Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Представители РФ в настоящий момент находятся в обговоренном месте на границе с Украиной.

В рамках договоренностей между Россией и Украиной сегодня должен был начаться первый этап обмена военнопленными и передача тел погибших. Однако украинская сторона саботирует этот процесс. Учитывая затянувшуюся паузу, российская сторона была вынуждена прокомментировать ситуацию. Заявление сделал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Российская сторона полностью и в обозначенные сроки подготовилась к выполнению договоренностей, в то время как Киев демонстрирует нежелание и неготовность выполнить обмен.

«Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договоренностями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет», — заявил Мединский.

Мотив саботажа — нежелание забирать тела погибших украинских боевиков. В 2023 году киевская власть объявила о выплатах за каждого погибшего в размере 257 тысяч долларов. Никто из граждан Украины не получал этих выплат. После того как станет известно о передаче шести тысяч мертвых тел, у населения страны непременно появятся вопросы.

В район обмена прибыла партия из 1212 замороженных тел боевиков ВСУ, уточнил Мединский. Украине также был передан список из 640 военнопленных категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь». Контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной.

«Однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные», — сообщил помощник президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мединский указал на призывы РФ к выработке условий мира на переговорах в Турции.