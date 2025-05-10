Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

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Американского лидера терзают мысли, которые не дают ему нормально спать.

У президента США Дональда Трампа начались проблемы со сном из-за конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе встречи с ведущими спонсорами в штате Флорида, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Так, по информации издания глава Белого дома посетовал на отсутствие желаемого прогресса по урегулированию конфликта. И это «растущее разочарование не дает ему спать по ночам».

Кроме того, некоторые американские должностные лица отметили, что Трамп будет считать свою миссию завершенной, если ему удастся организовать прямые переговоры между Россией и Украиной.

А ведь мы все помним, что еще в ходе предвыборной кампании Трамп громко заявлял, что способен положить конец конфликту между РФ и Украиной за сутки, однако эта задача оказалась слишком сложной, чтобы решить ее в такой короткий срок. К тому же Киев делает все, чтобы избежать переговоров с Россией, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.