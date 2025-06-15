Россия передала Украине еще 1200 тел боевиков ВСУ
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Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Владимира Мединского
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Киевский режим в ответ не вернул ни одного.
Россия провела новый этап передачи Украине тел погибших боевиков ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.
«Украина не передала ни одного», — указал собеседник агентства.
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Он также уточнил, что сегодня должен состояться паритетный обмен пленными. Однако в каком количестве — неизвестно.
Это уже третья по счету передача тел боевиков ВСУ украинской стороне. В общей сложности киевский режим получил 3600 тел. При этом за все это время Украина в ответ не вернула ни одного тела российских военнослужащих.
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Ранее 5-tv.ru объяснял причины отказа Украины забирать тела боевиков. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, киевский режим руководствуются идеологией, отвергающей ценность человеческой жизни. Украинская власть не проявляет заботы о своих гражданах ни при жизни, ни после смерти.