начать новый серьезный этап в жизни.