Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Незалежная, кажется, готова отказаться от дальнейших встреч. Что так пугает Киев?

Выводы из ситуации на поле боя в Киеве почему-то делают прямо противоположные. Вместо того чтобы стремиться к переговорам, там уже готовы от них отказаться. Если не будет объявлено перемирие или если не встретятся Путин и Зеленский лично.

Этот ультиматум больше похож на жест отчаяния, честно говоря. Что объяснимо. На последней встрече в Стамбуле, Россия предложила передать украинской стороне шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. В основном, это брошенные во время бегства из Курской области участники вторжения. Киев долго не принимал, хотя рефрижераторы с телами уже стояли у границы. Таким образом, украинская сторона фактически срывала график обменов. Но когда начали публиковаться списки этих самых ждущих погребения солдат, Незалежная вынуждена была «груз 200» принять, опасаясь скандала со стороны отчаявшихся родственников.

В итоге Украине было передано три партии по 1200 тел, последняя как раз накануне. Итого 3600. Это мы им… А они нам — 27 тел за все эти дни. Математика создает проблемы для Киева. Во-первых, бьет по официальной пропаганде, которая скрывает истинные потери, а во-вторых, это удар по бюджету Украины. Родственники погибших должны получить не менее 15 миллионов гривен — это более 30 миллионов рублей за каждого.

А там шесть тысяч тел. И это десятки миллиардов гривен. Киев резонно опасается, что на очередных переговорах Москва может еще передать пакеты с телами.

Не сказать, что встречи в Стамбуле были бесполезными, процесс, хоть и со скрипом, пошел. Начался обмен пленными. Сегодня, кстати, очередная группа российских военнослужащих через Белоруссию вернулась домой. Процесс идет. Но возникает логичный вопрос: а что дальше.

На переговорах, напомню, настаивали американцы, но как-то они успокоились. Кроме общения президентов России и США был еще один примечательный момент. Госсекретарь Рубио поздравил нас с Днем России. И указал, что Америка — за скорейшие переговоры. Все. В Кремле поздравление от Рубио оценили, как очень позитивную новость.

Европа, при этом, всеми силами старается Киев, напротив, поддержать деньгами и оружием. Чтоб воевали. Приехавший на неделе в Киев министр обороны Германии пообещал подкинуть еще пару миллиардов евро. Это к уже обещанным ранее семи миллиардам.

Кстати, вот эти 1,9 миллиарда евро по нынешнему курсу — как раз нужны Киеву для выплаты компенсации семьям переданных солдат ВСУ, что передает Россия. Но может это просто совпадение.