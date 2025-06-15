Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Владимира Мединского

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Киевский режим в ответ не вернул ни одного.

Россия провела новый этап передачи Украине тел погибших боевиков ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Украина не передала ни одного», — указал собеседник агентства.

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Он также уточнил, что сегодня должен состояться паритетный обмен пленными. Однако в каком количестве — неизвестно.

Это уже третья по счету передача тел боевиков ВСУ украинской стороне. В общей сложности киевский режим получил 3600 тел. При этом за все это время Украина в ответ не вернула ни одного тела российских военнослужащих.

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Ранее 5-tv.ru объяснял причины отказа Украины забирать тела боевиков. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, киевский режим руководствуются идеологией, отвергающей ценность человеческой жизни. Украинская власть не проявляет заботы о своих гражданах ни при жизни, ни после смерти.