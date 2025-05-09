Больше пяти тысяч: Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Фото: Reuters/Gleb Garanich

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Российская сторона соблюдает режим прекращения огня, однако на такие действия противника отвечает зеркально.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прекратили ведение боевых действий несмотря на объявленный режим перемирия в дни празднования 80-летия Великой Победы. О ситуации в зоне спецоперации рассказали в Минобороны РФ.

Так, противником были предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях, а также 15 атак, одна разведка боем в Луганской и Донецкой народных республиках.

Всего было зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что наши военные строго соблюдают режим прекращения огня, реагируют на нарушения противником режима прекращения огня зеркально.

«Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем», — подчеркнули в Минобороны.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перемирие вступило в силу действовать с 00:00 8 мая, оно будет действовать до 00:00 11 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание областного правительства в день празднования Великой Победы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.