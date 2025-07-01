Читай по губам: выбери, кого чмокнуть в День поцелуя

Фото: Кадр из м/ф «Рапунцель: Счастлива навсегда», реж. Нэйтан Грено, Байрон Ховард, 2012 г.

Шестого июля разрешается официально целовать кого угодно! Что, если избранник на этот праздник, сможет помочь узнать себя лучше?

Говорят, Всемирный день поцелуя еще в XIX веке придумал английский дантист, чтобы расширить свою клиентуру. Если люди будут чаще целоваться, им придется тщательнее следить за гигиеной рта, соответственно, появится необходимость раскошеливаться на стоматолога. Обогатился ли хоть один зубной врач c появлением праздника, неизвестно, но зато идея его понравилась аж 60 странам.

С тех пор каждое 6 июля отмечающие World Kissing Day считают своим долгом не просто буднично чмокать своего партнера, а празднично целоваться! И если уж повод для этого стал международным, почему бы не пофантазировать на эту тему?

Если бы коснуться губами можно было кого угодно, кто бы стал этим счастливчиком? Выбор расскажет о вас гораздо больше, чем могло казаться.

Выберите один из предложенных вариантов и кликните на картинку — с обратной стороны ваша характеристика.

SHAMAN

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вы эксцентричная обладательница пылкого сердца, которая надеется на счастье.

И оно точно вас ждет, когда пройдет пора ненастная и солнце взойдет. Ой, точнее — солнце в небе смотрит на вас, и только над вами летает вольный ветер. Все потому что вы идете до конца. Или потому что ваша кровь от отца?

Педро Паскаль

Фото: www.globallookpress.com/© Boesl

Вы просто обоворожительны! Когда вы улыбаетесь или искреннее делитесь тем, чего другие стесняются, невозможно не поддаться такому сильному магнетизму.

В общем, вашему дружелюбию и оптимизму завидуют все знакомые. Аккуратнее с поцелуем Оберина Мартелла 6 июля, а то придется еще и на проблемы Семи Королевств позитивно смотреть!

Свое отражение в зеркале

Фото: 5-tv.ru

Вы либо Злая королева из «Белоснежки», либо тот низенький лорд Фаркуада из «Шрека».

Вряд ли у вас в планах все 6 июля выслеживать Фиону, так что велики шансы, что ваше хобби — выяснять, кто прекрасней всех на свете. Не сомневайтесь в себе! Эту нимфу очень даже видно — удобно, что от поцелуев отражение чище.

Серкан Болат

Фото: www.globallookpress.com/© Philippe Farjon

Вы успешны настолько, что можете позволить себе пятизвездочный отель хоть в Кемере, хоть в Сиде. И вы знаете себе цену, хотя с виду и кажетесь милой русской туристкой.

А еще вы точно знаете, что этот симпатичный молодой турок пытается затянуть вас в танец каждую ночную дискотеку не просто так. И вы поддадитесь, ведь самый дорогой десерт и роскошный коктейль, который ему придется оплатить, уже давно выбраны.

Лягушка

Фото: 5-tv.ru

Вы утонченная и романтичная натура, которая с возрастом не утратила веры в сказку.

Конечно, в День поцелуев вполне может произойти чудо, но что, если целование земноводного превратит не его в принца, а вас в… прыщавого подростка? Все-таки лягушку можно ненароком спутать с бородавчатой жабой.

Стас Михайлов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вы женщина-вамп, с которой встречаются то ли на радость, то ли на беду. Все из-за вашей сильнейшей харизмы и неземной притягательности.

Вы, безусловно, привыкли, что рассветы и туманы лишь для вас, но в День поцелуя готовы уделить внимание избранному. Короче, делу время, а Михайлов — Стас.

Котенок

Фото: 5-tv.ru

Котики такие милые! Зачем вообще нужны принцы, когда они не пушистые, немаленькие, не мурлычут, не…

Ну, в общем, вы мудрый человек с добрым сердцем и большим жизненным опытом.

Тимоти Шаламе

Фото: www.globallookpress.com/© IMAGO/Emanuela Vertolli / LiveMe

Объект вашего целования абы где не снимается и абы что не надевает. Все потому что у вас прекрасный вкус, а еще вы избирательны.

Но, если перед вами «Красивый мальчик», — так уж и быть, позволите ему назвать вас своим именем. Кстати, абы какие статьи вы тоже предпочитаете не читать, так что этому тексту несказанно повезло!

Супер-кот

Фото: Кадр из м/c «Леди Баг и Супер-Кот» реж. Томас Астрюк 2015 г.

Круассан хрустит приятнее, если завтракать им на крыше многоэтажки во Франции, куда вы неожиданно решили сорваться буквально несколько часов назад!

Ваша жизнь насыщенна и интересна, а еще для вас нет ничего невозможного. Именно поэтому ваш избранник на 6 июля — это загадочный и пленительный Cat Noir, который… вообще-то вымышленный герой мультфильма.

Виктор Цой

Фото: РИА Новости/Галина Кмит

Ваше сердце требует перемен, но они наступают только в ценовой политике и, к сожалению, не в самом позитивном ключе.

Хорошо, что к отпуску вы все еще можете позволить себе билет на самолет с серебристым крылом и пачку сигарет. Вот поэтому вы и настоящая оптимистка!

Райан Гослинг

Фото: Кадр из к/ф «Барби» реж. Грета Гервиг 2023 г.

Вы любите животных, петь и танцевать, а еще розовый цвет.

Знакомые могут только позавидовать вашему обаянию. Наверняка в День поцелуя ваш кавалер приложит все усилия, чтобы порадовать такую очаровательную куколку — так уж и быть, не будем пока говорить ему, что в этом мюзикле жизни он just Ken.

Xolidayboy

Фото: Евгений Стукалин/ТАСС

Вы эпатажная и неординарная личность, которая не боится быть чуткой и искренней.

Наверное, поэтому ваша улыбка озаряет все сиянием, а собственноручно приготовленная еда срывает овации. Главное, чтобы после дегустации не началась эвакуация…

Юджин / Флин Райдер

Фото: Кадр из м/ф «Рапунцель: Запутанная история» реж. Нэйтан Грено, Байрон Ховард, 2010 г.

Вы веселая и креативная, а кто так не считает — получит скородкой по голове!

Возможно, вы та, кто в День поцелуя печет на заказ потрясающие тортики или пишет умопомрачительные портреты. Вдохновение вы черпаете во время одиноких прогулок в лесу, тайно мечтая о том самом принце… Не переживайте: быть может, ваш герой просто еще не проворовался!

Глеб Калюжный

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вы молоды душой, но при этом осознаете все минусы и тяжести жизни.

Несмотря на непростую судьбу, сдаваться — это не про вас. Вы и в футбольной команде, и среди вампиров приживетесь. Может, еще и сможете дождаться из армии своего партнера по празднованию Дня поцелуя?