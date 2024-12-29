Настоящее семейное кино: «Финист. Первый богатырь» готовится к выходу в прокат

«Финист. Первый богатырь» готовится к выходу в прокат

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Приключения, любовь, юмор, борьба добра со злом. Эта картина — одна из составляющих нашей самобытности.

По традиции в перед Новым годом много утренников и детских елок, и вот какую особенность заметили в этом году. Наряду с традиционными зайчиками и снежинками, белочками и елочками все больше детей, а также их родители выбирают карнавальные костюмы из наших сказок. Добры молодцы, красны девицы — эти образы идентичны для всех народов.

Нет, Спайдерменов и Бэтменов на утренниках по-прежнему хватает. Но если городу нужен герой, то должен ли он быть одиночкой, богачом со странностями, мутантом, продуктом случайного эксперимента? Или же есть что-то более традиционное, что ближе к нам? Тему продолжит корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Эта серебряная отливка — первая в России елочная игрушка в виде самой знаменитой колдуньи из русских сказок. Ее создавали почти два года. Опытный экземпляр получили совсем недавно. Сейчас идет подбор красок для одного из самых известных персонажей славянского фольклора.

«У нас великолепные персонажи, взять там Ивана-Царевича, Марью-Искусницу, Царевну-Лебедь, Бабу-Ягу», — рассказала руководитель компании по производству елочных игрушек Наталья Панова.

Особое внимание к наряду. Какая Баба-яга без традиционного русского платка. Павлопосадские, Оренбургские, Кубанские. Все больше модниц начинают интересоваться русским стилем.

«Платок еще как бы эстетика. Ну, то есть как носить, как одеть, как преподнести — это тоже надо уметь», — рассказал заведующий отделом «Музей истории русского платка и шали» Владимир Шишенин.

Все чаще на утренниках дети предпочитают костюмы сказочных богатырей и царевен, чем заморских супергероев.

«Мне нравятся богатыри, потому что они очень сильные и добрые», — сказал школьник Артем Никифоров.

Вот она, самая знаменитая троица богатырей земли русской. Уже больше ста лет эти былинные герои, как говорил сам Васнецов, примечают в поле, нет ли где ворога, не обижают ли где кого.

Сегодня хрестоматийные: Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович на богатырском выезде в Санкт-Петербурге в Русском музее. Собирают толпы желающих разгадать загадочную силу взгляда богатырского.

Русские богатыри нашли свое отражение и в новом жанре — комиксы. Это вам не герои Marvel в лосинах.

«За счет того, что русскому человеку, наверное, трудно воспринимать всерьез какого-то человека в ярко-ярком костюме с трусами», — говорит автор комиксов Роман Шевердин.

В русской традиции таких никогда не было. А еще у каждого нашего богатыря был свой герб. Самым популярным изображением был сокол. По преданию в честь этой птицы нарекали отважных и благородных воинов.

Вот он, символ русских князей и богатырей. Вся мощь чувствуется даже сквозь перчатку. Настоящая красивая и благородная птица. Недаром на Руси русских лётчиков называли соколами, а любимых — соколиками или ясными соколами.

С эпичными приключениями самого известного сокола Руси уже первого января можно будет познакомиться во всех кинотеатрах страны.

«Финист. Первый богатырь» — четвертая часть героической серии.

«Финист» — это отдельный фильм, это отдельный персонаж, уже состоявшийся богатырь, уже покрывший себя славой, уже не просто состоялся, он уже как Криштиану Роналду в мире богатырей», — комментирует креативный продюсер, автор сценария фильма «Финист. Первый богатырь» Вячеслав Зуб.

Новый фильм перенесет зрителя на загадочный Восток, где главному герою Финисту предстоит пройти различные испытания. Одно из них — это борьба с гордыней.

«Мой герой проходит трансформацию от желания все сделать самостоятельно и чтобы все трофеи достались. До момента, когда ты понимаешь, что твои умения должны быть индивидуализмом, которое помогают общему делу», — рассказал актер Кирилл Зайцев.

Бороться с тщеславием и заступаться за люд заморский Финисту будет помогать команда мечты: оруженосец Мелеха, говорящий верблюд Джамал и Баба Яга. В новом фильме богатырской саги она не страшная и злобная старуха с клюкой.

«Молодая Яга, у нее такое направление — она старается как можно больше обаять мужчин», — говорит художник по гриму Ольга Афиногенова.

«Она и леди Диана, и торговка с Черкизовского рынка. Это такое классно смещение», — комментирует актриса Юлия Пересильд.

«Финист. Первый богатырь» — это настоящий звездный актерский состав. Юлия Пересильд, Кирилл Зайцев, Сергей Лавыгин и Федор Добронравов в роли восточного изобретателя.

«В наших сказках больше чудес, больше добра и больше как бы почти на ровном месте. Но за то, что, за то, что у человека доброе сердце, он побеждает», — рассказал актер Федор Добронравов.

«Финист. Первый богатырь» — настоящее семейное кино. Приключения, любовь, юмор, борьба добра со злом. Эта картина — одна из составляющих нашей самобытности. Герои, которых так давно не хватало, на чьих образах воспитано не одно поколение.